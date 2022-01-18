Виставка об’єднує Україну

Виставкові зали Центрального Будинку художників України наповнені позитивом, вишуканою красою, які випромінюють самобутні твори представників майже всієї Національної спілки художників України.

Різдвяна виставка стала вже традиційною подією року і має свої особливі ознаки. В ній не тільки розкривається суто національні духовні ознаки, вона демонструє самобутність талантів усіх представників нашої держави. Від сходу до півночі, півдня та заходу - культура українського народу має свої яскраві риси, в яких вирують традиції, народні звичаї, менталітет глибинних культурологічних ознак. Створити подібну експозицію непросто, потрібні не тільки знання, а й досвід, який дозволяє не помилитися, а навпаки підкреслити яскравість кожного представленого автора. А їх понад 500 в різних галузях образотворчого мистецтва. Серед живописних полотен, скульптури, графічних творів привертають увагу яскраві оази декоративно-прикладного мистецтва. Загалом це не тільки демонстрація творчих досягнень у мистецтві, а створення святкового настрою, який так необхідний в наш напружений час.

Е.Кохаль О.Попінова А.Ілінішна

Дійсно виставка має свої стильові ознаки кожного регіону нашої мальовничої України. Впевнена і я, шо кожен відвідувач зуміє знайти свій улюблений твір, серед чудового розмаю тем, сюжетів, художніх образів, раритетних представлених творів.

Вітаючи присутніх з відкриттям виставки голова Національної спілки художників України заслужений художник України К. Чернявський підкреслив самобутність представлених творів та оголосив імена нагороджених медаллю «За творчі здобутки». Привітаємо й ми голову Київської організації НСХУ відомого скульптора Віктора Коновала, ректора Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука заслужену художницю України Оксану Полтавець-Гуйду, заслуженого художника України, громадського активіста Анатолія Марчука.

К.Чернявський, С. Файфура

Вручаючи грамоти митцям, виконавчий директор Дирекції виставок, заслужений діяч мистецтв України Ігор Волощук заначив, що роль Спілки в житті держави помітна не тільки впливом на розвиток загальної культури, духовності народу, це можливість єднатися навколо прекрасного, виховання етичних та естетичних норм усього соціуму.

Привітали учасників виставки лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка Віктор Степурко, заступник голови Українського фонду культури ім. Бориса Олійника, меценат Андрій Горчаков, дипломат Юрій Лазуто, президент Африканської ради в Україні Діало Усас, народний артист України Анатолій Паламаренко та ін. Родзинкою свята став виступ вокально-хорової студії, яка існує при Національному заслуженому академічному українському народному хорі ім. Григорія Верьовки. Так перекинувся місток стародавніх традицій водити хороводи на Різдвяні свята та прикрашати життя красою, добром, радістю.

Вертеп від вокально-хорової студії

«Насолоджуйтеся чудовими творами, полюбляйте українське, приходьте на виставку, але з усіма засобами безпеки», - оголосив Олександр Цибульський. Чимало картин привертають увагу своєю актуальністю, наприклад полотно К. Чернявського «Земля NOT FOR SALE». Спрямовують нашу свідомість до осмислення історії свого народу «Під сяйвом Зірки» пензля О. Попінової, до народних звичаїв, обрядів, як на картині Т. Рибар із Мукачевого «Колядки», до біблійних сюжетів - «Перша Зірка» художниці Г. Лук’яненко. Чудовий мотив розкрив вишукану палітру Ольги Карпенко «Зимове місто». Неймовірний розмай творчої фантазії продемонстрували фахівці декоративно-прикладного мистецтва.

А.Лукьяненко Перша зірка

В.Рибар Мукачево Коляда

В.Ярмоленко Свято наближається

Коляда

Наталья Курій Різдво

О.Карпенко Зимові мотиви

О.Стельмашенко Осяяний

Ю.Скаканді Різдво

«Найголовніше для творчої людини - це зберегти в собі здатність захоплюватись оточуючим світом, відчувати та бути індивідуумом. Це спонукає мене до творчості. Я щаслива, що є близьке коло колег і сподвижників, що допомагає реалізувати та проявити своє світобачення. Бажаємо усім зберегти «свою Іскру» - відчувати, радіти, бути здоровими та щасливими! - отаке вітання надіслали художники Анна Лук’яненко та Марія Собчак.

Нехай радість творчого спілкування наповнює наші серця, зміцнює віру в найкраще. Життя коротке, а мистецтво вічне, саме воно закарбовує найважливіші події з історії людства…

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

фото Анни ЛУК'ЯНЕНКО