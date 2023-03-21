В ефірі програма «Намалюй мені ніч», учасники ефіру Леонід Гапєєв, Наталка Зуєва, Віка Хайло спілкуються на актуальну тему музики.

У Японії та інших культурно розвинених країнах світу музичне мистецтво досліджується доволі поглиблено у системі загальної освіти. Адже в такий спосіб виховується справжня культурна нація. Ми, українці, нічим не гірші. Це можна підтвердити на прикладі наших учасників Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості». Діти з Харкова, які навчаються у позашкільному гуртку «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова (Наталка Зуєва, Віка Хайло та Іван Базарний), отримали в подарунок ексклюзивні музичні записи на диску, що має назву «Намалюй мені ніч». Це рідкісні записи, коли за роялем грає молодий музикант, майбутня світова знаменитість у сфері музичного мистецтва, український композитор Мирослав Скорик. Його всесвітньовідома «Мелодія» тепер лунає у багатьох місцях. Завдяки цьому диску наші діти зможуть поринути у неповторний світ молодості нашої легенди української композиторської школи. Так починався шлях до успіху Мирослава Скорика. І, мабуть, так починається та продовжується естафета творчості наших вмотивованих до якісних знань дослідників основ громадянської журналістики, для яких ми створили рубрику «Музична журналістика».

Якщо діти навчаються не в спеціалізованих музичних закладах, то чому б не надати їм можливості для такого незвичного творчого експерименту у сфері музичної журналістики, чи не так?

Щиро дякуємо Львівській національній філармонії за такий подарунок, дієву підтримку дитячої творчості Харкова.

Дякуємо за увагу.

Леонід ГАПЄЄВ