Щаслива мандрівка з «Музичним трамваєм»…

У рамках започаткованого у місті Харкові Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» у рубриці «Естафета творчості триває» під час позашкільних занять відбулися цікаві музично-літературні екскурсії онлайн з «Музичним трамваєм». Йдеться про модернізовані сюжети творчих досліджень на основі відомої композиції «Старенький трамвай» у виконанні «Піккардійської терції». Також у рубриці ігрового пресклубу серед дітей шкільного віку обмінялися враженнями і навіть створили малюнки-інтерпретації на теми відомих мелодій і текстів пісень.

Тепер щасливі екскурсії з «Музичним трамваєм» стануть можливими для нових його творчо налаштованих юних пасажирів.

У відеосюжеті за участі гостей ефіру Наталії Зуєвої, Вікторії Хайло, Івана Базарного ми дізнаємося про подарований диск «Піккардійська терція» (етюди) з листівкою й автографами музикантів, що стане поштовхом до натхнення у творчості. Діти із радістю й зацікавленням до пізнання й дослідження нової сучасної української музики отримали ці подарунки від відомої не лише в Україні та Львові сучасної вокальної формації, де чудовий спів у чоловічому виконанні a caрpella спонукає із добрим гумором креативно сприймати будь-які несподіванки сучасного життя.

Дякуємо музичному колективу «Піккардійська терція» за такий чудовий подарунок, який підбадьорює у нелегкі часи, адже «Музичний трамвай» може стати способом віртуальної та цілком реальної домашньої мандрівки для тих, хто шукає та знаходить своє щастя у творчості.

Леонід ГАПЄЄВ,

ведучий відеосюжету, автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»