У Трускавці завершився VI Міжнародний конкурс вокалістів азербайджано-української дружби, інформаційним спонсором якого є газета «Справи сімейні».

П’ять років поспіль, з 2018 по 2021 рік, у Трускавці проводився Конкурс пам'яті Мусліма Магомаєва, Міжнародний конкурс вокалістів азербайджано-української дружби є його правонаступником і був вперше проведений у 2022 році.



У зв'язку з війною Росії проти України конкурс зазнав ребрендингу та отримав нову назву.

Два роки я слухаю учасників конкурсу, насолоджуюся співом, завдячуючи онлайн-трансляціям.

Унікальність конкурсу полягає в тому, щоб виявити та відкрити музичній громадськості України та світу вокалістів, які однаково вправно співають і оперу, і естраду. У трьох відбіркових турах конкурсанти виконали академічний (оперний) репертуар для власного голосу, українську пісню, яку співають і українські, й азербайджанські співаки «Дивлюсь я на небо», яка і стала обов'язковим конкурсним твором.



Участь в конкурсі взяли професійні співаки та співачки віком від 18 до 40 років, що мають спеціальну музичну освіту та студенти музичних закладів. Серед українських учасників був і представник із Китаю.



Переможцями стали: лауреат першої премії – Інна Бобомуратова, сопрано. Народилася у м. Рівне. Закінчила асистентуру-стажування в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової. Працює солісткою у Рівненській обласній філармонії. Лауреат другої премії – Тетяна Петришина, сопрано. Народилася у Чернівецькій області. Аспірантка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. До слова, мене зачарувала пісня у її виконанні «Настане день – закінчиться війна» Лауреат третьої премії – Анастасія Мхітарян, сопрано. Навчається у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського.



Представник Китаю Фан Вей, став дипломантом конкурсу, але пообіцяв, що ще неодмінно повернеться до Трускавця за перемогою, а сьогодні він чекає Перемогу в Україні. Нині він живе в Києві, навчається в аспірантурі.



Серед дипломанток – Ельнара Алієва-Мисіна та Наталія Штернер.

Оціновали учасників конкурсу голова журі Гурбан Аббасов, народний артист України, голова Азербайджанського культурного центру, Посол миру та члени журі Олександр Дяченко, народний артист України, та Людмила Божко, народна артистка України.



«Конкурс завершився, – говорить беззмінна ведуча й організаторка, співачка Наталія Кудряшова, – але наша робота ніколи не припиняється. Ми вже у пошуках голосів на наступний конкурс». І це радує. Ми незламні. Переможе пісня – переможе Україна.



Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото Олега Бачинського

