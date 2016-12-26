«Краса і є світом»

Гуцульський фотохудожник Руслан Трач, відомий автентичними фотографіями, разом із прикарпатською поетесою Властою Власенко в рамках етнопроекту «МольфART» презентували і киянам свої композиції в стилі етнофентезі.

Поєднання фотографії і поезії як окремого виду мистецтва з енергетикою Карпат зачаровують своєю оригінальністю та філософським змістом. Власне, ініціатори експозиції означили її як створення «заговорених» речей. Щоб привідкрити завісу «іншого світу» поспілкуємось із Русланом Трачем.

— Руслане, насамперед визначимось із поняттям «МольфART» і що це за етнопроект?

— Це наш спільний з Властою проект, і назву цю придумала вона. Назва утворилася завдяки поєднанню старого гуцульського слова «мольфа» та тепер уже популярного англійського ART. У цьому є свій символізм, який нам сподобався — саме от поєднання давнього і сучасного, чогось дуже близького і загальнодоступного, зрозумілого і приваблюючого таємницями. Бо саме так і вважаємо: культура не є куснем інформації, який віджив, це явище живе, воно перебуває в постійному розвитку і зміні, набирає нових форм і фарб, опираючись на спадок минулих поколінь, дає нові орієнтири для поколінь прийдешніх.

Власта — поетеса, а моїм хобі є фотографія. Роблячи нові творчі продукти на стику цих двох мистецтв можна зрозуміти, що найбільшим твоїм творчим актом і є твоє життя. «МольфARТ» — це творення власного життя, творення всього свідомого і відповідального, творення, де здійснюється пошук можливостей привнесення нових фарб і звуків у звичні питання про виживання.

Людина сама по собі має мало можливостей для значних змін навіть в площині власного світу, ми залежні від взаємодії з собі подібними. На жаль, можливості співпраці часто губляться в конфронтаціях і конкурентній боротьбі. А наш «МольфART» — це об’єднання наших зусиль для речей більш складніших, ніж ми можемо поодинці.

Я би не сказав, що цей проект є етнічним, адже ми користуємося надбаннями цілого людства. Думаю, в сучасну епоху людство повинно переходити від конфронтації до концентрування зусиль на викликах, які виникають на його шляху. Але, беззаперечно, основа нашої мотивації — культура рідних гір, тобто те, на чому виростаєш і що живе в тобі, починаючи від бабусиних казок. І звичайно, є тут речі, які вважаємо цінними і важливими для себе. І думаємо, що ці речі варті переходу в інше тисячоліття.

— Чому вибрали саме таку тему?

— Думаю, ми не вибирали тему — тема вибрала нас сама. Життя ставить перед кожною людиною низку питань, які вона, за можливості, пробує вирішити. Тому об’єктом нашої спільної творчості з Властою є прості питання про гармонію, про своє місце в світі, про смисл і зміст творчості та розуміння краси. Наприклад, поезія Власти для мене насичена різноманітними стратегіями та світоглядними концепціями, які я використовую там, де не вистачає засобів візуальних.

Людство за останні століття навчилося досить вдало задовольняти свої базові потреби. Але якось в цій гонці за фізичним благополуччям ми забуваємо про те, що прийнято називати душею, забуваємо про якість психологічного життя. Це вважається завданням окремих людей і спеціалістів, а для звичайної людини психологія — то щось таке складне і непрактичне, і не має відношення до неї самої. Але наш психологічний стан часто є важливішим за стан фізичний. Тому людство чекає на новий виток еволюції, це еволюція духу, яка дозволить нам трансформувати власну біологічну сутність в щось більше і сповнене красивішого змісту і сенсу.

— У так звані створені «заговорені» речі який вкладаєте зміст?

— Мольфою на Гуцульщині називали заговорені речі. Коли брали якусь звичайну річ і за допомогою замовлянь наділяли її новими характеристиками і функціями. Ми не є прихильниками містики, але цей процес нагадав нам те, що відбувається при нашій співпраці.

Власта писала вірші, слухаючи мої фотографії: така була перша наша форма співпраці, яка виникла і розвивалася цілком стихійно і несподівано для нас самих. Першим нашим свідомим витвором був артбук, в якому ми показали Властині вірші та фотографії, які дали поштовх до них. Вийшла така собі книжка-медитація, де ми вже помітили, що це виходить кращим, ніж просто вірші чи просто фото, бо дотикається до свідомості людини з різних сторін.

— «МольфART — Геометрія шляху» — це Ваша нова колекція фоторобіт у форматі мандал. Що це за напрям?

— Явище це більш відомо під назвою «мандала» і прийшло до нас зі Сходу. Утім, даний феномен зустрічається майже в усіх культурах світу. Скажімо, в Україні принцип побудови мандальних зображень дуже широко використовувався в будь-якому виді образотворчого мистецтва. Найчастіше мандали можна зустріти у вишивці, витинанці, писанкарстві, плетиві з соломки. Загалом побачити мандали можна на всіх матеріалах: від дерева до кераміки. Сьогодні в сучасному світі набирає обертів так звана мандалотерапія, де люди через роботу з мандалами гармонізують внутрішні стани і діагностують психологічні процеси. Таке широке розповсюдження цього явища говорить про якісь базові речі, притаманні, як виявилося, не тільки людству, а й усьому живому і неживому світу. Все — від людини до дрібної бактерії чи кристалу мінерала.

— Де здійснюєте свої фотороботи?

— Вся моя діяльність як і життя відбувається в горах. Вони мене виростили, вони формували мене, і не дивно, що любов до них закладена вже десь на рівні підсвідомості. Саме народи, що жили в горах, надихають мене на створення візуальних образів. Це невичерпне джерело, де сконцентрована сила багатьох поколінь, які старалися не тільки вижити в суворіших гірських умовах, а і прагнули до краси, до радості і пізнання таємниці. Таємничий світ, який описували гуцули, надихає і зараз на інакше ставлення до світу. Гуцули завжди ставилися до світу як до живого — з повагою і шаною. Нам зараз цього не вистачає, тож звідси і маємо купу екологічних проблем. Живу я в мальовничому гірському селищі Верховина, яке тулиться до підніжжя величного Чорногірського хребта.

— Карпати для Вас…

— Карпати — це край, наповнений силою, край, що викохував чудові культури, розкидані по горах, край, що формує особистість, здатну долати труднощі з усмішкою, і край, що надійно ховає свої скарби від байдужих очей.



Наталія Срібнянська