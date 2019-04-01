Тетяна Іванівна Стецюра: майстриня вишивки бісером

Тетяна Іванівна народилася 22 квітня 1974 р. у селі Мала Березянка Таращанського району Київської області. Закінчила середню школу та будівельне професійно-технічне училище №21 у м. Києві, отримала фах маляра-штукатура. Вийшла заміж у 1992 р. за Стецюру Сергія Вікторовича і подружжя стало мешкати у с. Велика Березянка Таращанського району.

Має двох прекрасних дітей — Вікторію і Максима.

Разом з чоловіком захоплюються дизайном і ремонтом квартир, будинків під замовлення.

— Вишивкою ніколи не займалася, — говорить майстриня, — але почула про вишивку бісером. Зацікавилася і захотілося спробувати. Разом з донькою купили перший набір для вишивання бісером «Маки в полі» і почала самостійно працювати. Чоловік спочатку сприймав скептично, але коли побачив перші роботи, став підтримувати. Так почали з’являтися нові картини, які за півтора десятиліття вже складають цікаву колекцію.