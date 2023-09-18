Символи краси Індії та Петриківський розпис

29 серпня ДАВІД СУРЕШВАР, мистецтвознавець, психолог, сольний виконавець традиційних індійських танців прочитав у Голосіївському мануарі прецікаву лекцію про три різновиди індійського народного декоративно-ужиткового мистецтва — мехенді, мадхубані та ранголі.

МЕХЕНДІ — це мистецтво розпису тіла хною, особливо пов'язане з індійською весільною обрядовістю.

МАДХУБАНІ — мистецтво створення різнокольорових чи монохромних малюнків на стінах домівок, зокрема зображень богинь та богів індуїстського пантеону.

РАНГОЛІ — мистецтво створення візерунків на підлозі та інших горизонтальних поверхнях за допомогою сипких матеріалів (як-от кольоровий пісок, червона вохра, рисове борошно, кварцовий порошок, пелюстки квітів, кольорові камінці тощо).

Давід познайомив гостей заходу з історією, технікою та поширеними мотивами цих трьох мистецьких різновидів і зіставив їх з нашим рідним петриківським розписом, зокрема показавши у презентації орнаменти з мотивом павича (в Індії це символ натхнення), створені в усіх чотирьох техніках, а на завершення провів майстер-клас із ранголі фарбованою сіллю, під час якого кожен мав змогу на практиці доторкнутися до цього стародавнього мистецтва орнаментального оздоблення осель і створити на садовому столі власну унікальну мандалу.

Дякуємо за нові знання та естетичні відкриття!

Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА