«Поворот на Ірпінь»

Саме під такою назвою в Брюсселі, в Комітеті роботи з біженцями з України/Ukreinian Voicer RC відкрилася виставка текстильної скульптури української мисткині Оксани Цюпи.

В основі проєкту досвід пережитого початку війни, вихід з Ірпеня у березні 2022 року.

Добре, що в Брюсселі дощ... моїх сліз ніхто не бачить... Але й у виставковій залі, мабуть, не тільки я стримувала сльози.

Сльози радості й печалі.

Радість від зустрічі з Оксаною. Це майже фантастика. Кілька днів тому соцмережа Facebook нагадала про одну з виставок, яка відбувалася десять років тому в Київській виставковій залі. Написала Оксані, що дуже скучила, і почула відповідь: «Везу виставку в Брюссель».

Важко уявити як, переживши жахіття війни, які відбувалися минулого березня в Ірпені, повернутися знову й яскраво відтворити героїв: людей, які жили поруч, ходили тими ж вулицями.

Текстильні скульптури мають імена і свої історії. З ними хочеться привітатися. Оксана так правдиво про них розповідає… Наприклад, про дядю Сашу (на жаль, помер у квітні), тьотю Олю з хлібом, бабу Машу, яка тягне з пограбованого Екомаркету два мішки цукру, а на запитання: чи поділиться у скрутну хвилину, відповідає, що «ні», мовляв, їй самій треба. І що тут скажеш: такі реалії життя, такі важкі критичні ситуації. Павленчиха шкандибає в аптеку, навіть не відаючи, що там кілометрова черга і чи вистоїть…

Я затримуюся біля найдорожчої для мене скульптури «Сховай мене»/Мама/. На ній навіть одяг увесь правдивий, саме той, що носила Оксанина Мама.... І навіть ковдра, якою її прикривала, бо боялася і постійно просила: «Сховай мене, сховай» (світла пам'ять).

До останнього Оксана лишалася з Мамою... Її важко було вивести з квартири. 92 роки, важке захворювання Альцгеймера... Перше бомбардування пережила років в 11 в Запорізькій області та ось знову війна…

Тривожний час настав, і вже було байдуже, що станеться. Мости зірвані... Крок за кроком долали сходинки до автобуса. 23 сходинки.

Як виник задум проєкту? Оксана навіть сама не сподівалася, що повернеться до творчості після того, скільки всього пережила. Та якось, коли виносила сміття, побачила трьох бомжів з сусіднього будинку: жінку і двох чоловіків. Увагу привернув яскравий шарф, який розвівався на вітрі, інший чоловік був у жіночій шубі. В руках великий яскравий пакет з «Новуса». Жінка тримала на руках песика. І в тому всьому Оксана побачила дух Ірпеня, який лишився в місті. А ще якось побачила, що біля розбитого будинку посеред ночі чоловіки поливали клумбу… Життя продовжується. А далі вже збиралися персонажі. Коли їхали з Мамою в бусику, дорогою підібрали родину: жінку, чоловіка, дівчинку в рожевому пальто з котиком… роботу назвала «П’ятеро». Жінка була вагітна…

Додають шарму вирізані з картону чорно-білі силуети людей. За скульптурами на стінах графіка на великих аркушах. Це фасади ірпінських багатоповерхівок, деяких вже немає…

Текстилем Оксана почала займатися у 1999 році й це 27-ма її виставка.

Я ковтаю сльози від почутих щемливих історій. У кожного з нас багато пережитого.

Думаю: який треба мати талант, щоб так відтворити образи, ще раз прожити події, переболіти...

Виставка доїхала до Бельгії, завдячуючи волонтерці й організаторці Оксані Садовій. А присутня на виставці в Брюсселі Михайлина Скорик пообіцяла, що цю виставку мають побачити в Ірпені.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото авторки