Весна як символ відродження…

Весна як символ відродження…
Валентина ЄФРЕМОВА
14
березня
/ 2023

Весна - невтомне пробудження природи. Все розквітає і додає сил і наснаги жити далі, примножувати навколишню красу. Пережити такий складний час воєнної агресії, допоможуть нам художники, які вміють у своїх натюрмортах пробудити найкращі емоції, почуття, підняти настрій. В деяких, таких як з давньоримської фрески з  Помпей, відчуємо відгомін далеких величних епох. З небуття до нас промовляє історія…

Натюрморт окремий жанр образотворчого мистецтва, який передбачає постановку з неживих предметів. Широкого самостійного існування цей жанр отримав у ХУІІІ столітті, особливо в голландському та іспанському живопису. Як для мене, цей жанр особливий тим, що автор через свій задум, розповідає нам про зворушливий момент, який торкнувся його особистих почуттів. У багатьох представлених творах є присвята про подію, або пам'ять дорогу серцю людину. Мабуть тому, мені захотілося згадати з вдячністю і свою маму, через присвячений для неї натюрморт. А загалом це свято приходу ВЕСНИ, і всього що відроджується навколо нас.

Проглядаючи натюрморти, які зберігаю у своїй віртуальні колекції, я згадала про вірш Лесі Українки написаний у 1895 році «Стояла я і слухала весну», який сповнений відвертості та тепла її чуйного серця. Багату палітру її почуттів, я відчуваю в представлених натюрмортах відомих українських митців. У багатьох картинах ми відчуваємо ціле оповідання про життя автора, або улюблені предмети, які стають частиною історії.

Досить згадати народну художницю України Т.Н.Яблонську, господиню яблуневих садів. Перегукуючись з нею Леся Українка веде діалог з людством. Так живопис і поетичне слово зігрівають нас своєю проникливим внутрішнім сяйвом сповненим тепла та любові.

Представляємо натюрморти Тетяни Яблонської, Гаяне Атаян, Світлани Аношкіної, Ольги Карпенко, Надії Полуян-Внукової, Лідії Почекайлової, Наталки Кохаль, Валентини Єфремової, Оксани Одайник, Маріни Соченко, Ігоря Гавришкевича, Костянтина Чернявського, Віолети Монсевич.…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подарунком для нас всіх дивний розпис з Помпей, який через віка зворушує нас своєю весняною мелодією….

 

Валентина ЄФРЕМОВА мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне

 

Category
Мистецтво
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Валентина ЄФРЕМОВА
мистецтвознавець, заслужений працівник культури України