В історико-культурному комплексі «Замок Радомисль» відбувся VІІ Міжнародний фестиваль «Музика Шопена просто неба».

Найкращі виконавці класичної музики вже традиційно приїхали до історико-культурного комплексу «Замок-музей Радомисль». Фестиваль «Музика Шопена просто неба» був започаткований засновницею історико-культурного комплексу «Замок-музей Радомисль» Ольгою Богомолець. «Фестиваль відбувається в рамках культурного проєкту Ради Європи Via regia, – розповідає Ольга Вадимівна. – Люди вже засумували за подібними заходами. І ось тут, серед чудової природи, на свіжому повітрі є можливість насолодитися прекрасною музикою у виконанні віртуозів, уже знаних музикантів і талановитих дітей, престижних міжнародних музичних конкурсів».

Чарівна, бентежна, романтична музика неперевершеного Фридерика Шопена заповнює кожен куточок замку. Слухати музику просто неба – це неймовірна насолода. Музикантам підспівують пташки, вальсують синьокрилі бабки, перегукуються півні… Музику можна слухати сидячи в кріслі або ж просто приземлитися на домотканий килимок чи ліжник.

На спеціальній сцені, спорудженій на острові любові, вдало розташувався рояль Yamaha.

Розпочала фестиваль незмінна його учасниця – солістка Національної філармонії України Інеса Порошина. «Це велике задоволення – приносити людям насолоду й отримувати у відповідь оплески, – говорить музикантка.

Цього року на фестиваль завітав і гостей порадував Євген Хмара, лауреат Голлівудської премії імпровізаторів, володар звання Ymaha artist. «Сьогодні я говоритиму з вами мовою Шопена, – сказав музикант і подарував слухачам свої авторські твори.

Крістіна Авалян, лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів, двічі стипендіатка Київського міського голови, дипломантка «Нейгаузівського товариства» Київської муніципальної академії ім. Глієра успішно виконала «Етюд №5».

Цьогоріч на фестивалі вперше звучала флейта. Цей подарунок для глядачів підготувала Дарія Книжник, учениця Житомирського музичного фахового коледжу ім. Косенка. Вона виконала варіації на тему Россіні для флейти (4’15’’). Ярослав Бих приїхав на фестиваль з Чернігова. Він уже лауреат міжнародного конкурсу Euregio Piano Awand в Німеччині.

Слухачі радо аплодували Софії Стародубенко, Марії Малоштан, Ксенії Можаєвій, Діані Водневій, Ларисі Деордієвій, Ользі Озоліній…

«Я в захопленні від того, що в Україні так шанують Фридерика Шопена, – зізнався Роберт Чижевський, директор Польського інституту в Києві. – Це приємно радує».

Упродовж свого існування фестиваль набув популярності серед творчої інтелігенції, представників дипломатичних місій іноземних держав, поціновувачів класичної музики з різних країн. Тому «Музика Шопена просто неба» – один з елементів розвитку культурної дипломатії.

Не обійшлося й без подарунків. Директор одного з найбільших у світі Музею українських домашніх ікон та старожитностей «Душа України» Юрій Рудницький подарував для учасників і гостей фестивалю цікаву й корисну екскурсію.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