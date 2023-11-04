Вишукана графіка відомого українського художника Андрія Чебикіна представлена в художній галереї «АВС-арт». Шанувальники образотворчого мистецтва можуть оцінити ілюстрації до творів останнього з поетів «золотої доби» римської літератури – Овідія. Тема захопила Чебикіна вже багато років тому, але за останній час доповнилася суттєвими творчими знахідками. Так поступово викристалізувався цикл вишуканих малюнків, які впевнено перетинають мости між епохами, культурами, історичними явищами. Створені метафоричні образи розбурхують почуття, наповнюючи простір дивним містичним настроєм, на вершині якого емоції та людські почуття.

На п’єдесталі творчі образи з поетичної саги Публіція Овідія, який був неймовірно популярним серед римської знаті. Створені цикли сприймалися як язичницька Біблія, де так переконливо домінують людські пристрасті. Дійсно, давні греки любили і цінували життя, вважаючи його найкращим дарунком Господа. Автору виставки вдалося відчути епоху, в якій творив яскравий мислитель, поет, геніальний римлянин. Так, перекинувши місток через історичні події, культурні пріоритети, Чебикін створює свої метаморфози, в яких переконливо розкрився талант художника. Перед нами серія малюнків, створених звичайним олівцем, який віртуозно, дивними розчерками передає пульсацію почуттів.

Андрій Чебикін не просто віртуоз малюнку, його алхімія наповнює кожен сюжет космополітичним напруженим дійством. Сама назва «Коло Овідія» додає особливого шарму творінню автора. Лінія пульсує напруженим рухом, що створює дійство, в якому вирують пристрасті. Ну що ж, спробуємо і ми увійти в це Коло та відчути тональність поетичної образотворчості римського поета, яке проілюстрував Андрій Чебикін.

Художній стиль автора зачаровує розчерками звичайного олівця, які нагадують натягнутий лук, націлений точнісінько у яблучко! Біля картин виникає емоційне хвилювання. А. Чебикін відчув амбіції давніх греків, які знали толк у естетичних задоволеннях, залюбки займалися спортом, риторикою, поезією. На цих китах виховувалися амбіційні генії, культура, естетика. Так сучасному митцю вдалося відкрити завісу величної історії, трактуючи її культуру на свій лад. А вільна графічна манера митця, сповнена внутрішнього імпульсу, створює свою сагу, де вирують бурхливі емоції.

Виразні образи на листах аркушів створюють власну пектораль автора, яка перегукується зі сценами «Любощів» Овідія. Висока культура подачі образів ню додає особливого естетичного забарвлення представленим творам. Так розкутий віртуозний малюнок А. Чебикіна вдало розкриває поетично витончені ідеали Овідія.

У рамках виставки презентоване унікальне видання – «Любощі» Овідія. Ініціатива видавничого проєкту Степана Давимуки, переклад Андрія Содомори, майстерна графіка Андрія Чебикіна.

В наш напружений час авторам вдалося привнести оптимістичні емоції від сприйняття чуттєвих, наповнених тонким гумором творів Овідія в аранжировці яскравого сучасного художника України А. Чебикіна.

Справжня мистецька культура наповнила виставкову артплощу галереї Михайла Поживанова, який докладає чимало зусиль для формування естетичного середовища столиці.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар нагороди НАСХУ «За заслуги»

Біографічні дані:

А. В. Чебикін народився у місті Гайсин Вінницької області. Вищу освіту отримав у Київському художньому інституті на графічному факультеті (1964–1970). Вчителі з фаху – В. Селіванов, Л. Чичкан. Член Національної спілки художників України, професор, ректор НАОМА (1997–2022), академік, ректор НАМУ, народний художник України (1992), лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка (2008).

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст., 1997. Численні Подяки, Почесні дипломи, Грамоти.

Художник-інтелектуал, із сучасним естетичним світоглядом, один з фундаторів національної моделі мистецької освіти в Україні, носій сучасних естетичних та етичних ідеалів.

Працює в галузі станкової, книжкової графіки, декоративно-прикладного мистецтва. Виразний самобутній стиль автора побудований на класичних засадах київської мистецької школи.

Основні твори: графічні серії «Село Обрадове» (1970), «Солдатські будні» (1974), «Космічні офорти» (1976), «Всесвіт» (1979–1980), «Космос–Земля» (1986), «Енергія ІІ» (1991), «Вчитель» (2001); ілюстрації до літературних творів І. Франка, Л. Вишеславського, Н. Гнатюк, В. Грабовського, І. Драча, Б. Олійника, В. Простопчука, Г. Чубач (1977–1990), серія гобеленів для інтер’єрів Донецького академічного театру опери та балету ім. А. Солов’яненка (1994–1995); тематичні станкові рисунки та акварелі (1987–2011).

Твори зберігаються в багатьох державних і приватних колекціях України, Чехії, Словаччини, США, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Китаю, Бельгії, Данії, Греції, Ізраїлю, Японії.