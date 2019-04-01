Міфологізми в екслібрисах Руслана Агірби

Володар більш ніж двадцяти міжнародних нагород за участь у виставках світового рівня, по-справжньому відданий своїй справі художник-графік Руслан Агірба майже все своє життя присвятив художньому ремеслу.

Його твори — це не лише графіка, книжкова та станкова, але й живопис.

Загальновідомим для поціновувачів книжкового мистецтва він став завдяки своїм екслібрисам. Фантазія в сюжетах не має меж, а техніки виконання приголомшують тонкістю та деталізацією.

Часто він звертається до міфологічних сюжетів та прадавніх легенд, в яких багато нереального та фантазійного, що дає натхнення художнику.

Його улюблені сюжети — «Викрадення Європи», «Ерос та Психея», «Артеміда», «Діоніс». Створюючи книжковий знак, художник використовує пластичні лінії, контрастні об’єми, візерунки та вигадливі форми, чим створює своє неповторне бачення тієї чи іншої сцени.

Так, в екслібрисі «Викрадення Європи», що знаходиться у приватній колекції, графічна мова кольорового офорту створює дещо стилізоване зображення, в якому Європа є центром композиції, а навкруги неї зав’язується сюжет: бик — прообраз Бога Зевса, фактура якого — це візерунки, створені за допомогою техніки акватинта (італ. aqua — вода і tint — чорнило) — метод гравіювання на металі, заснований на протравлюванні азотною кислотою поверхні металевої пластини з накладеним асфальтовим чи каніфольним шаром кислотостійкого ґрунту, в якому продряпано голкою зображення. Воно також може наноситися за допомогою пензля кислотостійким лаком або сучасними фотополімерними матеріалами. Технікою акватинти художник намагається досягти на папері враження розмитого рисунка тушшю чи аквареллю, стилізовані плями, схожі на хвилі та язики полум’я на тлі, що додають драматичності.

Кольоровий офорт — це техніка, яка сама по собі є дуже виразною, проте комбінування її з технікою меццо-тинто (меццо-тинто від італ. mezzo — середній та італ. tinto — фарбований, «чорна манера» — один із видів глибокого друку, методу створення гравюри на металі. Винайдено в середині XVII ст. голландським художником-самоучкою Людвігом фон Зігеном) чи акватинтою додає більшої фактурності та різноманітності зображенням дрібного масштабу.

А от в екслібрисі «Діоніс», який художник створив для Г. Шварца, в техніці гравюри на лінолеумі лінеарність не настільки тонка, проте композиційне рішення та деталі не менш цікаві. Цей екслібрис автор створив у вигляді кола, в яке вписується міфологічний сюжет, в ньому бачимо Бога розваг та виноробства Діоніса, який пливе на галері бурхливим морем. Також художник зображає морських істот — дельфінів, які вигідно виділяються темними плямами на тлі тьмяно-червоного кольору. У верхній частині з’являється елемент, який є характерним для героя міфу, — це виноградна лоза. Текстова частина описана по колу зверху та прикрашається двома дельфінами по краях, що є виразним елементом декоративізму.

Руслан Агірба найбільше полюбляє працювати у техніці гравюри на міді, тобто офорті. Він стверджує, що процес створення та друку гравюр — його улюблена справа, яка приносить йому невимовну насолоду.

«Один малюнок відображає тисячу слів», — каже художник.

Створені автором графічні мініатюри та книжкові знаки — екслібриси, увібрали в себе емоції, враження автора та його відношення до буденності та світу в цілому. Він не шукає простоти, він вдається в деталі. Його графічна мова — це візерунок, пляма, лінія, які створюють оригінальну композицію. Екслібрис є твором дрібномасштабним, проте неймовірно містким, коли за діло береться Майстер — художник Р. Агірба. В мініатюрному екслібрисі виникає маса дрібних елементів, сюжетних ліній та образів, що складаються в гармонійне зображення, від якого неможливо відірвати погляд. Справжній поціновувач книжкового знаку зазначить, що підхід до створення графічного твору в Руслана Агірби є дійсно неповторним.