Музична журналістика: нові можливості творчого розвитку

Ми часто чуємо про ідеї інтеграції освіти в реалії сьогодення. Іншими словами, йдеться про втілення у сучасне життя цікавих знань, які можуть бути практично корисними для інших учасників освітнього процесу. І саме тому під час занять гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова запровадили рубрику «Дружні творчі зустрічі — «Інтерв’ю з кожним».

Учасники ефіру діляться власними історіями виживання, своєрідним досвідом життя мирних героїв воєнного часу. А також розповідають про особисті успіхи у творчості. І саме музична журналістика стає гарним підґрунтям для творчого розвитку тих, хто хоче та пробує дізнаватися про цікаві явища музичної культури України і світу, популяризувати ідеї мистецтва серед широкого загалу.

До речі, діти та молоді люди студентського віку, які активно й професійно займаються музикою, долучаються до занять у рубриці «Музична журналістика». Ця інновація цікаво розвивається у контексті позашкільних занять, де можна реалізовувати сучасну ідею освіти впродовж життя. Бо це дає для молоді реально цікаві, насправді чудові можливості для практики популяризації мистецтва серед широкого загалу. Адже відомі українські митці впродовж століть демонструють світовій спільноті просту істину, що ми, українці, є високоосвіченою, інтелектуально й творчо розвинутою нацією! І наша творча молодь, без сумніву, вдало передає іншим таку естафету миру й творчості.

Нещодавно відбулося проведення цікавого, змістовного, креативного заходу в ефірі ігрового освітнього пресклубу гуртка «Точка зору», який об’єднав більше 30 учасників: майбутніх літераторів, публіцистів та юних журналістів, дітей та батьків, викладачів Дитячої музичної школи №3 імені Марка Кармінського та гуртківців ЦДЮТ №5 м. Харкова. Тема програми пресклубу має назву «Музика як прояв національної ідентичності та культурно-мистецьке втілення ідеї людської гідності».

І ось тепер, на знак подяки й особливої прихильності до творчості нашого славетного земляка ― заслуженого діяча мистецтв, харківського композитора Марка Кармінського з нагоди Міжнародного Дня музики під час занять гуртка «Школа успіху» юна 9-річна артистка Аліса Різник спеціально для наших глядачів різного віку в якості телеведучої ігрового пресклубу гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова підготувала дуже цікаве й емоційно вражаюче відео. Це короткометражна програма «Музика Кармінського ― естафета миру» у рубриці «Мирні роздуми про життя». (Цікавого й мирного нам перегляду! https://studio.youtube.com/video/_8gsUDnfFBg/edit )

Щоб люди насолоджувалися музикою і життям…

Наступним гостем студії в рубриці «Музична журналістика» став 23-річний Євгеній Сьомін. Лауреат конкурсу для духових інструментів «Дніпровські сурми», також учасник кількох «Харківських асамблей». Євгеній закінчив 9 класів середньої школи, потім 4 роки вчився на молодшого спеціаліста у Криворізькому обласному музичному коледжі, навчався на бакалавра у Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Петровича Котляревського (консерваторія). Незважаючи на молодий вік, він уже зміг успішно реалізуватися в творчості. Якщо дехто не знав про існування такого рідкісного духового музичного інструменту, як туба, то в ефірі програми «Музичні зустрічі» була чудова можливість не лише побачити, але й почути рідкісне й благородне звучання тембру туби. А є й інші аспекти професійного життя, про які він мріє вже зараз. Сьогодні він успішно поступив на бюджет, нині навчається у Криворізькому державному педагогічному університеті на магістра. Професійний музикант, тубіст, артист оркестру та ансамблю, диригент та викладач молодших та середніх спеціалізованих навчальних закладів. У програмі «Музичні зустрічі» у високопрофесійному й артистичному сольному виконанні Євгенія пролунала класна музика для туби різних харківських, українських та зарубіжних композиторів.

