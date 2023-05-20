Моя мама найкраща!

Мама ... Від одного цього слова світлішає на душі. Мама немов ласкаве сонечко зігріває теплом свого серця мене із сестрою. Я люблю свою маму, тому що вона — найкраща! Я люблю свою маму, тому що після того, як помер татусь, ріднішої людини для мене більше немає у всьому білому світі. Мама мій вірний та надійний друг. Вона мене завжди підтримує, коли у мене виникають проблеми, або труднощі. Своїми мудрими порадами матуся розвіює темні хмари усіх негараздів. Я їй можу довірити найпотаємніший секрет. А ще моя мама така красива, ніби квіточка і працьовита, ніби бджілка. Коли матуся поряд — життя здається казкою. Мрію, щоб скоріше закінчилася війна і щоб усі діти жили під мирним небом весело та щасливо в сонячній любові своїх матусь.

Царенко Марк, користувач Узинської міської бібліотеки для дітей Узинської ТГ, учень 2-Б класу Узинського ліцею «Успіх».