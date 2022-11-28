Ювілей при свічах та під аплодисменти

Важко святкувати під час воєнного стану в державі. Але життя продовжується і наповнюється різноманітними подіями, які нас тримають на плаву та об’єднують. Мова піде про ювілей унікальної майстрині в галузі декоративно-прикладного мистецтва, лауреата премії ім. Катерини Білокур, членкині НСХУ та дизайнерів України, організаторки творчих проєктів, симпозіумів в Україні та за кордоном, громадської діячки Галини Дюговської. Корінна киянка, увібрала культуру багатовікової столиці України з народження. Творчі здібності, прихильність до мистецтва розвивалися від бабусі та матері, які добре зналися на українській вишивці. Галина Дюговська народилася 28 жовтня 1962 року в Києві. Художню освіту отримала в Інституті культури в 1992 році. І вже з 2005 року почала створювати персональні виставки.

Мисткиня – членкиня оргкомітету Всеукраїнського проєкту «Сучасне мистецтво вогню України» (кераміка, скло, метал), авторка міжнародного проєкту «Діалог з природою», організаторка артпроєкту «Мінісад як артоб’єкт». На цих заходах разом з чоловіком, відомим митцем Володимиром Балибердіним, дивовижне подружжя не тільки позиціонують власну творчість, а дають можливість розвиватися іншим. Кожен учасник може спробувати свої сили і створити власний художній твір. Так формується любов до творчості, лози, культури взагалі.

Я пам’ятаю нашу зустріч в майстерні Галини та Володі на Бесарабці, яку журналісти назвали «Ноєвим ковчегом». Недаремно кажуть, щоб дізнатися про людину, треба з нею розділити трапезу. Ми пригощалися ароматним чаєм, настояним на травах, а навколо поглядали унікальні музейні речі. Одразу видно, що помешкання належить творчій родині. І якщо Галина Володимирівна – майстер у флористиці, лозоплетінні, вишивці, створенні інсталяцій, артоб’єктів, лендартів, то поруч з нею самобутній майстер декоративно-прикладного мистецтва, дизайнер, унікальний ювелір, твори якого прикрашають Музей коштовностей України, її чоловік та вірний порадник В. Балибердін.

Свій ювілей Галина Дюговська відзначає у престижному культурно-мистецькому центрі «Музеї декоративно-прикладного мистецтва України», який розташований на території Києво-Печерської лаври. Назва виставки «Сили землі» красномовно розкриває досягнення Галини Дюговської, яка вміє створити позитивний настрій, здивувати глядача, продемонструвати неосяжність творчої фантазії. На виставці представлено біля 20 творів, які демонструють невичерпний талан мисткині. Можна побачити текстильну скульптуру «Біла квітка», присвячену Катерині Білокур. Привертають увагу твори з лози, текстилю, в яких авторка розкривається як людина з філософським баченням, мисляча, шляхетна мисткиня. Сама назва виставки красномовно розкриває творчі досягнення майстрині, яка вміє наповнити свої творіння глибиною художньої образності, завершеності. Інколи здається, що ти попадаєш у казку, у світ добра, споконвічних цінностей, які роблять людину носієм гуманності та краси.

Майстриня стверджує, що свої творчі сили людина черпає від Землі, головне правильно їх відчути та використати на благо людини. Ось чому всі свої проєкти, пленери, творчі акції Галина Володимирівна створює на мальовничих краєвидах, де є верба, природний оригінальний ландшафт. Тому після кожного творчого проєкту обрана територія перетворюється в оазу, яку підтверджують її інсталяції «Ранкова пісня» і «Краплина роси».

Слід зазначити, що творчий досвід Г. Дюговської дозволяє їй вільно використовувати природні матеріали: нефарбовану лозу, квіти, бавовну, льон, камінь, бурштин, дерево. Представленіі твори «Сили землі» виконані переважно з матеріалів, подарованих природою. Традиції народного мистецтва перетворюються в її творчому уявленні в нові сучасні образи-символи. Творча фантазія мисткині невичерпна, вона вільно та своєрідно вплітає стародавню символіку в сучасні варіанти панно та інсталяцій, які набувають нового формату. Досить назвати серію творів «Мої обереги», «Берегині», «Дотик Янгола» та ін.

Про свої уподобання Галина Володимирівна розповідає з позиції власних почуттів, які народжуються в процесі спостерігання за природою. Лоза – улюблений матеріал для творчості, по-перше, вона є символом незламності нашого народу, а по-друге, її можливості в створенні художніх образів невичерпні. Про текстиль мисткиня може розповідати годинами, її чарує безкрайній асортимент ниток, в яких вона відчуває особливу магію для творчості. Не слід забувати, що вироби з тканини супроводжують людину з дня народження, тому квіткова, рослинна орнаментика зберігають силу оберегів, оту силу землі, які генно закладені в кожному з нас і передаються від наших предків.

Г. Дюговська влаштовує виставки та майстеркласи по всій Україні. Пані Галина є організатором і куратором українських та міжнародних мистецьких заходів — виставок та пленерів. Разом iз чоловіком представляла українське декоративне мистецтво на «Євробаченні» в місті Баку (Азербайджан).

Галина Дюговська – бажаний гість міжнародних пленерів та виставок. Перед нами мисляча інтелектуалка, цікава неординарна особистість, активна громадська діячка, членкиня відомої організації «Жінки України». Дюговська майстер ефектів, вона сама носій вибухової енергії, любові до всього прекрасного – театру, музики, поезії. Мабуть, тому в колі родини Дюговських-Балибердіних завжди унікальні творчі люди, які готові скоріше віддавати, ніж брати. Ось чому навколишній світ біля таких людей перетворюється в казкову оазу, як і на ювілейній виставці «Сили землі». Національна спілка художників України привітала ювілярку з найвищою нагородою за вклад у творчу скарбницю українського мистецтва. Почесну місію виконала мистецтвознавець, художниця, відповідальний секретар НСХУ Ганна Ярова. Щирі вітання, мов водоспад, отримала Галина Дюговська від Зої Чегусової – відомої мистецтвознавиці, лауреата національної премії ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, президент Української секції Міжнародної асоціації арткритиків АІС (ЮНЕСКО), численних престижних нагород, друзів, родини, шанувальників її творчості.

Колектив видавництва «Справи сімейні» вітає ювілярку з яскравою подією в її творчому житті з побажаннями нових проєктів, щасливої творчої долі в мирній Україні.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, лауреат премії ім. Платона Білецького

Фото Едуарда МЕЖУЛА