Євгеній уже має досвід роботи в різних музичних колективах. Працював у муніципальному оркестрі Кривого Рогу та разом з Об'єднаним оркестром поліції України побував на гастролях у Німеччині в 2020 році на Music Parad, міжнародному фестивалі воєнних оркестрів. Багато допомагав різним музичним школам Криворіжжя на різних заходах та концертах. Також грав в деяких студіях у Харкові, в ХАІ.

Цікавою темою нашого обговорення в ефірі з Євгенієм Сьоміним, серед іншого, була сфера військових оркестрів. І хоча Євгеній ще не працював у штаті воєнних музичних колективів, бо наразі триває його університетське навчання, він є доволі добре обізнаним із специфікою цієї сучасної музичної сфери мистецтва. Скажімо, у військових оркестрах, на відміну від оркестру опери, філармонії потрібна чимала фізична витривалість, певна фізична підготовка. Адже треба не лише все гарно й точно зіграти (йдеться про музичний твір, нотну партію), але й постійно рухатися й виконувати дефіле на різних фестивалях, військових парадах. Саме це є своєрідною «фішкою» виступу цивільних та військових музикантів у складі військових оркестрів. Але для того, щоб вдало й красиво показати ці сценічні рухові композиції, потрібно багато годин і днів репетицій, синхронне виконання мелодій і рухів груп оркестру, потрібно відпрацьовувати багато різних сценічних прийомів і не тільки. Не кожен це може практично здолати. А ті, хто досягає необхідного рівня майстерності, мають, на думку Євгенія, гарні перспективи. Це гастролі на міжнародні фестивалі у складі військових оркестрів України.

На запитання про особливості і перспективи такої роботи для молоді ми змогли почути відверту відповідь фахівця.

— Військові оркестри — це добра перспектива, стабільність, виступи на воєнних фестивалях, військових парадах. Водночас це тяжка фізична праця. Хотів би піти служити у військові оркестри після закінчення університетського навчання. Втім варто думати не лише про гроші, статус, а ще треба дивитися на те, що ти вмієш, на що готовий. Бо не просто так музиканти потрапляють до військових оркестрів, це серйозний крок у житті, укладання контракту мінімально від 3 років, — розповів Євгеній Сьомін, який до вступу на магістратуру до цього часу в Харкові в консерваторії навчався у широко відомого в Україні музиканта й військового диригента, заслуженого діяча мистецтв Андрія Висовня.

За словами Євгенія, у військових оркестрах у грудні-січні деякі його знайомі отримували по 40 тисяч гривень у місяць. При цьому в оперному чи філармонійному оркестрах є вищі критерії й вимоги до виконавської майстерності, але зарплата є значно меншою, що в основному обмежена «мінімалкою».

На завершення ефіру, Євгеній побажав сучасній молоді надихатися творчо театром, мистецтвом, пробувати себе у різних сферах та не опускати руки. Не зупинятися перед труднощами чи проблемами. Бо, на його переконання, іноді варто трохи відпочити, переключитися на інший вид заняття. Для творчої людини важливо хотіти й бажати щось робити. Багато є прикладів вдалої творчої й професійної альтернативи.

— Якщо не все виходить у музиці, у інструментальному виконанні, то можна робити інструментовки, аранжування. Є також окрема сфера, це музична журналістика. Коли музиканти пишуть статті, рецензії після відвідування різних концертів. Дуже велика кількість музикантів перейшли на професію звукорежисерів. Адже треба не зупинятися, а навпаки розширювати свій світогляд, — поділився своїми роздумами професійний музикант Євгеній Сьомін.

Сьогодні, на його переконання, важливо творчо орієнтуватися й вдало адаптуватися у різних життєвих ситуаціях у мистецькому середовищі. Якщо не можеш щось зробити сам, то варто знайти тих, хто зможе це зробити. Тут важливо вміти організувати командну роботу однодумців. Бо саме так створюються різні цікаві проєкти й відбуваються інші заходи, з’являються мистецькі відкриття.

— Мрію навчати людей, надихати у творчості, щоб вони насолоджувалися музикою і життям, — поділився своїми думками гість ефіру.

Леонід ГАПЄЄВ,

член НСЖУ, керівник гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова