«TOPOS ЮРІЯ ХИМИЧА. БУДАПЕШТ»

Так називається виставка, яка відкрилася у галереї «КалитаАртКлуб».

Нові, незвідані сторони таланту художника Юрія Химича. Юрій Химич – видатний майстер архітектурного пейзажу, класик українського образотворчого мистецтва ХХ ст., графік, педагог. Заслужений художник і архітектор України, заслужений діяч мистецтв УРСР (1990). Наприкінці 50-х років ХХ ст. здобув славу одного з найкращих акварелістів. Персональні виставки Юрія Химича з успіхом проходили в Україні, Росії, Грузії, Вірменії, Литві, Угорщині, США та Фінляндії. Його роботи зберігаються в Національному художньому музеї України, Музеї історії Києва, художніх музеях Росії, країн Балтії, Польщі та інших країн. Триптих художника «День незалежності» прикрашає Капітолій – будівлю Конгресу США у Вашингтоні.

Роботи виконані у техніці гуаші. Виставка триватиме до 3 липня. Далі роботи помандрують до Будапешта. Про це повідомили директорка галереї Тетяна Калита, Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень та начальник управління публічної дипломатії МЗС Анатолій Соловей.

«Художник намагався показати Будапешт таким, яким бачать його мешканці, що поспішають у своїх справах або відпочивають на лавочці. Він управно передав атмосферу міста. Твори Юрія Химича приваблюють як українських, так і угорських поціновувачів мистецтва», -- сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкен.

Експозиція складається з графічних робіт, створених українським художником під час його перебування в Будапешті в 1972 році – у березні того року Спілка архітекторів Угорщини організувала виставку творів Юрія Химича в угорській столиці.

«Проекти, пов’язані з мистецькою спадщиною Юрія Химича, неначе «проростають» один з одного. Щоразу спостерігаю і радію тому, як під час роботи, що ще триває, народжується і згодом втілюється нова ідея! Саме так сталося й з наступною сторінкою багаторічного виставково- видавничого проекту «TOPOS Юрія Химича», цього разу присвяченого подорожі художника до Будапешта», - підкреслила директорка артгалереї Тетяна Калита.

Родзинкою виставки був музичний гість вечора – київський хор «Щедрик».

Культурна дипломатія працює.