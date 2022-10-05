Марк Кармінський і діти ― музика миру без кордонів

Хроніка та будні воєнного часу в Україні тривають. Місто-герой Харків вкотре демонструє свою моральну стійкість, незламність духом, креативність мислення і прагнення подарувати дітям естафету миру в сюжетах музики, яка лунає в різних країнах світу без кордонів. І саме тому з нагоди професійного свята дня позашкілля в ефірі ігрового освітнього пресклубу пролунала авторська програма «Точка зору». Відбулася цікава й хвилююча для кожного шанувальника музики для дітей онлайн-екскурсія за творами композиторів поляка Фредеріка Шопена та харків’янина Марка Кармінського під час групового заняття позашкільного гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 міста-героя Харкова.

«Музика як прояв національної ідентичності та культурно-мистецьке втілення ідеї людської гідності». Саме така тема творчого дослідження об’єднала в ефірі більше 30 учасників: майбутніх літераторів, публіцистів та юних журналістів, дітей та батьків, викладачів Дитячої музичної школи №3 імені Марка Кармінського, які зробили свій достойний внесок у популяризацію музики світового рівня. Бо вона, без сумніву, варта суспільної уваги серед глядачів та слухачів будь-якого віку по всьому світу.

І цей ефірний час вирішили присвятити саме музичному мистецтву. Польща під час воєнного вторгнення російських військ до України виявилася не просто нашою найближчою країною-сусідкою. Ця країна досі гостинно розміщує у себе чимало біженців нинішньої війни, серед яких є жителі Харкова.

Для початку учасники культурно-мистецького заходу послухали кілька ноктюрнів Шопена. А тепер з Європи повернімося до рідного міста-героя Харкова. Бо усі ми українці, які зараз розкидані по всьому світу. При цьому ми не втрачаємо національну ідентичність як важливий чинник творчого розвитку людської гідності. Отож тепер послухаємо деякі обрані твори Марка Кармінського. Для інформації. Почесним іменем цього нашого харківського композитора названа дитяча музична школа №3 рідного Харкова.

Варто сказати, що ця онлайн-екскурсія зорієнтована на дітей, батьків та творчу молодь, яка займається музикою. А також на меломанів, тобто тих, хто цінує естетику музичного мистецтва, словом, створена для широкого загалу шанувальників. Якщо в Японії та інших розвинених країнах світу музична освіта для широкого загалу починається з молодших класів звичайної школи, то в Україні теж маємо гарні приклади музично-естетичного виховання творчої молоді. За даними науковців, саме музика відновлює психологічну рівновагу, знімає стрес. Але ці наукові тези ми маємо самі перевірити на практиці і потім поділитися власним досвідом настрою, відчуття, роздумів, спостережень із присутніми. Саме так відбувалося під час ефіру.

Марк Кармінський: цікаві факти життя

Як розповіла співведуча творчого заходу, заступник директора ДМШ №3 ім. М. В. Кармінського, музикознавець і педагог Інна Щербак у 1996 році цій дитячій музичній школі у Харкові присвоєно почесне ім’я Марка Кармінського. І нещодавно, у 2020-му в приміщенні ДМШ №3 відкрили кімнату-музей Марка Кармінського. І сьогодні твори цього харківського композитора лунають на різних музичних конкурсах, фестивалях, різних культурно-мистецьких заходах.

Варто також долучитися до відеолекції Тетяни Бахмет, відомої мистецтвознавиці, що записана в Харківській музично-театральній бібліотеці імені Станіславського, викладена на Ютубі 29.01.2021 року. Там ми дізнаємося про багато цікавих фактів з життя і творчості друга бібліотеки, всесвітньовідомого нашого композитора.

Марк Кармінський народився 30 січня 1930 року в Харкові. Аура культури — це справжня любов до музики і літератури в родині Кармінських, де батько майбутнього композитора, інженер, грав на скрипці. У сюжеті ми також почуємо про бомбардування рідного міста Харкова, яке пережила родина майбутнього композитора із подальшою евакуацією. Багато аналогій із сучасним воєнним життям Харкова, чи не так?

