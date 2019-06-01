Літні мотиви в акварелях Олени Хмель

Молода художниця Олена Хмель народилася у місті Саки (АР Крим). Ще на початку свого яскравого життя вона інтуїтивно тягнулася до мистецтва. А отже, з часом вирішила, що навчатиметься академічному мистецтву у професіоналів. Спочатку вона набула знань, умінь, навичок у майстерні відомої художниці В. С. Снєговської, після — вступила у Сімферопольське художнє училище ім. М. С. Самокиша, ну а потім в Національну академію мистецтва та архітектури (Кримська філія).

За роки навчання юна художниця пройшла через формування навичок у різних напрямках мистецтва, проте по-справжньому її зачепив саме акварельний живопис. Невипадково саме він, адже як можна не звернутись до акварелі, знаходячись від народження у мальовничому Криму. Олена є учасницею багатьох всеукраїнських пленерів та більш ніж десяти виставок, її роботи присутні у чотирьох каталогах, які представляють український живопис для Європи та світу.

Етюд — це короткочасний, емоційний, кольоровий образ. Численні роботи авторки, в яких бачимо яскраві та одночасно затишні сюжети: човни біля пристані, старі вулички Бахчисараю, старовинні храми міста Лева чи польові етюди, все це — створює неповторний настрій, хочеться перенестись у роботу і блукати її площиною у пошуках швидкоплинного моменту щастя.

Про творчий процес художниця говорить: «Акварель для мене — це ідеальний спосіб відчути себе щасливою. Бути думками там, де ти є — перед чистим аркушем. Відчувати його вологість, найлегші рухи пензля… Затамувавши подих, підкорювати стихію рухливої акварелі! Це так просто, проте одночасно так швидкоплинно… Не завжди зручно, не сучасно, часто дорого, нікому не зрозуміло, проте це моє Щастя».

Олена обирає різні жанри для роботи: морські пейзажі, натюрморти, етюди польових цвітінь та книжкову ілюстрацію. Найбільше вона полюбила творити аквареллю композиції з квітів. Її роботи неначе просякнуті ароматом пилка та свіжого зеленого лугу. Минулої осені в головному краєзнавчому музеї міста Саки пройшла її перша персональна виставка, яка мала назву «Пилок на кінчиках пальців». Було представлено 25 акварельних робіт. Всі вони були сповнені літнього настрою та притягували великою кількістю деталей. Авторка у своїх роботах прагне реалізму, яскравості та підкреслення виразності природних форм. Їй легко вдається створювати настрій у роботах — вона детально виписує рослини, ретельно підбираючи колір, що насичує етюди неповторними відтінками, взятими у самої природи.

Створення картин на фоні мальовничих пейзажів Криму та України дає можливість авторці розкрити свій творчий потенціал та постійно надихатись на нові звершення. Глядачу легко відчути емоції, які художниця переживала у процесі роботи, адже її акварелі наче живі. Складається враження, що намальовані квіти неначе колихаються від вітру…

«Літо. На набережній міста Балаклава сидить тендітна художниця. Біля неї етюдник, в якому лежать кілька коробок акварельних фарб та пензлі різного діаметру. Морський вітер розвиває її волосся, вона міцно тримає планшет з акварельним папером. Легкий начерк олівцем — і робота у кольорі починається…», — так можна описати сцену зі звичайного дня Олени Хмель.

Споглядаючи таке яскраве молоде мистецтво XXI століття, із упевненістю говоритимемо про майбутнє та прихильність молоді до традицій академізму.