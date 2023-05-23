«Дитяча філармонія» Харкова-2023: дорослі привітання з Днем сім’ї, або Незламність духу в естафеті творчості

Днями у Харкові відбулася музично-мистецька подія, яка по праву має увійти в мирні хроніки воєнного часу — цікаве дійство, що вдалося втілити в життя. Адже справжнє мистецтво живе та діє, мирно розвивається без кордонів. «Дитяча філармонія» Харкова творчо відзначила свій перший 10-літній ювілей.

З нагоди 10-річчя та міжнародного Дня сім’ї, як повідомила для наших читачів автору цієї статті заступник директора Інна Щербак, в концертній залі Дитячої музичної школи №3 ім. Марка Кармінського під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова та Департаменту культури Харківської міської ради відбувся концерт. За задумом організаторів, захід пройшов у такому форматі: Харківський національний університет мистецтв ім. І. Котляревського в гостях у музичної школи.

Варто тут навести один цікавий факт. Проєкт «Дитяча філармонія» заснований ще у 2013 році та спрямований на реалізацію творчого потенціалу обдарованих дітей завдяки їх залученню до концертної діяльності. Отож актуальна і суспільно значима ідея почала активно розвиватися ще в мирні часи. А нині стала способом моральної підтримки наших земляків, які попри складності життя продовжують достойно робити свою справу.

Від класики, музики Кармінського, джазу та арт-терапії… до сердець шанувальників

Одразу привертає увагу багатожанровий репертуар концерту за участі студентів консерваторії та юних музикантів Дитячої музичної школи імені М. Кармінського. Від класики, музики Марка Кармінського та Мирослава Скорика, вокального естрадного співу й весняного джазу до окремо представленого сучасного напрямку мистецтва арт-терапії, українських народних пісень в сучасному аранжуванні й не тільки пролягає шлях до підкорення сердець харківських шанувальників музики.

В концерті взяли участь як учні ДМШ №3, так і професійні виконавці, це студенти Харківського національного університету мистецтв ім. Івана Котляревського. Мирна естафета мистецтва Слобожанщини продовжується ось у такий спосіб творчої та дуже дієвої співпраці митців. Співведуча концерту та водночас кураторка заходу від музичної школи - заступник директора Інна Щербак радо вітає на сцені ДМШ №3 учнів школи Вероніку Язикову, Нікана Рохані-Шахова, Амалію Зелену, Анастасію Кириченко, Даніїла Михайличенка, Софію Гапєєву та їхніх викладачів. Ініціаторка заходу та кураторка від університету мистецтв - докторка мистецтвознавства, професорка Юлія Ніколаєвська привітала запрошених до виступу студентів Олену Пригункову, Даніїла Лазарєва, Тіграна Сагателяна, Олексія Синельника-Щербака, Олександру Жарко, Аріану Гутман.

Як одна з організаторок проєкту «Дитяча філармонія» 2013-2020 років, пані Юлія подякувала музичній школі за гостинність та побажала творчої наснаги усім нам у ці нелегкі часи. Після концерту відбулася екскурсія до кімнати-музею видатного харківського композитора Марка Кармінського, почесне ім'я якого носить музична школа.

— Дякуємо колективу ХНУМ ім. І. Котляревського за співпрацю, високий професіоналізм та достойний творчий приклад для юних виконавців. Адже все починається з мистецької школи, — звертається до своїх колег та присутніх у залі заступник директора Інна Щербак.

В свою чергу, директор музичної школи №3 імені М. Кармінського Олександр Роденко подякував усім музикантам, їхнім наставникам і батькам за високий професійний рівень та відданість своїй справі.

Незламність духу ― в естафеті творчості

Насамкінець, від себе особисто, як слухача і глядача, хотілося би подякувати всім, хто дієво зробив свій особистий творчий внесок у концерт.

Приємно згадати, що автору цих рядків, теж вдалося встигнути особисто подивитися другу половину цього чудового музичного дійства. Адже одна з юних учасниць Софія Гапєєва зранку виконувала контрольні роботи з різних предметів загальнообов’язкового шкільного навчання, тому організатори цілком логічно запланували її виступ наприкінці програми.

Насправді нелегко юним митцям та студентам, їхнім викладачам, наставникам, які перебувають у Харкові, професійно займатися музикою у ці воєнні часи. Дякувати Богові, у день концерту погода привітала нас весняною спокійною прохолодою і сонячним світлом миру, той день видався напрочуд вдалим, тихим і спокійним, без зайвих звуків війни. Але буквально через пару днів після того Харків, Київ і не тільки вже вночі почули гучні сирени повітряної тривоги, відчули й реально почули вибухи на кілька форте, ці сумнозвісні контрапункти війни на фоні мирного культурного життя наших людей.

Цей спільний захід на рівні університетської та шкільної професійної мистецької музичної освіти, що успішно проведено на Слобожанщині, яскраво й переконливо демонструє незламність духу наших харків’ян та українських співвітчизників у такій мирній естафеті творчості.

По-дорослому виконані професійні музичні вітання від юних та молодих артистів Харківщини в рамках концерту «Дитячої філармонії» 2023 року з нагоди міжнародних Дня матері та Дня сім’ї надають натхнення для слухачів, передають кожному з нас радість від спілкування з мистецтвом, яке мирно живе і розвивається без кордонів.

Леонід ГАПЄЄВ,

член Національної спілки журналістів України