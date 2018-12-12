Камінська Лариса Петрівна: майстриня і творець

Народилася 18 червня 1952 року в мальовничому куточку — село Северинівка Таращанського району Київської області в родині освітян Петра Гавриловича та Валентини Валеріянівни Бойко.

У 1970 році закінчила з золотою медаллю Житнєгірську середню школу Рокитнянського (на ту пору Таращанського) району. Того ж року вступила до Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка на факультет журналістики. 1975 року закінчила навчання і здобула фах журналіста.

У лютому 1976-го народилася старша донька Дарія і Лариса Петрівна переїхала до батьків у село Велика Березянка Таращанського району, де вчителювала у Великоберезянській середній школі.

Згодом працювала в Таращанському райкомі комсомолу інструктором, з 1980 року — коресподент районної газети «Таращанський край», редактор районного радіомовлення. З червня 1995-го по липень 2009 року — редактор районної газети «Таращанський край».

У травні 2005-го Указом Президента України В. А. Ющенка їй присвоєно звання заслуженого журналіста України.

Виростила трьох дітей: донька Дарія, нині редактор Таращанської районної газети, син Ярослав — інженер-конструктор однієї з київських фірм, донька Яна — відповідальний секретар Таращанської районної газети. Підростає онука Олександра.

У пенсійному віці вільний час Лариси Петрівни наповнений городництвом, квітами, різноманітним рукоділлям у рідному селі Велика Березянка Таращанського району Київської області.

Ларисі Петрівні Камінській притаманні доброзичливість, повага до односельчан. Її майстерність у плетених з паперу виробах дивує, вишиті серветки, рушники, сорочки захоплюють подих, її фантазія рукотворення невичерпна.

