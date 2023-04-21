Чудовий настрій із «Мистецьким трамваєм»

Леонід ГАПЄЄВ
20
квітня
/ 2023

У рамках започаткованого у місті Харкові Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» у рубриці «Естафета творчості триває» під час позашкільних занять відбулися цікаві музично-літературні екскурсії онлайн з «Музичним трамваєм». Йдеться про модернізовані сюжети творчих досліджень на основі відомої композиції «Старенький трамвай» у виконанні «Піккардійської терції». Також у рубриці ігрового пресклубу діти шкільного віку обмінялися враженнями і навіть створили малюнки-інтерпретації на теми відомих мелодій і текстів пісень.

Прикладом цікавої інтерпретації музичної творчості відомої вокальної формації «Піккардійська терція» є  відеосюжет. Ведучий Леонід Гапєєв коротко розповідає про головну ідею і передає естафету творчій молоді.

І тепер в ефірі програма «Мистецький трамвай», ведучий Данило Пальчук. 

 

Це вдалий дебют Пальчука, нашого юного дослідника та інтерпретатора сучасного музичного мистецтва. На знак подяки за цікаву творчість «Піккардійської терції» наш 5-класник створив власний малюнок, що має символічну назву «Музичний трамвай».  І він зможе доставити кожного небайдужого глядача до території мрій, щасливого дитинства та творчості.

Екскурсії з «Мистецьким трамваєм» стануть можливими для нових його творчо налаштованих юних пасажирів.

 «Музичний трамвай» (креативний малюнок Данила Пальчука) та програма «Мистецький трамвай», яку він створив  у рубриці «Естафета творчості», можуть стати способом віртуальної та цілком реальної домашньої мандрівки. Це особливо стосується тих, хто шукає та знаходить своє щастя у житті та різних сферах мистецтва й сучасної творчості.                                                                                                                                           

 

Леонід ГАПЄЄВ, 

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

 

Category
Музика