Дізнаємося і про поступальний рух у розвитку людини, про прагнення до прогресу і постійного самовдосконалення, самоосвіти. Саме про це розповідає нам митець Марк Веніамінович Кармінський. Надзвичайно ерудована, талановита, гуманістично й прогресивно налаштована людина, наш поважний земляк, заслужений діяч мистецтв! Про ці та інші цікаві факти можна дізнатися на цій лекції.

На думку деяких музикознавців, тодішні представники харківської інтелігенції, серед яких і Марк Кармінський, живучи у скромних комунальних квартирах, почувалися щасливими.

Про прогресивність мислення, поступальність творчого й людського розвитку

Після того, як послухали кілька ноктюрнів Шопена, у деяких слухачів, напевно, виникло відчуття ностальгії. Хтось подумав про повернення до рідного Харкова, бо зараз вимушено перебуває в евакуації, навіть далеко за межами рідної країни. Схожі сюжети життя торкнулися і родини Кармінських, коли тривала Друга світова війна. Про далеку евакуацію і не тільки ми дізналися з цікавої відеолекції музикознавиці Тетяни Бахмет, записаної у музично-театральній бібліотеці імені Костянтина Станіславського. Під час більше як півторагодинної екскурсії учасники цього мистецького заходу провели творче дослідження музичної спадщини Марка Кармінського, композитора, заслуженого діяча мистецтв, нашого славетного харків’янина. В ефірі були присутні викладачі та учні ДМШ №3 імені Марка Кармінського. Цей позашкільний музичний заклад є яскравим прикладом популяризації видатної музичної спадщини Марка Кармінського — композитора, прогресивної людини ХХ століття, щасливого генія своєї епохи. Саме музика для дітей цього автора стала відомою не лише в Україні, але й далеко поза її межами.

В умовах обмеженості часу онлайн у період воєнного стану багато чого ми дізнаємося, заглиблюємося у роздуми на перспективу. Скажімо, кімната-музей Марка Кармінського, що зберігає невигадані історії життя композитора, потребує окремої творчої зустрічі для того, аби побачити щось ексклюзивне, передане із покоління в покоління. Але то вже справа наступного часу…

Співведуча творчого заходу, заступник директора ДМШ №3 ім. М. В. Кармінського, музикознавиця і педагог Інна Щербак пригадала, що під час її музичного навчання теж мала честь та можливість спілкування із Маестро Кармінським. А нинішнє спілкування з ним перевтілюється в артистичне і високопрофесійне виконання творів для дітей. Так, ідея цієї музичної естафети дуже проста та зрозуміла кожному: діти — дітям. Саме така естафета миру й культури спілкування із найвищими проявами душі відчувається у виконанні багатьох музичних творів. Чимало музичних конкурсів передають цю естафету людяності й добра. І ми послухали ці сюжети музичного мистецтва з першоджерел. Сам автор, композитор М. Кармінський, виконує власний твір «Є мушкетери, є…» І далі творчу естафету передали дітям, учням ДМШ №3.

Про прогресивність мислення, наукового, творчого й людського розвитку, пізнання світу, особливо у морально-етичному сенсі, з точки зору загальнолюдських цінностей говорив Марк Веніамінович Кармінський. Акцентував на цьому увагу тодішньої інтелігенції. Ексклюзивні відеозаписи! Краще просто подивитися. І варто сказати, що юні музиканти сміливо, професійно й доволі по-дорослому втілюють у життя ці прогресивні ідеї, розвивають не лише професійну майстерність, але й власне світобачення, творче мислення в сприйнятті навколишнього світу. У нашій екскурсії класною інновацією стало спілкування наживо (хоча й онлайн) із виконавцями окремих музичних творів М. Кармінського. Бо для широкого загалу цікаво не лише послухати класну музику, але почути враження і коментарі від юних музикантів з перших вуст. Про їхній вибір музичних творів, про настрої і відчуття, про методи виживання на фоні нинішніх постійних звуків війни, про секрети успіху молоді і не тільки. Дівчат, які продемонстрували блискуче й експресивне виконання творів Кармінського, по праву можемо назвати мирними героями воєнного часу. Адже постійно перебуваючи у Харкові, вони продовжують активно займатися музикою, професійним самовдосконаленням, думають про розвиток особистості.

