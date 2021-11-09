Епоха Алтухова: концерт пам’яті та надії

Епоха Алтухова. Саме так сьогодні можна образно назвати явище у сфері музичного мистецтва України, де Харківську середню спеціальну музичну школу-інтернат, нещодавно перейменовану в Харківський державний музичний ліцей, очолював 40 років поспіль викладач кларнета, професор, почесний громадянин м. Харкова, беззмінний директор Валерій Миколайович Алтухов. Його нинішні титули і почесні звання могли би стати прикладом історії успішності в кар’єрі для молодих музикантів. І тому концерт, присвячений ювілею заслуженого діяча мистецтв України Валерія Алтухова за участі Молодіжного академічного симфонічного оркестру «Слобожанський», не лише нагадував мистецький вечір пам’яті, але й продемонстрував своєрідний майже 2-годинний творчий марафон. За словами молодого диригента і водночас ведучого Віталія Ляшко, ідея концерту та й усе відбувалося так, як того би хотів ювіляр…

Прозвучав концерт В. А. Моцарта (ля-мажор) для кларнета з оркестром, соліст — лауреат міжнародних конкурсів Владислав Петрик. Навіть попри карантинні обмеження, які цілком було дотримано, велика зала Харківського державного музичного ліцею була доволі масово заповнена глядачами, які сиділи на відстані через одного. Віртуозність і мелодійність виконання кларнетового звучання нагадала про чималу когорту професіоналів, лауреатів престижних музичних конкурсів, яких за час свого життя підготував і випустив у світ В. М. Алтухов. Та й чимало інших проєктів за часів його керівництва спеціалізованою музичною школою вдало втілювалися у життя, аж доки не настали сумні карантинні реалії навесні 2020-го, коли щорічний міжнародний фестиваль «Музика — наш спільний дім» несподівано довелося скасувати… Втім музика Моцарта, коли звучить кларнет з оркестром, живий звук із усіма акустичними і виконавськими можливостями дають час насолодитися справжнім мистецтвом, яке сьогодні виборює свій шлях до визнання. До речі, за спостереженнями науковців, саме музика Моцарта позитивно впливає на людську психіку сучасної людини. Цікава образна сфера його творів, безліч емоцій і почуттів спонукає нас до глибинних філософських роздумів про духовні істини та загальнолюдські цінності. І тому вдячна публіка аплодувала молодим артистам із репліками «браво»!

Програма ювілейного концерту була підібрана доволі символічно. Після оптимістичного настрою з’явився інший, бо роздуми й емоції стрімко впливають на слухацьке сприйняття. Лунає Симфонія №6 П. І. Чайковського, яку музикознавці невипадково називають патетичною. Без сумніву, музична класика в якісному професійному звучанні є цікавою та актуальною у ХХІ столітті. Бо, якщо уважно спостерігати й проаналізувати сучасні глобальні проблеми людства, екологічні зміни планетарного масштабу, що відбуваються останнім часом, то відчуємо ці мотиви боротьби добра і зла, зміну життя і смерті, буття і небуття у музиці Чайковського. Водночас у його Шостій симфонії знайдемо сміливий виклик композитора людській цивілізації, патетичність звучання. І після того, як вщухатимуть пристрасті, відчуємо гармонію, спокій та надію, згадаємо про ідею соборності людських душ в літературній творчості Олеся Гончара.

…Життя нагадує вічний рух, і в перспективі Харківський державний музичний ліцей дізнається про ім’я нового керівника. Але, зважаючи на сильні музичні традиції, такі концерти у майбутньому варто продовжувати. Адже чимало нинішніх діячів культури і мистецтва, різних видатних і цікавих особистостей України пов’язують певною мірою свої життєві події та сторінки життєпису з музичною епохою Алтухова. І навіть пригадується ще один цікавий факт. Коли МАСО «Слобожанський» в буквальному сенсі слова шукав собі дах над головою, бо сплачувати за оренду приміщення музичному колективу на перших порах свого творчого існування було нелегко, з фінансової точки зору, тодішній директор Валерій Миколайович Алтухов люб’язно запропонував музикантам розміститися у стінах рідної Alma mater.

Леонід ГАПЄЄВ,

випускник ХССМШ 1994 р.,

член Національної спілки журналістів України,

м. Харків

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