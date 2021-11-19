Знакові виставки в столиці України

У столиці відбуваються кілька знакових мистецьких подій... Тих, кого обмежив локдаун, запрошуємо приєднатися віртуально і насолодитися прекрасним. Київська картинна галерея представляє виставку живопису Бориса Когана «Інтерпретації». Випускник Київського державного художнього інституту, майстерня Віктора Шаталіна, пройшов складний шлях самовдосконалення, пошуку власного живописного стилю, вишуканої кольорової палітри. Драматургію людства Борис Коган розкриває через біблійні сюжети, в яких вирують почуття, боротьба добра і зла, ствердження величі людського духу. Асоціативні образи вражають монументальною образністю, узагальненим простором, в якому проходять події космічного виміру.

Борис Коган біля своїх картин

Художня галерея «Митець» представляє твори Катерини Корнійчук «Серпневий вітер». Мисткиню добре знають у мистецьких колах Києва як художницю-постановницю та художницю з костюмів провідних театрів столиці. Вплив учителів В. Зарецького, В. Чабаника, М. Дерегуса на формування власного творчого стилю зробив добру справу. Художні орієнтири К. Корнійчук свідчать про дотримання українських національних ознак, яскраві асоціації, монументальні лаконічні образи. Саме такою є представлена виставка, яка випромінює позитив і радість.

Радість відкриття К.Корнійчук

Музей-майстерня Івана Кавалерідзе запрошує на виставку «Творчість, осяяна сонцем». Мистецький проєкт, присвячений 85-й річниці з дня народження Тетяни Голімбієвської, включає також твори її учнів. Ідея та творчі пошуки належать провідному науковому фахівцю музею мистецтвознавцеві Кетевані Маркаровій. Кожен учасник уже став відомим митцем і органічно ввійшов у Київську школу живопису. Свої твори представили: заслужені художники України Анатолій Зорко, Олександр Храпачов, Тарас Джус, живописці Роман Гаврилюк, Катерина Кудрявцева, Тамара Гержан, Акбар Хурасані, Володимир Гурін, Сергій Дуплій. У цілому виставка випромінює дивовижну позитивну енергетику, красу, вишуканість палітри, яка так виграшно вирізняє кожного художника.

Т.Голімбієвська портрет дівчинки

Георгієвська церква А.Зорко

Городи взимку Храпачов

Всі представлені митці - члени Київської організації НСХУ, вихованці Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Кожен твір художників - це самобутня сторінка в розмаїтті образотворчого мистецтва України. В суцільній моральній напрузі, яку викликала пандемія, такі культурно-мистецькі оази позитивно впливають на соціум, відволікають від зайвих переживань. Тому висловлюю вдячність від усіх шанувальників прекрасного організаторам виставок генеральному директору Київської картинної галереї Юрію Вакуленку, директору художньої галереї КОНСХУ «Митець» Карині Кравець, генеральному директору Музею-майстерні Івана Кавалерідзе Олександру Юніну.

Щира вдячність Вадиму Михальчуку, Андрію Буднику, Едуарду Межулу, Ігорю Лісецькому та Сергію Коміссарову за змістовні фото, репортажі з місця подій...

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України