«Звуки війни»… та рецепти виживання мирних героїв воєнного часу

Після перегляду цікавої відеолекції, класного виконання творів Марка Кармінського в інтерпретації молодих артистів, варто послухати їхні роздуми й коментарі на різні актуальні теми.

Говорить Агнія-Марія Портнова, випускниця ДМШ №3 імені Марка Кармінського 2022 року, студентка І курсу фортепіанного відділу Харківського музичного фахового коледжу ім. Б. Лятошинського, лауреат та дипломант численних конкурсів і фестивалів різного рівня.

― Я виконувала твори Кармінського кожен рік навчання. Ці мелодії справили на мене особливе враження! Скажімо, «Дорога до храму». Це такий небесний твір! Тут відкриваються духовні та душевні якості людини, ― ділиться враженнями Агнія-Марія Портнова. Також юна професійна виконавиця фортепіанної музики на запитання ведучого про те, як їй вдається, перебуваючи в рідному Харкові, на фоні постійних звуків війни, продовжувати займатися улюбленою справою, відповіла дуже просто. Побажала сучасній молоді прагнути до кращого, впевнено рухатися до обраної мети.

― Коли я займаюся музикою, не зважаю ні на які «звуки війни». Чи іноді просто не звертаю уваги, ― відверто говорить Агнія-Марія. Ось такі роздуми і спостереження наших юних мирних героїв воєнної доби.

Звичайно, з погляду більш дорослих шанувальників музичного мистецтва, ми дбаємо про безпеку і тому не будемо сприймати буквально коментарі творчої молоді. Адже їхній приклад відданості улюбленій справі вартий суспільної уваги для всіх українців, особливо тих, хто залишився тут, в регіонах активних бойових дій.

Тепер коротко представлю наступну учасницю ефіру. Це Анастасія Кириченко, учениця 8-го класу (фортепіано) цієї музичної школи, лауреат та дипломант численних конкурсів і фестивалів різного рівня.

― Для мене є велика честь виконувати музичні твори славетного та всесвітньовідомого харків’янина Марка Кармінського. Граю їх з великим задоволенням!

Музика Марка Кармінського є класною естафетою миру, яскравим прикладом креативної харківської композиторської школи, реальним втіленням у сучасне життя ідеї щастя у творчості та справжнього діалогу поколінь, ― розповідає Анастасія Кириченко.

― Ми повинні пам’ятати те, що створили знані люди різних епох. Передавати цю естафету знань із покоління в покоління.

― Цікаво дізнатися про секрет успіху тодішньої харківської інтелігенції, почути думку сучасної молоді. Що можна сказати про це з позиції сучасної людини? ― запитую у моєї співрозмовниці в ефірі.

― Напевно, митці хотіли зробити й показати для широкого загалу свій внесок у культуру й мистецтво того часу. Отож сьогодні усім нам хочу побажати досліджувати неперевершені сюжети музики Кармінського. Слухаймо його твори і насолоджуймося музикою з великої літери! Дякую за надану мені можливість виступити в цьому пресклубі, ― говорить Анастасія Кириченко.

Насамкінець мені як співорганізатору і співведучому творчого заходу вдалося поставити заключне запитання до молодої й талановитої піаністки Анастасії Кириченко. Отож поцікавився її думкою, як, перебуваючи в Харкові, їй вдалося пережити перші дні війни, як потім вона продовжувала заняття музикою вдома під отой сумно відомий не лише музикантам нелюдський контрапункт, іншими словами, як довелося жити, грати і творити під звуки війни?

― У перші дні війни дійсно було дуже складно. Ти не розумієш, що буде далі. Ти роздумуєш, що ж далі робити. Хочеш будувати своє майбутнє. На Ваше запитання про поради й побажання сучасній молоді, я би порадила кожній молодій людині поставити собі таке запитання: для чого ти хочеш жити? І далі незважаючи на ті «звуки війни» впевнено намагатися рухатися до своєї мети. Бо у творах Марка Кармінського лунають мелодії добра та миру, ― ділиться своїми роздумами Анастасія Кириченко.

Естафету знань і творчих роздумів підтримали й дорослі учасники пресклубу.

