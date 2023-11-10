У Люксембурзі з’явиться мурал самчиківським розписом

Найбільший у світі мурал самчиківським розписом почала створювати народна майстриня з України Ольга Машевська.

Мені пощастило приїхати з Бельгії до Люксембургу, аби познайомитися ближче з майстринею і на власні очі побачити красу.

Все починалося оригінально й дивовижно. Громадська активістка житомирянка Тетяна Пашкевич свого часу придбала торбинку із самчиківським розписом і навіть не підозрювала, що вона приведе її з творчим проєктом аж... до Люксембурга, до створення муралу. Торбинка сподобалася Барбарі, до якої Таня приїхала в гості. Тетяна захоплено розповіла Барбарі про дивовижне село Самчики, що на Хмельниччині, про те, що там розписані всі будинки, паркани, зупинки, кав'ярні та навіть фартухи....

Барбарі настільки сподобалася ця техніка, що вона попросила терміново знайти майстра і розмалювати у цьому ж стилі фасад її будинку.

Намалювати мурал запросили народну майстриню України Ольгу Машевську та її доньку й ученицю Каріну.

Власники будинку Барбара, Стівен та їхня родина багато роблять добрих справ для українців. Саме вони стали ініціаторами створення муралу та підтримують проєкт фінансово.

Щоправда багато часу пішло на те, щоб отримати офіційний дозвіл через сесію міської ради, узгодити з сусідами.

Та вже сьогодні тут звучать українські пісні й розквітають дивовижні квіти, птахи, дерева. Єдина прикрість – дощ, який затримує творчий процес. До розпису долучаються українці, які тимчасово перебувають в Люксембурзі, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, місцеві жителі.

«Хочеться, аби більше людей в Європі й світі дізналися про цей український дивовижний самчиківський розпис, про наших талановитих митців, про нашу унікальність, – розповідає Ольга Машевська. – Хочеться, щоб подібні проєкти мали успіх і вдома, в Україні.

Фасад будинку 9 на 7 метрів, 70 квадратів. Проєкт розрахований на два тижні.

Підтримуймо українців і українське, де б ми не були.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