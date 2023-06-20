«Земля нескорених» Юрія Базавлука

У художній галереї «Митець», яка належить Київській організації НСХУ, відбулася святкова подія, відкриття виставки картин Юрія Базавлука. Сама назва «Земля нескорених» співзвучна складному періоду, який переживає народ України. Парадокс ворожої агресії на нашій Богом даній землі і в тому, що ми в себе вдома, а ворог варварськи перетнув наші кордони і змітає все на своєму шляху. Тому автор спробував засобами мистецтва поєднати незламну українську спільноту для протистояння ворогу та здобуття перемоги.

З Юрієм Комінтерновичем мене познайомив Сергій Комісаров, за що я йому дуже вдячна. Деякі твори митця запали в душу з першого погляду, бо в багатьох я відчула рідну Сумщину, мальовничий прикордонний край Північної Пальміри України. Це вже був місток симпатії до митця, і Ю. Базавлук увійшов у коло художників «Мистецької світлиці». В один із складних періодів ковідної пандемії ми влаштували його персональну виставку в приміщенні Центральної бібліотеки ім І. Франка в Києві. А в цілому за останній час відбулося понад 15 персональних виставок художника на різних творчих локаціях столиці.

Чим цікаві твори митця, який навіть не має академічної мистецької освіти? Що так чіпляє почуття глядача, створює дивний стан зачарованості? Юрій Базавлук прийшов у мистецтво у зрілому віці і почав штурмувати мистецький Олімп з потужною силою. Слід зазначити, що він з дитинства мав приклад батька-художника, який залишив певний творчий слід на Путивльській історичній землі. А потім було навчання у творчих студіях таких відомих митців, як В. Забашта, А. Джабаров, участь у загальних тематичних проєктах столиці. Вступ митця до Національної спілки художників України остаточно додав впевненості в правильності обраного шляху.

Слід зазначити вплив на Ю. Базавлука творчого та життєвого шляху Поля Гогена. Французький постімпресіоніст, засновник методу «клуазонізму», зачарував Базавлука зі сторінок книги «Луна и медяки». Незважаючи на те, що доля Гогена свідчила, що не все так просто на шляху до Олімпу, Базавлука це не зупинило. І він, увібравши головні акценти живописних методів Поля Гогена, розпочав шукати свою палітру і наповнювати її світлими яскравими кольорами.

Нарешті Базавлук залишив бізнес і цілком занурився у творчість. Поруч був Альберт Джабаров, який залучив Базавлука до пленерів, що принесло значний вклад у творчу скарбницю митця. Почалося формування власного творчого стилю з увагою на колір, спрощену композицію, декоративну рівновагу. Так світ побачив есеї на сакральну тематику, з передачею дивного стану тиші та святості, який впливає на емоційний стан людини.

Такими є картини, створені на історичній землі Путивля, де так гірко плакала Ярославна (драматична подія засвідчена у літописі «Слово о полку Ігоревім»), успішно проходив міжнародний живописний пленер «Золоте латаття», а у Краєзнавчому музеї дихають історією унікальні експонати .

Базавлука тягне до землі-годувальниці, яку він так душевно передає через серію картин з полями, дібровами, сільськими околицями. Мирну працю хліборобів, спокій та ліричний стан мальовничих краєвидів можна побачити на таких полотнах, як «Стара хата в Путивлі», «На річці», «Ставок. Спадщина», «Яблуневий сад», «Весняна повінь». Окремо слід відзначити твори на сакральну тематику, серед яких вирізняються своїм кольоровим рішенням, сонячним наповненням мотиви: «Церква Миколи Козацького», «Мовчанський монастир», «В монастирі», «Тиша» та ін. Всі ці картини можна побачити на виставці «Земля нескорених».

«При створенні експозиції ми враховували те, що об’єднує картини, а це загальний стан позитивного настрою, гармонія навколишнього середовища», – розповіла директор галереї «Митець» мистецтвознавиця, заслужений працівник культури України Карина Кравець.

«Дійсно, оглянувши виставку, виникає бажання побувати в цих мальовничих краях, увібрати первозданну природну красу в своє серце», – зазначив заслужений художник України Петро Зикунов. Виникає своєрідний катехізис, який виховує культуру, прищеплює гуманні риси, шліфує характер. Такої ж думки і кандидат мистецтвознавства, завідуючий кафедри теорії та історії образотворчого мистецтва НАОМА Олексій Овчаренко. Представлені картини настільки правдиві, що хочеться підтримати автора цих творів аплодисментами.

На відкритті виставки були відомі митці, культурно-мистецькі діячі, серед яких директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України Ірина Дробот, голова секції живопису заслужений діяч мистецтв України Іван Пилипенко, заслужений художник України Сергій Скобельський, живописець Борис Коган, художниця Людмила Туркевич та багато інших коліжан по творчості.

За православним календарем у цей день вклоняються образу Богоматері «Незламна стіна». Тому побажаємо Збройним силам України незламності, всім нам та рідній багатостраждальній Україні перемоги та мирного життя, а ювіляру – подальшого натхнення у творчості.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, засновник «Мистецької світлиці», заслужений працівник культури України, володар ордена Святої великомучениці Варвари.

Фото збірне