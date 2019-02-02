Виготовлення панно «Ми танцюємо гопачок» в техніці аплікація з тканини

Основна мета методичної розробки:

розширення й систематизування знань про аплікацію;

засвоєння знань про технологічну послідовність виготовлення виробу, способи намічання (за шаблоном, через копіювальний папір, способом перенесення);

формування вмінь планувати й виконувати технологічні операції;

розвиток образного й просторового мислення, окоміру, дрібних м’язів кисті руки;

розвивання творчої уяви, спостережливості, творчих здібностей, уваги, навчити учнів правильно

добирати матеріали й інструменти для виконання аплікації;

виховання посидючості, охайності, терпіння та старанності під час виконання роботи.

Матеріали: багато клаптів тканини різних за кольором і фактурою; тканина для основи панно; цупкий картон для основи панно; різнокольорові стрічки, тасьма в асортименті; флізелін; стрічка-клейова «павутинка», клей; об'ємний матеріал (синтепон);

Інструменти: голки для ручних робіт, булавки; ножиці; праска.

Технологія виконання аплікації:

Створіть ескіз майбутнього панно на папері у натуральну величину.

За ескізом зробіть шаблони. Перезніміть із намальованого ескізу на кальку всі деталі композиції та виріжте їх.

Підберіть тканину для основи панно — однотонну або з дрібним малюнком, відповідним для фону, досить щільну. Хорошим варіантом основи може бути невибілена тканина, полотно або мішковина (Мал. 1).

Краї деталей малюнка оздобте, пришивши вздовж них тонку тасьму, шнур (текстильний, шкіряний), товсту нитку (Мал. 2).

Перенесіть шаблони на матеріал. Підберіть для кожного елемента композиції тканину відповідного кольору. Для тонких (малих) елементів можна використовувати шнур, стрічки, тасьму, намистини, ґудзики та іншу фурнітуру. Отриману деталь (фігури) вручну пришийте до основи панно (Мал. 3, 4).

Також пришийте всі інші деталі картини, що залишились (одягніть героїв).

Виконайте вишиті елементи панно (квіти, травичку та інше).

Надайте композиції закінченого вигляду. Там, де це можливо, випрасуйте нашиті деталі праскою з використанням пари або через вологу тканину.

Панно оформіть в дерев'яну раму (Мал. 5).