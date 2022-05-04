Вітаємо лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка 2021

«У час приземлення врятують крила!» –

девіз заслуженого художника України з Сумщини

Миколи Лебедя (1936–2007)

Почала писати одразу після повідомлення про лауреатів Національної премії 2021 року, але трагічні події перевернули життя, в душі все обірвалося, застигло. Це навіть не відчай, скоріше, неймовірна образа, брудне руйнуюче цунамі, яке зупинило час. Ми зійшли зі щоденної мирної колії, наповненої творчою працею. Напад рашистської Росії на мирну Україну затьмарив свідомість. Вирулювати з шокового стану в жорстокий час випробувань мені допомогло неймовірне бажання бути корисною своїй Богом даній Україні…

У день народження Великого Кобзаря Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив переможців, нових лауреатів. Відповідний указ вийшов на сайті Президента України. В номінації «Образотворче мистецтво» відзначений член Національної спілки художників України, академік Національної академії мистецтв, засновник мистецької групи «Живописний заповідник», митець світового рівня Тиберій Сільваші. Його кандидатуру за проєкт «Крила» висунула громадська організація «Музей сучасного мистецтва України».

Ім’я Тиберія Йосиповича Сільваші вже давно добре відоме в Україні та за її межами. Мистецька біографія художника наповнена самобутніми досягненнями в живопису та теоретичними мистецтвознавчими дослідженнями.

Творчі здібності Тиберія виявили й спрямували у потрібне русло ще його батьки в рідному Мукачевому. Після закінчення Республіканської школи ім. Тараса Шевченка він вступає до Київського державного художнього інституту, де успішно навчається у майстерні відомої мисткині, народної художниці України Тетяни Яблонської. У 1978 році Тиберій Сільваші стає членом Національної спілки художників України і впевнено формує власний творчий стиль, свій погляд на мистецтво. Так, у 1992 році він засновує мистецьку групу «Живописний заповідник», а через рік представляє персональну виставку у Франції, в місті Тулуза. Його успішний поступ у мистецтві було відзначено винагородою «Художник року» та стипендією муніципалітету Мюнхена.

Афоризм митця, що «для кожного покоління історія починається з них самих», мені дуже імпонує. Але щоб слідувати цьому визначенню, треба, як то кажуть, не один пуд солі з’їсти. Саме зараз коли ми живемо у стані воєнного часу, ця теза дуже актуальна. Бо якщо кожен з нас, українців, буде сприяти перемозі, ми зуміємо не тільки зберегти свою землю, а й вплинути на світогляд світової цивілізації.

І отут інсталяція «Крила» Тиберія Сільваші випереджає час. Автор, неначе провідник метафізичного досвіду, розгортає дійство у часі й просторі, наповнюючи свідомість глядача сакральною символікою та позитивною енергією. Художник досягає такого гармонійного поєднання притаманною його творчому почерку вишуканою палітрою. Могутня амплітуда кольорових символів притягує погляд, справляє дивовижний вплив на емоційний стан глядача.

Тяжіння Сільваші до філософського тлумачення сенсу життя, основ осмислення творчого процесу стало підґрунтям для формування новітнього погляду на створення власних, оригінальних абстракцій. За думкою Галини Скляренко, художник намагається «здійснювати себе як особистість, говорити про світ те, що є за межами слів».

Як уже зазначалося, у творчому портфоліо митця не тільки живописні винаходи з глибоким внутрішнім підтекстом, а й теоретичні дослідження в галузі сучасного мистецтвознавства. У них він висловлює власну парадигму творчого процесу як спробу встановити через живопис гармонійний вектор світосприйняття. Саме як результат цих філософських роздумів митця народилася ідея «Крил».

«Крила» були спеціально створені для простору Музею Йоганна Пінзеля у Львові. Виставковий проєкт галериста Павла Гудімова поєднав приміщення колишнього костьолу з бароковими скульптурами Пінзеля у звуковому супроводі симфонічної композиції Святослава Луньова. Могутній культурно-мистецький перформанс через символічний діалог створив справжню революцію у свідомості сучасників.

Визнаний метр українського абстракціонізму представив публіці велетенські полотна – до чотирьох метрів у довжину, які доповнили експозиційний простір вишуканим колоритом фарб, їх сакральною магією, життєдайною енергією. Формула поняття «час–простір», яку виводив митець у своїх креативних мистецтвознавчих пошуках, явилася у всій повноті.

Окрема респекція стосовно знайденої палітри Тиберія Сільваші. У ній гармонує велич кольорових співвідношень, які в основі своїй мають золотий, бузковий, глибокий синій, з градаціями білих та чорних проблисків. І все це дихає, промовляє, стверджує силу, шляхетність. Домінуючі золоті відтінки впевнено формують художній образ, впливають на створення позитивного емоційного стану глядача.

Не я перша порівнюю знайдене багатство кольорів художника з мерехтінням старовинних ікон, фаворським світлом, розписами церков, у яких вирує сакральна естетика й енергетика. Уся ця сукупність вишуканих алегорій свідчить, що Тиберій Сільваші є самобутнім сучасним живописцем, який створив свою галактику в царині мистецтва.

У важкий час війни, моральних та фізичних випробувань «Золоті Крила» Тиберія Сільваші сповнюють надії, оптимізму, віри в перемогу.

…Щоранку Тиберій Йосипович на своїй сторінці у фейсбуці вітає друзів з філіжанкою кави. Естет і гурман єднає нас теплом свого серця та присмаком бадьорого аромату. І цей винайдений творчою особистістю позитивний ритуал, що символізує бажання мирного життя, стверджує віру в нашу перемогу.

Ранкова кава тихо так, що чути як кров пульсує твоя кров....

Валентина РОМЕНСЬКА (ЄФРЕМОВА)

Фото з інтернету: інсталяція Тиберія Сільваші «Крила» в Музеї Пінзеля (Львів) у рамках виставкового проєкту Павла Гудімова «Ангели».

Фото Ілони Сільваші: Тато у Львові на відкритті виставки.

Ранкова кава Тиберія Сільваші для друзів facebook