Ігор Завадський: Завжди і в усьому шукаю тільки позитив

20 січня відомий український акордеоніст, заслужений артист України Ігор Завадський відзначив свій день народження.

Я поспілкувалася з чудовим виконавцем популярних творів класичної музики, улюбленцем публіки.

– Напередодні дня народження ми зазвичай зупиняємося, оглядаємося, підводимо підсумки, плануємо… Як проводите свій день народження?

– Вже всі мої прихильники знають, що традиційно у свій день народження влаштовую святкові концерти. Ця традиція існує ще з 1998 року! Ось і цього року, у свій день народження, 20 січня та наступного дня підготував цікаві концертні програми. Концерти абсолютно різні. Відбуваються вони у Київському будинку актора. Крім найбільш яскравих творів, з попередніх програм у сольному виконанні виступатимуть і запрошені гості.

У програмі: відомі класичні твори Баха, Вівальді, Альбіноні, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шуберта, Чайковського, Гріга, Россіні, Рахманінова, П'яццолли, Скорика, а також музика з кінофільмів та у стилі ретро.

У концертах беруть участь: Віктор Омельченко (фортепіано, вокал), Іван Завадський (кнопковий акордеон), Ульріке Вернер (скрипка).

– Що дав для Вас рік минулий? Яким він був?

– Рік минулий був таким же чудовим, як і всі попередні роки. Я став ще щасливішим, позитивнішим і, сподіваюся, мудрішим. Практично всі мої бажання, про що мріяв, здійснилися і втілилися в життя. Сталося багато чудес і магії. Ну ось наприклад: відбулося 15 концертів, 13 із них у Києві (8 в Будинку актора), по одному концерту в Запоріжжі і Житомирі. В концертних програмах відбулося багато прем’єр.

– Знаю, що Ви успішно ведете свою авторську програму на Емігрантському радіо…

– Так, це програма «Акорди з Ігорем Завадським по четвергах» – одна з рейтингових на радіо. За рік провів 16 прямих етерів зі студії. Мої співрозмовники – музиканти, диригенти, просто цікаві люди. Серед них – піаніст Євген Хмара, виконавиця авторських пісень Ксенія Нікольська, саксофоніст Олександр Рукомойніков, журналіст Валентин Щербачов… До речі, я й сам ходив на різні радіо й телеканали давати інтерв’ю, розповідати про своє творче життя.

– А що було незвичного, можливо вперше?

– Враховуючи пандемію, минулого року в день народження свій концерт розпочав не в концертній залі, а на ютуб-каналі. Запис вів при свічках з власної квартири.

І, звичайно, не можу не згадати диво, яке сталося в світі баянів наприкінці минулого року. Ще одна моя мрія здійснилася – з'явився меценат, глибокий знавець справи, який взяв на себе фінансування найнезвичнішого конкурсу у світі музики. Задумав я цей конкурс 25 років тому. Музикантів на цьому конкурсі оцінюватимуть, насамперед як артистів, які можуть торкнутися душі будь-якого глядача. Фінал конкурсу відбудеться в Києві з 23 по 28 травня 2023 року.

Окрім мене, до складу журі відбіркового онлайн-туру, який триватиме 11 місяців (початок 01.12.2021), увійшли 40 високопрофесійних музикантів з 25 країн світу. Це не тільки баяністи, а й один представник скрипки, фортепіано, оперного вокалу. У конкурсній групі на Facebook вже є розповіді про 14 членів журі, а також про сам конкурс, де найвищі призові місця у світі баяна (для 10 фіналістів) - від 4000 до 40 000 євро. До того ж – численні призи: від фінансового до відпочинку на морі біля Барселони, супермодний акордеон Roland FR8XBBK (остання модель), світовий тур та безкоштовне навчання в майбутній Акордеон Академії, яку я планую відкрити в найближчий час.

– Знаю Ваше захоплення велосипедом. І воно успішне. Що новенького там?

– На велосипеді проїхав 8610 км за 84 велосипедні дні в середньому це 102,5 кілометра. Це, власне, мій новий рекорд. До того був 80,1 кілометра. Встановив новий особистий рекорд з кількості велосипедистів-соток (100 кілометрів за день!), а планував 55. Шостий рік поспіль брав участь у наймасштабнішому велопробігу України – «Київська сотка». Третій рік був на п’єдесталі («золото» і дві «бронзи»).

Усім читачам видання «Справи сімейні» насамперед бажаю благополуччя, мудрості і завжди в усьому бачити лише позитив!

Людмила ЧЕЧЕЛЬ