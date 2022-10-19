Вітаємо Дмитра Горбачова з ювілеєм

Сьогодні розмова про надзвичайно талановиту людину. Фахівця світового рівня, мистецтвознавця, професора, дослідника, міжнародного експерта в галузі образотворчого мистецтва Дмитра Омеляновича Горбачова. Щоб створити послідовне портфоліо українського вченого потрібно зазирнути в енциклопедію, переглянути сучасні видання, висловлювання мистецтвознавців, журналістів, музейних працівників, викладачів, галерейників, митців. Діяльність Дмитра Омеляновича як куратора тематичних виставок пов’язана з Національним художнім музеєм, «Мистецьким арсеналом», провідними галереями світу. Вимальовується досить потужна канва, на якій простежуються яскраві дослідження на ниві сучасного культурологічного простору.

Д. Горбачов народився у 1937 році в місті Алчевську Свердловської області, але все його життя пов’язане з Києвом. Горбачов отримав фахову професійну підготовку в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка, трудовий шлях був пов'язаний з Державним музеєм українського образотворчого мистецтва, де він в 60-х роках завідував охоронним відділом і мав доступ до музейної наукової картотеки. Так з’явилися сенсаційні розкриття «темних плям» складного періоду «номенклатурної залежності» від тоталітарного режиму влади. Дійсно, ми могли втратити пріоритет українського мистецтва в галузі абстрактного мистецтва на світовому просторі, якби не авторитетні публікації Д. Горбачова. В Україні авангардна спадщина була майже знищена в добу тоталітарного режиму, як і все передове, самобутнє. Цю жахливу політичну репресію особливо гостро ми відчуваємо в період воєнної навали сусідніх варварів.

Але є ще вагома риса Дмитра Омеляновича, як яскравого оратора – коли він висвітлював ту чи іншу тему, то повністю підкорював слухачів не тільки достовірними фактами, а цікавою манерою унікального доповідача. Мені довелося не раз чути його розповіді на виставках у «Мистецькому арсеналі». Пам’ятаю спеціальну екскурсію «Світовий та український авангард» проєктом «100 шедеврів світової скульптури», де Дмитро Горбачов розповідав про творчість окремих скульпторів з розширеним аналізом їхніх робіт. Він умів перекинути мости між континентами та епохами, розставити акценти і зачарувати слухача поданою темою.

Глибокі знання, широкий світогляд, неймовірна самовідданість професії, готовність ділитися своїми надбаннями основні риси українського вченого. Саме про це говорять його колеги, для яких ім’я Дмитра Горбачова – еталон знань і фаховості в галузі мистецтва. Про готовність Горбачова віддавати свої знання висловився і відомий експерт у галузі образотворчого мистецтва Едуард Димшиць. Виваженість рекомендацій оцінила Анна Шерман – головний редактор журналу «Антиквар». У спогадах доктор філософських наук, мистецтвознавець Ольга Петрова зробила акцент на досконалому вивченні Горбачовим митців складного періоду 20-х років минулого століття. Вперше явище «Український авангард» прозвучало у 1973 році на лондонській виставці творів В. Єрмілова, О. Богомазова, К. Малевича, Б.Татлера, О. Екстер, О. Архіпенка. Перед нами з’явилася цільна картина для формування обґрунтованого визначення українського авангарду, і в цьому заслуга Д. Горбачова.

В контексті теми слід назвати виставку «Сцена українського авангарду Малевич+» з колекції Ігоря Диченка. Це була неймовірно яскрава культурологічна подія на теренах українського мистецтвознавства. Крім того, представлені твори дали можливість стимулювати переосмислення творчої спадщини видатних представників українського авангарду.

В портфоліо Д. Гобачова 15 книг, численні публікації, альбоми. Яскраві думки про українське мистецтво абстрактного малярства і скульптури в контексті авангардизму, про самобутність українського мистецтва ХХ ст., і як це відкрило світу українську культуру. Саме він вивів гіпотезу, що абстракція – це один із принципів народного мистецтва щедрого на таланти українського народу. Дослідження Дмитра Горбачова вивели тезу, що творчість українських представників авангарду вплинула на розвиток світового мистецтва.

До кола зацікавлень вченого належить мистецтво доби бароко ХVII–XVIII століть, романтизму та реалізму XIX століття, сецесії та авангарду 1900–1930 років. Ім’я Дмитра Горбачова відоме і як куратора багатьох виставок в Україні і за кордоном, серед яких «Перехрестя: Український модернізм. 1910–1930» (Чикаго, Нью-Йорк, 2006–2007), «Феномен українського авангарду 1910–1935» (Вінніпег, Канада, 2001–2002. Київ, 2002), Олександр Архипенко «Збережено в Україні» (НХМУ. 2001, Київ), «Дух України. 500-ліття живопису», (Вінніпег, Канада, 2000), «Мистецтво України ХХ століття» (Київ, 1999–2000) «Арт-фест» (Київ, Україна; місто Однесе, Данія, 1996), «Українське мистецтво» (Тулуза, 1993), «Україна і авангард», (Мюнхен, 1993), «Олександр Богомазов» (Тулуза, 1991) та багато ін. Також Дмитро Горбачов – консультант аукціонів Christie’s та Sotheby’s.

Коли 1965-й рік був проголошений роком К. Малевича у світі, Д. О. Горбачов створює авторську екскурсію «Малевич і Україна» з акцентом на те, що новаторські задуми Малевича змінили хід світового мистецтва. Подібні дослідження та гіпотези вкрай актуальні саме сьогодні, коли Україна виборює свою незалежність на всіх фронтах.

Вітаючи від Київської організації НСХУ Дмитра Омеляновича Горбачова з ювілеєм, побажаємо видатному досліднику насамперед здоров’я і нових творчих здобутків во славу української культури.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне