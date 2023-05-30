«Моя мама – найкраща!

Напевно, у кожної дитини першим словом було «мама».

Завжди вона поруч. Спостерігає, як ми починаємо повзати, потім як вчимося ставати на ноги. Рахувала кроки. Не спала, коли в нас щось боліло, адже боліло і в неї.

Хвилюється, підтримує, розповідає, навчає, готує смачну вечерю.

Та й взагалі завжди чекає вдома.

Її серце зіткане з ниток добра, ніжності та любові.

Мамо, ненька, матуся. Теплі слова. І всі вони об`єднуються в одну людину – твою маму.

В одне почуття як для дитини, так і для дорослої людини – мама!

Мама завжди зрозуміє і прийме тебе таким, який ти є: підліток ти

чи зовсім дорослий.

Для мене ненька – це теплі спогади, щирі розмови, ніжні обійми.

Так, моя мама – найкраща!

Анастасія Макарова, 16 р., м-р Яблуневий, м. Обухів, Київська обл.

Есе про маму

Я не зумію описати свою маму. Здається, я неспроможна донести всю свою вдячність.

Для мене мама – вічний срібний гіацинт, який цвіте серед пурпурових гір.

У біляву зиму, серед часток гострих лез, але жоден меч не зачепить гіацинт, не розіллє його блакитної крові, лиш торкнеться стебла: розіб'ється в тисячі друзок дзеркал-трофеїв, які поглине зголодніла золота земля.

Серце її сильне, але ще сильніша сила волі, яка живе окремою трупою серед нутрощів душі.

Вона дарує мені світ, цілком і увесь: і небо, і сонце, і зелені вулиці лляних лісів.

Її смарагдові очі, сповнені сенсом і харизмою, яка стане підґрунтям для мого збожеволілого розуму, що має можливість формуватися на високих цінностях еліт.

Слова і голос, наче арфа, що виконує найдосконалішу сонату, яка бринить у голові животінням безсмертної пам'яті.

Мамо, чи не скажу, що ти найдорожча у житті?

Ні! Не повторю цих примітивних, буденних вічних слів, адже поеми вже їх описали, адже як клятву закарбували ці слова, що повторюються щосьогодні, щозавтра...

Але знову, не дібравши слів, скажу:

«Мамо, ти найдорожча мені в світі!»

Софія, 8-й клас, Лісова школа, м. Боярка

Мама

Мама – найпоширеніше слово, що звучить із вуст кожної дитини. Завдяки їй перший та останній подих. Матуся дає тепло, добро, підтримку та любов. Моя любов до мами безмежна. Вона завжди надихає та допомагає. Коли дивишся в її глибокі очі, то життя стає скарбом, бажаєш щось робити. Саме завдяки мамі я вивчаю не тільки звичаї та традиції, а й навчаюсь життю в цілому. Мама передає свою мудрість, вона хоче зробити дитині якнайкраще, піклується про неї.

Для кожного своя мати найкраща та найдорожча в цілому світі. Тож до неї треба ставитися з повагою та вдячністю.

Мамо, дякую за безсоння задля мене, дякую за колискові, дякую за тепло, безпеку, підтримку, за безмежну любов, за те, що слугуєш мені опорою в житті.

Загребельний Антон, 6-й клас, Лісова школа, м. Боярка

Есе про маму

Моя матуся неймовірна, красива і розумна. Вона художниця, малює краєвиди. З білого полотна мама робить синє небо з білими хмарами, вогняне сонце, річку й гори, ліс і степ.

Соня, 5-й клас

Мама – найкраще, що є на світі. Вона є рідною людиною, їй ти можеш довірити все. Матуся – це велика планета. Люблю її неймовірно. Моя мама найкраща у світі, її очі, як небо. Дивлячись на неї, я думаю, яка моя мама гарна україночка.

Соня, 5-й клас

Мама як пір'їнка, завжди зможе тобі допомогти, підтримати та любити тебе вічно. Вона – як сонечко, як місяць, як квітка. У мами чисті розум та душа. Вона, як зірка у небі. Мама у мене одна. Мамо, я тебе люблю!

Юля, 5-й клас

В обіймах моєї матері – найтепліше. В її темних, як нічка, очах видно вогники любові та ніжності. Її волосся пахне літніми вечорами, а рука її приємна як найдорожча тканина. Голос – як бандура на прохолодному вітрі, а усмішка, як найсмачніші персики, солодка!

Ярина, 5-й клас

Учні 5-го класу Лісової школи м. Боярка

Есе про маму

Мама – це, безумовно, найдорожча людина, яка народила мене, виховує і взагалі життя своє присвятила дітям. Мама повністю віддає мені свою любов. Я відчуваю її щоденну присутність.

Як будь-яка мати, вона намагається мене вберегти, застерегти й допомогти в будь-якій ситуації. Я дуже вдячна їй. Мама підтримає мене у тяжку хвилину та знайде вихід зі складної ситуації. Вона дуже турботлива, в неї завжди можна знайти підтримку і теплі слова.

Марія, 8-й клас

Мама – найбільші любов, ніжність, турбота та підтримка в моєму житті. Вона завжди поруч, коли мені потрібна порада.

Моя мама – людина, яка вміє слухати мене і знайти правильні слова, щоб підтримати. Не раз вона підказувала мені рішення проблем, які здавалися нерозв'язними.

Мої спогади про маму ще з дитинства заповнені ніжністю, турботою та затишком, адже вона завжди була зі мною і дбала про моє здоров'я та щастя.

Моя мама – це найрідніша людина у світі, яка ніколи не осудить, а тільки підтримає. Я безмежно вдячна їй за те, що вона завжди поруч, за те, що вона у мене є!

Аріна, 8-й клас

Моїм найкращим другом є мама. Тільки їй я можу розповісти та довірити будь-яку таємницю, навіть найбільшу. Вона ніколи не відмовить у допомозі й дасть ту пораду, яка дійсно потрібна. Мама завжди каже, що між людьми має бути довіра. Вона вчить мене добру, допомагати всім, хто потребує моєї допомоги. Її слова завжди підтверджені діями – мама ніколи не зробила нікому нічого поганого. Іноді, коли буває сумно, так приємно торкнутися маминого плеча і просто помовчати. Вона не задає зайвих запитань, а чекає, коли я сам запитаю її. Мама ніколи не намагається нав’язати свою думку, вона поважає мене як особистість і завжди намагається підтримувати в усьому. Якщо я буваю неправий, мама ніколи не свариться, а м'яко вказує на помилки і підказує, як можна їх виправити.

Саша, 8-й клас

Учні 8-го класу Лісової школи м. Боярка