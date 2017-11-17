Душа співає кольорами

Нещодавно в будинку художника відбулась виставка живопису майстрині пензля з Сумщини, Надії Полуян-Внукової. Шанувальники образотворчого мистецтва знайомі з творами художниці, бо така душевність яку вона створює на своїх картинах не залишить байдужими нікого.

Надія народилася у славетному місті Ромени Сумської області і безмежно закохана в її історію, природу, людей. Їй не потрібно шукати сюжети, долати етапи побудови композиції, підбирати кольорову гаму. Всіма цими якостями наділила її природа і тому в творах художниці лунає правда, щирість, відвертість. Надія добре знає історію свого краю, вшановує традиції та народні обряди, зберігає національні здобутки у своїх творах.

Н.Полуян-Внукова член Національної спілки художників України, має численні нагороди, відзнаки, але головне для неї – визнання людей. З вдячністю згадувала мисткиня свою маму Катерину Андріївну, яку вважає своїм духовним вчителем, Вона була для неї головним цензором, порадником, зберігачем її творів. Мабуть тому на відкритті виставки Надія поділилася самим сокровенним і дорогим для неї – любов’ю до своєї матусі, яка нещодавно відійшла у вічність. Ось чому червоною стрічкою через усю експозицію проходить тема вдячності. Дійсно, центральна картина — натюрморт з усіма інгредієнтами для приготування борщу вражає красою і вишуканим прозорим живописом. Це блюдо є брендом української кухні, і авторитетом для кожної господині, секрети його приготування передаються від покоління до покоління.

Що хвилює художницю, що приваблює? Насамперед краєвиди рідної Роменщини, де вона народилася, милувалася історичними пам’ятками, приїздила до бабусі у село. Прозора Сула з романтичними берегами, пагорбами з буйством різнотрав’я, квітучі сади перетворюються в уявленні Надії в художні образи які наповнюють навколишній світ казковою красою. Саме такою є квітуча груша, або стара яблуня, снопи, паркани чи полум’яні чорнобривці біля хати. Дивишся на картини і чуєш душевну пісню, пахощі хлібних ланів і наповнюєшся гордістю за рідну землю-годувальницю.

Художниці підвладні різні пори року, але особливо приваблюють картини з білосніжним снігом, де довкілля наповнене дивним спокоєм та чистотою, настроєм безтурботної радості. Слід назвати весняний сюжет із зображенням вишуканого мережива лісу, коли серед останніх проталин сніжного покрову проглядають блакитні проліски. Всі ці мотиви знаходяться поруч з нами, вони прості й буденні, але мисткиня вміє перетворити їх в урочисту виставу де лунає гімн природі.

Надія не професійний художник, вона самородок. Потяг до творчості відчула її мати, яка віддала доньку для навчання у місцевої вчительки малювання Ліни Семенівни Бреус. Творчі здібності Надії дали плідні результати і вона досягла власним трудом вершин реалістичного мистецтва., яке було притаманне Передвижникам, які створили цілу епоху реалістичного напряму в мистецтві. Саме такими є картини з калиною, пирогами та яблуками, горщиками з молоком та різною городиною. Все що зображує художниця наповнюється красою і западає в серце глядача. Особливо пейзажі з дорогами, які навівають романтичні спогади, зігрівають душу камерним настроєм. «Шумійки. Весняні пагорби», або «Ромашкове поле» чи «Осінь з дитинства».

Прийшли привітати Надію Полуян-Внукову її друзі по навчанню, побратими по мистецтву, шанувальники її творчості, земляки. Голова громадської організації «Сумське земляцтво у місті Києві» Іван Рішняк відзначив надзвичайний талант художниці, творчістю якої пишається уся Сумщина. Юрій Вітренко голова, «Роменського земляцтва», побажав нових творчих злетів на благо мистецтва усієї України. Її картини прикрашають багато музеїв та галерей України, радують власників багатьох приватних колекції.

«Нам приємно показати твори високої художньої якості у виставкових залах Національної спілки художників України», - зазначив директор дирекції виставок залужений діяч мистецтв України, Ігор Волощук. Є художники, які докладають чимало зусиль і пошуках прозорої кольорової гами, а Надія наділена живописним талантом і своїм власним трудом зуміла створити власний художній стиль.