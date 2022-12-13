Всеукраїнський партнерський мистецький фестиваль «Україна - країна Здійснення Мрій»

Прес-анонс

Всеукраїнського партнерського

мистецького фестивалю

«Україна - країна Здійснення Мрій»

16 грудня 2022 року – 31 січня 2023 року

Готуємось до відкриття щорічного Всеукраїнського партнерського фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій». Заснований в 2016 році: Наталією ВЕСЕЛИЦЬКОЮ, автором проєктів «Сад Любові та Радості України – країни Здійснення Мрій», «Міст ЄДНАННЯ», педагогом-організатором, керівником-методистом мистецької студії «Краплинки» ЗЗСО № 138 Шевченківського району міста Києва; науковим співробітником Київського літературно-меморіального музею Максима РИЛЬСЬКОГО; Іриною ДЖУВАГО, координатором проєкту «Сад Любові та Радості України – країни Здійснення Мрій», вчителем-методистом, вчителем мистецтва ліцею ім. Валерія Молчанова №38 Шевченківського району міста Києва; Юрієм Дрюченка, головою художнього напрямку журі Всеукраїнського мистецького фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій», голови Спілки художників-чорнобильців НСХУ, автор сучасного логотипу міста Києва та його ключів.

Формат проведення: змішаний (очно-заочний).

Партнери фестивалю:

1. ЗЗСО #138 Шевченківського району міста Києва (директор Оксана АДАМЕНКО).

2. ГО «Київський обласний центр «Гуманної педагогіки»: підрозділ «Центр духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія» (голова Володимир ПАВЛОВ).

3. Київський літературно-миморіальний музей Максима Рильського (директор Вікторія КОЛЄСНИК).

4. ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» (Голова правління Тетяна КОЦЕБА).

5. Видавництво «Дніпро» (керівник творчих проєктів Лідія ВАКУЛЕНКО).

6. Український фонд культури ім. Бориса Олійника (Олександр ЧЕРНИШ).

7. БДТ Шевченківського району міста Києва (директор Людмила МАНЧАК).

8. Школа №232 Оболонського району міста Києва (директор Вікторія РИЖОВА).

9. Школа №155 Шевченківського району міста Києва (Леся ЗАСЛАВСЬКА).

10. Перша Українська Краматорська гімназія Краматорської міської ради.

14. Національна спілка журналістів України (Київське відділення, голова Алла МАЛІЄНКО).

15. Національна спілка письменників України.

16. Національна спілка художників України.

17. ЦБС Голосіївського району міста Києва.

18. Всеукраїнська асамблея працюючих інвалідів.

19. Київський міський будинок технічної та художньої творчості.

20. Творчі особистості:

– Юрій ДРЮЧЕНКО, художник, педагог, член НСХУ.

– Микола ШЕЛЕСТ, заслужений діяч мистецтв України та Польші.

– Наталія ВОЛОДІНА-ПАНЧЕНКО, художник, педагог, член НСХУ.

- Наталія ВЕСЕЛИЦЬКА, художник, педагог, письменниця, дизайнер.

– Ірина ДЖУВАГО, педагог, музикант, художник, письменниця, перекладачка.

– Ольга Янушкевич, музикант, методист, керівник гуртка «Метелики-веселики» БДТ Шевченківського району міста Києва.

– Лідія ВАКУЛЕНКО, керівник творчих проєктів видавництва «ДНІПРО».

– Олександр БАКУМЕНКО, письменник, член НСПУ.

– Татьяна МАЙДАНОВИЧ, письменниця, перекладачка, багаторічний редактор видавництва «КРИНИЦЯ», членкіня НСПУ.

– Людмила ГРАБОВЕНКО.

– музичний колектив народної пісні «СМАРАГДИ», керівник Олена ПІДОПРИГОРА (Ірландія).

– Зінаїда ДУДАРЧИК, поет, педагог (Краматорськ/Ірландія).

– Ірина Мельник, вчитель української мови та літератури з учнями (Краматорськ/Ірландія).

– Людмила Яковлєва, педагог, художник з учнями (Краматорськ/Голандія).



Київська обласна рада

Департамент культури та туризму

Київської обласної державної адміністрації

КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник»

(музей ГОНЧАРСТВА)

Всеукраїнський партнерський

мистецький фестиваль

«Україна - країна Здійснення Мрій»

16 грудня 2022 року

з 11.00-13.00

План заходу:

1. Екскурсія виставкою «Перемога – вимір часу!». Екскурсію проводять учні ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва, переможці міських, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів – ДУБИНИ Ілля, 8-А та Назар, 5-А з мамою Любов’ю САГАЙДАК, ОХРІМЧУК Данила, 9-А, вихованці мистецької студії «КРАПЛИНКИ» разом керівником студії, вчителем-методистом Наталією ВЕСЕЛИЦЬКОЮ (директор Оксана АДАМЕНКО).

