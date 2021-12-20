Захоплююча музична подорож

Якщо є бажання стати учасником цікавої музичної подорожі різними епохами, країнами і континентами, тоді ми не помилилися, відвідавши концерт відділення духових та ударних інструментів Харківського державного музичного ліцею (художній керівник Вадим Карєлов) у рамках Міжнародного фестивалю «Музика ― наш спільний дім!»

Твори різних композиторів, епох, жанрів і стилів, від Баха до Гершвіна, інакше кажучи, від класики до сучасності, у яскравому віртуозному та елегійному й мелодійному звучанні флейти, гобою, труби, кларнету, саксофону й ударних інструментів стали справжньою окрасою того зимового й дощового вечора. Адже вміти не лише професійно грати складні музичні твори, але й справді естетично насолоджуватися тими мелодіями, що виконуються на сцені, навіть імпровізувати, є ознакою великого професійного мистецтва. Саме такий настрій музикантів, поєднаний із великим артистизмом і неабияким натхненням, без сумніву, передається глядачеві. І публіка віддячила виконавців щирими й заслуженими оплесками.

А в фіналі цього незабутнього концерту для тих слухачів, хто дослухав усю програму до кінця, пролунав неперевершений музичний сюрприз. Хор з тринадцяти кларнетистів під диригуванням Віктора Дворніченка. За словами учасників цього музичного дійства, композицію невипадково представили публіці «хором», маючи на увазі співуче виконання європейської сучасної музики в інструментальному ансамблевому виконанні кларнетів…

Втім на цьому не буду ставити крапку. Адже у програмі відновленого після карантинної паузи фестивалю «Музика ― наш спільний дім!», де вхід вільний, який наразі триває для охочих і небайдужих прихильників справжнього високого мистецтва, ще підготовлено організаторами чимало інших приємних несподіванок.

Леонід ГАПЄЄВ

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