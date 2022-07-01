ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Приємна нагода привітати відомого українського художника з Днем народження. Мова піде про Олександра Миколайовича Опарія, який народився в мальовничому селі Перехрестівка Роменського району Сумської області 20 червня 1973 року. Творчий шлях митця - свідок того, наскільки щедра на таланти наша Україна! А природний дар Опарія висловлювати свої почуття через художні образи, неймовірна працездатність, палке бажання нести у світ красу дали плідний результат.

Олександр Миколайович охоче розповідає про своє мистецьке захоплення, яке почалося в шкільні роки, коли він побачив у підручнику малюнок Петриківського розпису. Посіяні емоційні зернини проростали візерунками, які Олександр почав фантазувати з п’ятого класу. Мама давала йому розмальовувати олівцями яйця, але про крашанки він тоді майже нічого не знав. А тепер в його колекції тисячі унікальних писанок, які цінують не тільки в Україні, а й у далекому зарубіжжі.

Як не згадати Данила Кулиняка, який написав: «Коли відчув в собі талант, то не для того, щоб мовчати». І це дійсно так, перед нами унікальний фахівець художник-фанфарист, писанкар, викладач Львівської національної академії мистецтв, член Національної спілки народних майстрів. Творча діяльність О. Опарія почалася 1996 року і ось уже біля 30 років він займається Петриківським розписом, а також розписом порцеляни, писанкарством, також він працює в галузях гобелену, ремізного ткацтва, гарячого батику, розпису на тканині.

Після закінчення Миргородського державного керамічного технікуму імені Миколи Гоголя Олександр Опарій працював художником на Городницькому порцеляновому заводі на Житомирщині. Навчався у Львівській національній академії мистецтв (кафедра художнього текстилю), у якій викладає з 2008 року.

Мистецтвознавчий аналіз творів Опарія робити неймовірно приємно. Розглядаючи твори митця, попадаєш під чаклунство унікального таланту. Квітковий розмай на творах О. Опарія наповнений не просто красою, а в ньому ота первозданна життєдайна сила, яка робить українську націю непереможною. Будь-які квітка, травинка, листок під пензлем майстра перетворюються в художній образ. Чаклунство творчої інтерпретації навколишнього світу наповнює створені мистецькі доробки щирою народною піснею. Митець має свій власний художній стиль, в якому вирує природне відчуття кольорової гами, унікальне бачення композиційної рівноваги твору, в якому промовляє гімн природі. Майстер створює образи-обереги, використовуючи автентичну форму і зміст, які український народ зберігав протягом сторіч. В уявленні митця розквітає українська природа у всій своїй первозданній красі.

Також слід зазначити, що творчій манері Опарія притаманна лаконічна завершеність, вміння просто й конкретно висловити свою думку, впевнено розставити акценти. Неповторність орнаментальної образності митця, мислення категоріями, які формують загальнолюдські цінності, роблять твори О. Опарія пізнаванними. Сонячна енергія наповнює його прозору яскраву палітру, в якій вирує радість життя, оптимізм, необхідний у повсякденному житті людини, особливо в складний воєнний час.

У телефонній розмові я дізналася, що останнім часом Олександр Миколайович у товаристві інших художників подорожує по історичним місцям Львівщини. Так створилася серія малюнків з старовинними соборами, замками, якими так щедро наділена українська земля. І ще О. Опарій пообіцяв влаштувати на батьківщині персональну виставку, яку так чекають науковці краєзнавчого музею. А для вчителів образотворчого мистецтва місцевих шкіл це буде вагома підтримка у творчому розвитку своїх вихованців.

У Роменському краєзнавчому музеї зберігається колекція ранніх творів знаного земляка. «Ми пишаємося творчістю Олександра Опарія, який прославляє нашу Роменщину на весь світ», - зазначила Оксана Федько - провідний працівник науково-експозиційного відділу музею. «Для нашого історичного краю кожен талант свідок того, що Роменщині є ким пишатися, серед видатних імен і народний майстер О. Опарій», - поділилася у розповіді директор музею Оксана Голуб.

Писанки Олександра Опарія зберігаються у видатних музеях, галереях, приватних зібраннях в Україні, США, Франції, Італії, Канаді, Японії та ін.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, землячка

фото з інтернету