Єлізавета Грудська, яка є викладачем класу сольного академічного співу ДМШ №3 імені Марка Кармінського, акцентувала увагу присутніх на тому, що дійсно Харків є дуже неординарним містом. Надзвичайно багатим своїм творчим, культурно-мистецьким потенціалом. І на прикладі життя та творчості композитора Марка Кармінського, на думку пані Єлізавети, ми переконуємося у тому, як митці крізь тодішню систему передали нам, людям третього тисячоліття, стільки добра, творчої музичної спадщини для дітей. І, як ми змогли пересвідчитися в ефірі, ця музика Марка Кармінського сьогодні під час воєнних дій, без сумніву, стає своєрідною естафетою миру та добра для різних поколінь, а особливо дітей XXI століття.

Парадокси життя і секрети щастя тодішньої харківської інтелігенції

Погодьтеся, іноді в житті є такі речі, що спонукають нас до глибоких філософських роздумів. Люди тогочасного періоду, інтелігенція XX століття жила в переважній більшості у комунальних квартирах. При цьому мешканці скромних комуналок почувалися щасливими! Ось такий феномен харківської інтелігенції минулого тисячоліття. Парадокси життя і секрети щастя наших земляків і співвітчизників, можливо, стануть предметом науково-соціологічних та психологічних досліджень в новому часовому вимірі? Варто цю тему досліджувати серед молодих музикантів. Адже мотивація до творчості у кожного є різною. І саме Марк Кармінський як людина мистецтва сьогодні для нас є прикладом справжньої самовідданості, можливо, й альтруїзму. Бо нерідко у своїх публічних промовах акцентував увагу на тому, що кожен з нас має зробити щось добре й корисне для інших.

Шануймося, єднаймося! Бо ми того варті

Подумки згадую ексклюзивне виконання пісні «Є мушкетери…» у виконанні Марка Кармінського, що побачили ми в ефірі. І цей сюжет створює оптимізм, вселяє надію із поглядом на перспективу, із вірою у майбутнє. Бо музика є мистецтвом щастя й позитиву без часових та географічних кордонів.

Отже, насамкінець варто подякувати співведучій творчого заходу Інні Щербак, заступнику директора ДМШ №3 ім. М. В. Кармінського, музикознавиці, а також колективу ДМШ №3, усім викладачам, дітям і батькам. За ініціативу, небайдужість та креативний підхід до справи в контексті проведення цього пресклубу. Окремо подякуємо лауреатам та дипломантам численних конкурсів і фестивалів різного рівня. Це наші чудові молоді й талановиті піаністки Агнія-Марія Портнова, випускниця ДМШ №3 імені Марка Кармінського 2022 року та Анастасія Кириченко, учениця 8-го класу (фортепіано) цієї музичної школи. Без перебільшення цих дівчат та їхніх рідних, що попри неабиякі випробування, залишаються жити і творити у рідному Харкові, можна сміливо назвати мирними героями сьогодення. Саме вони продемонстрували власне сольне й ансамблеве виконання різних творів Марка Кармінського в ефірі. І ми не просто насолоджувалися справжньою музикою миру й добра у чудовому, високопрофесійному й експресивному, яскравому артистичному виконанні. Ми також мали можливість почути наживо в ефірі цікаві думки, змістовні й актуальні коментарі, різні життєві спостереження і не тільки на теми музики, мистецтва та сучасного життя.

Ось так ми продовжили музичну естафету «діти ― дітям», розширили її формат справжнім та змістовним діалогом поколінь творчої інтелігенції сучасного міста-героя Харкова періоду третього тисячоліття. З точки зору втілення у життя ідеї гуманізму, педагогіки партнерства, а також з позиції моральних цінностей сучасної людини.

Для тих, хто з тих чи інших причин не зміг взяти участь у надзвичайно цікавому й незабутньому мистецькому, культурно-освітньому заході, нині є можливість зробити перегляд за посиланням https://youtu.be/PXLGQEDZI8w.

Шануймося, єднаймося! Бо ми того варті. Є мушкетери, є. І прикладом тому є Марк Кармінський і діти, які на високому професійному рівні, майстерно та креативно втілюють у життя ідею музики миру без кордонів.

Леонід ГАПЄЄВ,

член НСЖУ, керівник гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5,

місто-герой Харків