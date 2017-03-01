Фестиваль-конкурс військово-патріотичної пісні «Пам’ять серця»-2017

Фестиваль-конкурс сприятиме підняттю престижу професії військового, покращенню національно-патріотичного виховання майбутніх захисників Батьківщини, формуванню історичної пам’яті про героїв України у сучасні і минулі часи; розвитку духовності, здібностей і талантів військових ліцеїстів, вихованців кадетських та козацьких класів навчальних закладів Силових структур України та Міністерства освіти України; налагодження творчих контактів з відомими представниками культури і мистецтва нашої держави.

Даний фестиваль-конкурс відбувається за підтримки Міністерства оборони України, Міністерства освіти України, Інституту проблем виховання НАПНУ (І.Бех), Будинку дитячої творчості Шевченківського району м.Києва (Л.Манчак), Всеукраїнського союзу громадських об’єднань учасників бойових дій, антитерористичної операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів (В.Палій), Національної Ради жінок України (Л.Порохняк-Гановська) та інших громадських організацій.

Конкурсна програма Фестивалю складається з двох турів та двох конкурсних днів, упродовж яких звучатиме виконання військових та патріотичних пісень минулих часів (одна на вибір): козацьких; стрілецьких; крутянських; пісень часу Другої світової війни (1941-1945 рр.); пісень про учасників бойових дій на території інших держав. У цей день «поєднаються» пісенні епохи: українська народна історична козацька пісня, що сформувалася у ХV-ХVІ ст. і розкрила світові кращі риси характеру наших людей: безмежну відданість батьківщині, волелюбність, мужність і стійкість у боротьбі проти будь-якого гніту; унікальний пласт пісенної лірики, пов'язаний з Визвольними змаганнями українців часу Першої світової війни. Уже сам леґіон Українських Січових Стрільців, народжений у перші дні війни 1914 року добровольцями-патріотами, складався з освіченої інтеліґентної молоді, яка взяла в руки не тільки зброю, а й чітку програму національно-просвітницької праці на постоях між боями, створювала школи, читальні, хорові й оркестрові гурти, пресові листки, журнали і т. ін., спрямовані на те, щоб «піднести українську свідомість і честь», як значилося у Правильнику «Пресової квартири» УСС; туга за домівкою та надія про перемогу представників 62 країн, які вели бої та території 3 континентів та у водах 4 океанів. І як наказ всім сьогодні звучать слова із відомої крутянської пісні (автор Антонич Богдан-Ігор):

Крути! Крути! Це за Батьківщину

Стати муром, шанцем душ і тіл.

Крути! Крути! Мужньо, воєдино

Прямувати в найсвятішу ціль.

Крути! Крути! Мужність і посвята,

Вірність, що міцніша понад смерть.

Крути! Крути! Горда і завзята

Кличе пісня і веде вперед!

Другий тур фестивалю-конкурсу: «Виконання сучасної військово-патріотичної пісні» (одна на вибір) познайомить присутніх та журі з піснями, написаними в АТО, на Сході України; піснями, які присвячені подіям січня-лютого 2013 року, Героям Небесної Сотні, учасникам АТО на Сході України; піснями своєї домівки-рідного краю та піснями про Україну.

Під час другого дня Фестивалю вперше учасники і гості матимуть можливість через екскурсійний маршрут «Паньківщина: де народжувалася Україна» доторкнутися саме до українських місцин столиці, там де жили, творили відомі місцеві діячі українського руху; місцин, де відбувалися важливі події, пов*язані з українським державотворенням. Такою нагодою вдячні керівникові громадської ініціативи Бахін Сергію. Учасники екскурсії пройдуть місцями, де мешкали видатні вітчизняні митці ХХ-го століття - Олена Теліга, Олег Ольжич, Алла Горська, Олександр Архипенко, Георгій Нарбут…Вулиця Саксаганська (неформально названою у часи царату Українською) познайомить з перебуванням мецената Євгена Чикаленка, Бориса Гринченка, Олександра Кониського. А закінчиться мандрівка музеєм видатних діячів українського мистецтва, в садибах, де мешкали сімейства Косачів (в т.ч. Л.Українка), Старицьких, Лисенка, Саксаганського.

Традиційним в рамках Фестивалю є відвідування учасниками різних музеїв, виставок, духовних центрів столиці. За бажанням представники делегацій з областей України зможуть безкоштовно побувати на виставах столичних театрів, які за роки існування Фестивалю визначились як наші відповідальні партнери і друзі: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка (М. Захаревич), Національний академічний театр опери та балету ім. Тараса Шевченка (П.Чуприна), Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки (М.Резнікович), Київський Академічний театр Драми і Комедії на Лівому березі Дніпра (Є.Митницький), Київський академічний театр юного глядача на Липках (В. Гирич).

Інформаційну, медіа-підтримку фестивалю-конкурсу забезпечують: Інформаційна агенція ОТО ІНФОРМ (О.Коляда); Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України; «Педагогічна газета» (Л.Рапіна), газета «Позашкілля» (О.Власенко), Видавничий дім, Всеукраїнська газета «Справи сімейні» (А. Лесів); ряд ЗМІ України; мережа-Інтернет.

Журі оцінюватиме пісенні таланти учасників, до його складу входять відомі українські співаки, військові музиканти, композитори, поети-піснярі, редактори музичних програм, продюсери, викладачі навчальних музичних закладів. З числа конкурсантів журі визначає володаря Гран-Прі, переможця глядацьких симпатій, лауреатів І-ІІІ премій, дипломантів.

Вінцем фестивалю-конкурсу буде нагородження переможців та дипломантів фестивалю-конкурсу; участь членів журі і гостей Фестивалю, дипломантів, переможців у Гала-концерті.

Для участі в фестивалі-конкурсі учасникам необхідно заповнити анкету та надіслати її на адресу Оргкомітету до 10 березня 2017 року на е-mail: t.kotelya @gmail.com; ttarasova@ukr.net

Співзасновник Фестивалю-конкурсу

ст. н.сп. Інституту проблем виховання НАПН України, к.п.н.

Тарасова Тетяна