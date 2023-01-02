Вітання з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

«Шукайте горнього, і все тоді додасться вам…» Золотий вірш зі Святого Письма. А як його шукати, як знайти і що з цим робити та на безліч інших питань, які ставить перед нами життя, дасть відповідь творчий шлях відомого сучасного живописця, народного художника України, лауреата Національної премії Т. Шевченка та численних інших нагород, премій, відзнак академік Національної академії мистецтв України, нащадок козацького роду Михайло Євгенович Гуйда.

Художник Великої, Вільної, Непереможної України побудував, випестив свій творчий шлях, на якому сяють його унікальні твори, літописи людського життя, почуттів, душі, серця… Ми маємо можливість живитися з цієї криниці і збагачувати свої почуття рисами, які так необхідні нам сьогодні під час нелюдських випробовувань, що принесла нам війна. Пріоритетами вашого світобачення і художньої образності є гуманність, людяність, відвертість, шляхетність…

Дорогий друже Михайло Євгеновичу, приймайте вітання в День народження від вдячних шанувальників Вашого мистецтва. Ви якось висловилися на своїй сторінці у Фейсбуці, що «Хочеться зайти до виставкового залу і побачити справжній (без викрутасів, без концепту, без стандартного мислення сучарту, без дурнів) добротний, благосний живопис..». Відповідь дає Ваша творчість. Спробую створити своєрідну сповідь через художні образи Михайла Гуйди, які увійшли в скарбницю національного мистецтва України, світу взагалі.

Дякуємо за Вашу людяність, мистецтво, вміння виростити нове покоління художників, передати побачену красу іншим. Всіх благ Вам, маестро вишуканої, унікальної палітри. Сонця, миру, всього світлого по життю.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, шанувальниця