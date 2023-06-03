«Занурення у ВсеСвіт»

Початок війни, розв’язаної рашею в Україні, сколихнув світову цивілізовану спільноту. Особливо нас, миролюбних українців, вихованих на споконвічних гуманних цінностях, якими ми живимося з духовної криниці мужніх пращурів.

Творча спільнота відгукнулася культурно-мистецькими проєктами, об’єднаними темою «Все для перемоги». Не залишилися осторонь і художниці Олена Хохрякова та Ірина Бекетова, які запропонували «Зануритися у ВсеСвіт», через спостереження представлених мистецьких творів знайти вихід із складних ситуацій. Заангажована виставка картин успішно відбулася в столичній бібліотеці імені Миколи Бажана, де поряд з традиційним живописом, були представлені твори новітніх технологій. Так в тандемі мисткині створили емоційний проєкт, сповнений власних переживань. Смілива назва, безумовно, заінтригувала багатьох шанувальників образотворчого мистецтва, про що свідчить Книга відгуків, яка переповнена суцільним позитивом.

Глибоку, з філософським підтекстом тему художниці намагалися розкрити через представлені твори. Поскільки кожна вже має своє творче обличчя, експозиція, як за формою самовираження, так і за художнім стилем, була розділена на дві полярних локації.

Що є Світло, і що воно означає для кожного з нас, зазначено у пресанонсі виставки. Може, це ноти, записані кольорами, які передають музику ВсеСвіту? А може, це знаки з небес, які кожен сприймає по-своєму, залежно від свого творчого уявлення та внутрішнього стану. Чи є щось більше і його потрібно відчути?

Мимоволі згадалося біблійне вчення, коли Спаситель посилає учнів оповістити Благу вість людству. Схвильовані апостоли запитали Вчителя, як же це робити? Відповідь знаходимо у Святому Письмі через золоті вірші, псалми, притчі, де ясно сказано, що Ви і є світло.

Цей приклад спрямовує наше уявлення про носіїв світла і місію, яку вони беруть на себе. Насправді запропонована назва виставки досить смілива, але коли звернемося до біографій художниць, то відчуємо силу сучасних Кассандр, на долі яких ще в Луганську та Ірпені випала гірка чаша випробувань. Саме там перервався ланцюг мирного життя, люди опинилися в епіцентрі воєнних подій, коли ворог не давав часу на вагання і потрібно було миттєво приймати рішення. Війна привнесла жорстокі фізичні, духовні, емоційні випробовування. Але перемагаючи біль та відчай, мисткині наповнилися рішучим супротивом насиллю і почали активну громадську діяльність. Так, Ірина очолила волонтерський рух у Франції та Австралії, де на зібрані кошти були придбані автівки, які вивозили людей з окупованих Маріуполя та Херсона.

Творча енергія потребувала виходу і реалізувалася створенням мистецького «ВсеСвіту», щоб через занурення в художні твори люди могли б відчути підтримку. Поскільки кожна з мисткинь вийшла переможцем зі складних власних ситуацій, то можна вважати, що ідея цілком вдалася. А роздуми художниць над сенсом життя, сформовані пріоритети, просіяні через життєві колізії, вказали шлях відображення переваги світла над темрявою.

Кожна художниця пропонує нам свою історію, в якій є місце вірі, надії, красі та людяності. Представлені художні образи стали не тільки джерелом натхнення для самих мисткинь, вони запропонували іншим через «занурення у ВсеСвіт» почерпнути необхідну життєдайну силу.

Олена Хохрякова вже багато років живе в оточенні історичного, мальовничого Ірпеня, літературної Мекки України. А подорожі країнами Європи, відвідування провідних музеїв додали тяжіння до творів мистецтва високого рівня. Через культуру народів як Франції, Італії, Непалу, Індії, художниця розширила власні роздуми над філософським трактуванням життя, місцем людини в соціумі. Тому вона радить берегти своє внутрішнє світло, яке допомагає відчути прекрасне в повсякденному та бути корисним суспільству.

Свої роздуми над сенсом життя О. Хохрякова розкриває через пейзажі, натюрморти, хвилюючі моменти мінливостей природи. Художниця прагне наблизитися до світу імпресіоністів, які приділяли особливу увагу сонячному освітленню. Щоб увібрати сонячну енергію, самобутність яскравих краєвидів, створити на полотні свій акорд, Олена звершила кілька подорожей цілеспрямовано для пленерного живопису. В її полі зору опинилися вікові дерева, дороги, гірські величні панорами, в яких віддзеркалюється гармонія оточуючого світу. Натюрморти з квітами стають символами краси і позитиву, який привносить свято в нашу буденність. А квітуче весняне дерево свідчить про перевагу сили відродження, яким промовляє до нас колообіг життя. Так, увібравши голос землі, Олена передає своє натхнення.

Ірина Бекетова висловлює думку, що медитативний стан, який виникає від спостереження її творів, створює своєрідну оболонку захисту, налаштовує емоції людини на гармонійний стан. І це вкрай потрібно нам, людям, які опинилися в драматичних обставинах, коли ворог по-варварськи руйнує мирне життя, намагається стерти з обличчя землі нашу власну історію, перетворює оточуючий світ у пекло.

Слід підкреслити, що самовираження І. Бекетової проявляється в складних філософських інтерпретаціях, де вона приділяє увагу кольору, силуету, трепетному розчерку, які в цілому привносять особливу таємничість її картинам. Головна героїня представлених творів квітка, яка перетворюється в дивний сполох почуттів, які, мов прелюдія до спектаклю, спонукають глядача відчути народжене своєрідне таїнство.

Поскільки образ кожної квітки непростий, то авторка пропонує занурюватися в картину поступово. Так в процесі спостереження глядач відчує позитивну силу енергетики, яку випромінюють янголи, прибульці, Богоматір та інші герої картин. У глядача виникає дивна сила прозріння та наповнення впевненістю, чистотою, шляхетністю. В процесі контакту з твором починається процес довірливих взаємовідносин, як на сповіді, тільки духовним наставником (провідником) стає художній образ.

Знайдений мистецький стиль у вигляді плавних прозорих тональних переходів сприяє розкриттю глибокого творчого образу. Ірина пропонує, як істинному гурману, насолодитися хвилею емоцій, якими наповнені її твори.

Обидві художниці поєднані бажанням підтримати Україну в такий складний воєнний час, наповнений біллю, жорстокістю, стражданнями, але впевненістю у перемогу. Тому в цілому виставка сприяє зануренню у роздуми над сенсом життя, прагненню змінити світ на краще, протягнути руку допомоги іншим. Сформувався образ сучасної Берегині, яка мужнього долає всі перешкоди і несе світло людству.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, Міжнародний Посол миру, володар ордена Святої великомучениці Варвари

Фото власність художниць