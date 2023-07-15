«Я БАЧУ…» виставки картин фотохудожниці Ірини Бекетової

Така назва виставки картин фотохудожниці Ірини Бекетової, яку столична публіка знає по унікальних творах, де вирує світ квітів. Художня галерея «А-ХАУС» на вул. Стрілецькій гостинно прийняла її колекцію, яка, безумовно, примусить глядача замислитися над сенсом життя.

Буремний світ сьогодення насичений безліччю трагічних, драматичних, пригодницьких, полярних подій, які непідвладні розуму. Жорстокі реалії війни наповнюють навколишнє середовище напруженим станом, пов’язаним із смертю, розрухою, спустошуючи душі й розум. Навколо проливається кров, гинуть невинні люди, страждання увійшло в кожну родину. Драматургія боротьби за виживання буквально з самого початку війни полярно змінила звичний ритм життя.

І ось запрошення на художню фотовиставку квітів під назвою «Я бачу» Ірини Бекетової. Нова презентація зібрала чимало шанувальників її мистецтва, бо кожен відчував, що буде щось надзвичайне. Так і вийшло.

Коли занурюєшся в художні образи, створені Іриною, реальний світ відступає на другий план. Майстриня своєю харизмою, знайденими характерними художніми образами, пастельною палітрою творів виводить свою формулу філософського трактування життєвих цінностей. Їй є що сказати людям, чим підтримати, як достукатися до самого сокровенного… Магнетична хвиля виникає від спілкування з майстринею, яка в процесі розмови вносить стан спокою, захищеності. Неначе сама «Берегиня» розкриває над вами «Покрова» своєї любові.

Зараз популярно говорити про арттерапію, як процес відволікання людини від трагічних подій та негативних спогадів. Так от, саме біля творів Бекетової відчувається цілюще джерело, яке напоює людину позитивною енергетикою та додає рівноваги.

Реально перед нами роздруковані на папері квіти, навіть їхні частини: прозорі пелюстки, які поступово, якоюсь непідвладною розуму грою світла та тіней розкривають свою таїну глядачеві. Мисткиня прагне через символізм додати художньому образу подвійну силу впливу. Так квітка та її пелюстка, квітка та її стеблина, квітка та її силует в цілому перевтілюються в знаковий хвилюючий образ. Квітка стає персонажем, для створення нової саги зі своєю особливою історією.

Знайдені художні образи впливають на виникнення медитативного стану та занурення у магічний ритуал спостереження за красою. Моменту прозріння сприяє музичний супровід, який наповнює виставкову залу і торкається найсокровенніших струн душі.

Але як увійти у стан спокою, коли навколо проливається кров, руйнується життя? Спробуємо звернутися до китайського традиційного живопису, в якому існує термін «малюнок Всесвіту» ойкумена. Так, у вікові мистецькі традиції художники Піднебесної вводять термін гохуа. А наша мисткиня, створюючи авторський стиль, інтуїтивно занурюється в це філософське тлумачення. Сприяє народженню нового художнього образу ще одна складова, коли І. Бекетова, завдяки новітнім технологічним прийомам, використовує принципи акварельної техніки. Так виникає досить складний технічно новий художній метод.

Місячне та сонячне освітлення, ритми дня і ночі, зорепад, водоспад – все має свої закони існування. В цьому колообігу законів природи людина будує свій простір, підчиняючи космічним явищам свої почуття. Життя у Всесвіті. І ось з’являється квітка Ірини, тендітна й скоротечна, чарівна й загадкова, яка виходить на арену головним героєм. Мисткиня вкладає в неї свою місію – нести одухотвореність у цей грішний світ, наповнювати сірі будні своєю вишуканою неповторною красою. Під час спостереження за силуетом квітки, створеної без фарб і пензлів, в уявленні виникає процес народження нового знакового образу. Глядач отримує можливість стати співучасником таємничого творчого процесу, наповненого енергією несподіваної сили. Це як ковток цілющої води у пустелі, як побачена серед курганів стародавньої скіфії хвиля ковилю неймовірної краси з терпкими пахощами різнотрав’я.

Троянда, бузок, півонія стають головними героями саг художниці про почуття. І від спостереження за їхніми хвилюючими метаморфозами, внутрішній стан людини наповнюється магічною силою. Так авторка, черпаючи від природи силу й гармонію, привносить в існуючі будні урочистість. Кольорова гама фотокартин пастельна, з легким світлотіньовим наповненням, яке додає творам таємничості та особливого шарму. Згадалися рядки віршу А. Драгомирецького: «Скіф’янко, зупинись, ковток, іще ковток води дай випити з долонь твоїх. І вічність нас навіки поєднає».

Завдяки творам Ірини Бекетової ми маємо можливість зупинитися, усамітнитися від бурхливих життєвих колізій та отримати духовну підтримку. «Я бачу!», – говорить мисткиня, а значить, побачите й ви…

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець

P.S.: І. Бекетова народилася в Маріуполі. Під час Революції гідності була в активі на Майдані, разом з донечкою готувала печиво… Потім під час важких випробовувань у рідному Маріуполі, коли його заполонили орки, доклала чимало зусиль для перевезення людей у безпечне місце.

Понад 20 років вона професійно займається фотографією, має унікальний творчий дар бачити прекрасне в малому і створювати величні по духу художні образи. Яскраві твори виникають за допомогою мегакрутої технології, помноженої на внутрішню культуру і прагнення змінювати світ на краще. Кошти від виставки пішли на допомогу мешканцям Херсонщини, які постраждали від повені.