2. Урочисте відкриття виставки.

– Вітання з відкриттям Всеукраїнського партнерського мистецького фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій»: «ЩЕДРИЙ МИКОЛАЙ-2022» (зимова версія), який відбувається в рамках авторського проєкту Наталії Веселицької «Міст ЄДНАННЯ».

1) Представлення партнерів фестивалю.

2) Вірш Наталії «Вдячна пам’ять» у виконанні автора.

– Вітальне слово від директора Вишгородського історико-культурного заповідника Влади Літовченко (очне).

– Привітання від голови спілки художників-чорнобильців, членів НСХУ Юрія Дрюченка, голови художнього напрямку Всеукраїнського партнерського фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій» (очне).

– Привітання від партнерів (ЗУМ):

1) ЗЗСО #138 Шевченківського району міста Києва – директор Оксана АДАМЕНКО.

– Виступає Артемій ТІТОК, учень ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва, 6-Б (читає вірш «Бог не виїхав з України...»)

2) ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» – голова правління Тетяна КОЦЕБА.

3) ГО «Київський обласний центр гуманної педагогіки» – голова Володимир ПАВЛОВ.

4. Поздоровлення від учнів ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва і міста Вишгорода.

5. Виступ Ольги ДЖУВАГО (4 авторські пісні + 1 вірш).

6. Вручення подарунків: листівка, Миколайчик (ліплений), кава, шоколад в фірмових кульочках.

7. Майстер-клас «Золота рибка «Країна Здійснення Мрій».

8. Чаювання (ковбаса, хліб, огірки; коробка чаю (82-62 грн.), банка кави, еклери, вівсяне печиво).

Учасники:

Вишгород: 12 дорослих (10 військових, 2 тероборона).

8 дітей (4 – 138, 5 – Вишгород). Всього: 21 подарунок.





Департамент освіти м. Києва

Управління освіти Шевченківського району міста Києва

Спеціалізована школа І-III ступенів №138

з поглибленим вивченням предметів природничого циклу

Шевченківського району м. Києва

Всеукраїнський партнерський

мистецький фестиваль

«Україна - країна Здійснення Мрій»

19 грудня 2022 року

з 13.00-14.30

План заходу:

1. Екскурсія виставкою «Перемога – вимір часу!». Екскурсію проводять учні ЗЗСО №138 Шевченківського району міста Києва, переможці міських, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів – ДУБИНИ Ілля, 8-А та Назар, 5-А з мамою Любов’ю САГАЙДАК, ОХРІМЧУК Данила, 9-А та інші вихованці мистецької студії «КРАПЛИНКИ» разом керівником студії, вчителем-методистом Наталією ВЕСЕЛИЦЬКОЮ (директор Оксана АДАМЕНКО).

2. Святкові вітання від партнерів до свята Миколая.

– Вітання учасникам Всеукраїнського партнерського мистецького фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій»: «ЩЕДРИЙ МИКОЛАЙ-2022» (зимова версія), який відбувається в рамках авторського проєкту Наталії Веселицької «Міст ЄДНАННЯ».

1) Представлення партнерів фестивалю.

2) Вірш Наталії «Вдячна пам’ять» у виконанні автора.

– Вітальне слово від директора ЗЗСО #138 Шевченківського району міста Києва – директор Оксана АДАМЕНКО (очне).

– Привітання від голови спілки художників-чорнобильців, членів НСХУ Юрія Дрюченка, голови художнього напрямку Всеукраїнського партнерського фестивалю «Україна – країна Здійснення Мрій» (очне).

– Привітання від партнерів (ЗУМ):

3) ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» – голова правління Тетяна КОЦЕБА.

4) ГО «Київський обласний центр гуманної педагогіки» – голова Володимир ПАВЛОВ.

4. Вітальний концерт від учнів школи.

5. Вручення подарунків: листівка, Миколайчик (ліплений), кава, шоколад в фірмових кульочках ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі».

6. Майстер-клас «Золота рибка «Країна Здійснення Мрій».

7. Чаювання.

Учасники:

Київ: 12 дорослих (10 військових, 2 тероборона).

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