«Моя мама – найкраща»

Моя мама — найдобріша й найчарівніша з-поміж усіх мам у світі.

Так, звичайно, для кожної дитини своя мама найкраща. Але я хочу розповісти про найсвятішу, найдорожчу людину в житті – свою маму.

Моя мама дала мені життя, і я безмежно їй вдячна за це.

Головними рисами моєї матусі є теплота й турбота. Вона піклується про всіх: моїх сестричку і братика, мене, бабусю, татка. Її доброти і любові вистачає на всіх. Її руки найніжніші. Я так люблю, коли вона мене обіймає, це найприємніші відчуття.

Вона багато працює для того, щоб наша родина мала все необхідне для життя. Вона як та бджілка-трудівниця працює з ранку до ночі. Моя мама завжди знайде ніжні слова для кожного з нас, у потрібну хвилину заспокоїть, підбадьорить. Вона красива та ніжна, від неї віє радістю.

Я хочу на весь світ прокричати: «Матусю – я тебе люблю, рідна моя! Дякую тобі за все! Ти найкраща, найдобріша матуся!»

Люба моя мамочка, я дякую тобі за все: турботу, доброту, ласку. Бажаю, щоб у твоєму житті були тільки радісні дні. Щоб на твоїх чарівних, прекрасних очах не було жодної краплинки сліз, а якщо вони з’являться, то тільки від радості. Я люблю тебе, матусю!

Учениця 11-го класу Буківського навчально-виховного комплексу

Доманська Домінікія Олександрівна