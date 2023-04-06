Звітують митці Київської організації НСХУ

Сонячний весняний день зібрав на черговий Пленум делегатів від дев’яти секцій КОСНХУ. Питання були вкрай важливими і потребували конкретних рішень. Відчувалося, що художники вкрай стурбовані за існування спілки, яке ускладнилося надзвичайно складними умовами пов’язаними з війною. Час настав настільки складним, що вижити творчий людині майже не можливо. Про творче натхнення можна тільки мріяти, Купівля-продаж художніх творів майже не відбувається, причини зрозумілі, тому фінансово митці знаходяться у вкрай важких умовах.

З вітальним словом виступив голова НСХУ заслужений художник України К. Чернявський, який розповів про сумну ситуацію у багатьох обласних організаціях, особливо в Чернігівській, Маріупольській, Миколаївській, Кропівницькій, Запорізькій, Харківській. Збитки на 12 млн гривень! Вдалося зберегти майно на творчий базі в Очакові, та відремонтувати понівечене орками у Седніві. Зараз там проживають військові.

Повну картину про борги представив заступник голови НСХУ Микола Кіщук, який нагадав, що у Київській організації теж справи кепські. У нас сама більша організація 1400 членів на 500 майстерень борг за які складає 400 тисяч гривень. Оприлюднені цифри насамперед до уваги тим митцям, хто має борги.

Учасники пленуму заслухали звіт голови КОНСХУ М.Кутняхова, інформацію В.Скобцова, ситуацію по боржникам М.Перепилиці.

З одного боку, цілком зрозуміло, що творчим людям виживати в такий складний час не просто, а з іншого великі борги за майстерні, тягнуть за собою юридичну відповідальність, і виключення з Спілки.

Творчий звіт представила В.Єфремова, яка наголосила, що схвильована напруженою ситуацією, яка виникла серед присутніх. Відчувається антагонізм і штучне створення конфліктної ситуації. Це недопустимо, ми повинні гуртуватися, шукати шляхи спільного взаєморозуміння. Але незважаючи на загальні випробовування, пов’язаних з війною, нам вдалося провести ряд творчих проектів, які переросли у зарубіжні. Завдяки команді заслуженого художника України, голови секції плакату В.Будника з студентами, тематичні проекти пройшли в галереї «Митець», Центральній бібліотеці ім І Франка та за підтримки Г.Лаврехи в Болгарії, С.Аношкіній у Польщі, Ірени в Грузії. Налагоджена співпраця з кафедрою історії мистецтва НАОМА, яка розширить участь у творчому житті студентів профільного вузу. Розроблена Електронна анкета, для оновлення списку членів КОНСХУ. Проводяться плідні перемовини з МЗС України, що до популяризації українського мистецтва за кордоном, занотувала у звіті Г.Лавреха.

Члени КОНСХУ були ініціаторами виставок у Будинку художників, Музеї історії Києва, Виставковій залі НАОМА, Київській художній галереї, Центральній бібліотеці ім І.Франка, В Музеї-майстерні І.Кавалерідзк, галереї «Хлібна», ряду виставок на Даршавській, та інших мистецьких площадках столиці.

Але центром творчого життя стала галерея «Митець». «Крім планових виставок, проводили комерційні, які дозволили фінансово вирулювати у цей напружений час, зазначила директор галереї К.Кравець. Галерея розташована в центрі столиці і несе особливий культурно-мистецький зміст для соціуму.

Відбулися виставки О.Петрової «Одвічне», «Україна нескорена», до 100 річниці Київської картинної галереї, 300 річниця Г.Сковороди, «Інтелект і шляхетність», «Відбиток часу А.Криволапа», «Пам’ятаючи минуле плекаємо майбутнє», «Тибетський щоденник Блудова», «В пошуках сенсу життя», «Елегія життя», «Еволюція національного вбрання. З.Васіна», «Наживо. Кохаль, Толкачова, Царіковська». Відбулася виставка Т.Красної та Ольхова. Буквально в ці дні проходить виставковий проект Животкова в Українському домі.

Були оприлюднені вітання лауреатів премії Г. Якутовича. Вітання Т.Сильваші, вітання ювілярам: О.Набоки, Г.Дюговської, Г.Ягодкіна, В.Балибердина, К.Кравець, В.Бовкуна, Г.Гидори, В.Єфремової, Ю.Нагулка, до 90 річниці П.Печорного, до 100 річниці П.Білецького, до 135 річниці І.Кавалерідзе. Пам’яті Л.Міляєвої, Пам’яті В.Заславського, В.Чепелика, до 120 річниці І.Штільмана, пам’яті М.Стратілата..

Серед творчих акцій слід назвати «Пам’ятаємо минуле плекаємо майбутнє», «Чорнобривці насіяла мати», «Як тебе не любити Києве мій!», «Кассандра «Мистецької світлиця» М.Перевальська». Щомісяця влаштовували он-лайн виставки, які гуртували нашу спільноту. Всі заходи висвітленні на сайті галереї «Митець» і частково на сайті КОНСХУ. Всього біля ста інформаційних блоків. За цей час художники зуміли створити унікальні образи, які вже увійшли в історію української культури.

Хвилює ситуація з Національною премією Т.Шевченка, чомусь минулого року не була висунута кандидатура в номінації «художник». Від секції критики та мистецтвознавства (за ініціативи В.Єфремової) запропонували премію ім П.І.Говді, положення передане в НСХУ, для представлення в КМДА.

У нас застарілі данні по списку членства в спілці, там «мертві душі» за останні десять років…Також потрібен сайт, бо без електронних носії ми програємо на інформаційному полі.

Створена анкету для електронного довідника КОНСХУ, який зараз наповнюється оновленими біографіями. За інформацією заступника голови КОНСХУ Г.Лаврехи відбулися ряд ініціатив: налагоджена робота з Музеєм історії Києва та галереєю Image point gallery, кафедрою Історії мистецтва НАОМА.. За підтримки Посольства України в Грузії м. Тбілісі, провели виставку колажу «Креативний супротив».

Складно виживати людям, наділеним творчими здібностями, у нас майже кожен член спілки то є особливим і заслуговує окремої уваги. Згадалася біблійна притча про десять дів учасниць зустрічі Нареченого. Але не всі мали оливу щоб запалити світло у своїх лампадках і вказати дорогу довгоочікуваного гостя. Цей юдейський звичай добра нагода, бути приготовленими до Дня ПЕРЕМОГИ. Тож готуємося з словами Кобзаря «Обніміть ж, брати мої найменшого брата, - Нехай мати усміхнеться, заплакана мати…»

Плідну роботу визначили голосуванням, та побажанням подальших змістовних проектів для столичних шанувальників образотворчого мистецтва.

В.ЄФРЕМОВА мистецтвознавець,

заслужений працівник культури України.

фото з Пленуму.