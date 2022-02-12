Учитель супроводжує своїх учнів з небес

Нещодавно відбулися дев’яті звітно-виборчі збори Київської організації Національної спілки художників України. Команда Віктора Івановича Коновала передала естафету керівництва спілкою Миколі Івановичу Кутняхову (відомому під творчим іменем MYKOLA KUT).

Звітньо-виборчі збори Будинок художників

«На зборах подякували за плідну роботу впродовж останніх 8 років Віктора Коновала та Наталію Кохаль, привітали новообраного Миколу Кутняхова», – написав на своїй сторінці делегат з’їзду заслужений художник України, відомий експерт, колекціонер, мистецтвознавець Вадим Михальчук.

Київська організація НСХУ – на зборах

Рясно благословляє з небес своїх вихованців народний художник України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, засновник майстерні храмового живопису, вчитель від Бога, самобутній митець, вірний син України, людина щирої душі М. І. Стороженко (1928–2005). Цілком зрозуміло, що роки навчання у такого унікального художника дали плідні паростки.

Микола Кутняхов навчався в Київському художньому інституті (нині НАОМА майстерня В. Чеканюка та М. Стороженка), який успішно закінчив у 1980 році. Кутняхов – учасник художніх виставок з 1970-х років, і вже у 1989 році стає членом НСХУ.

Митець працює в галузі сучасного станкового живопису та монументального мистецтва, впевнено володіє різними техніками: розпис, вітраж, кераміка, енкаустика, металева пластика. Поступово сформувався власний живописний стиль з притаманними рисами монументальності та декоративності, які буквально озвучують ландшафтні краєвиди, яким митець задає перевагу.

Живописна палітра вражає естетичним забарвленням, вишуканою пастельною гамою, глибокими художніми образами. За цим усім знання, вірність гуманним ідеалам, прагнення створити шляхетне культурно-мистецьке середовище, любов до України.

Кутняхов Микола Іванович активно працює в галузі монументального, сакрального та станкового живопису. Ним було створено велику колекцію станково-живописних робіт, серію образів сакрального мистецтва преподобних Києво-Печерської лаври: пр. Спиридона, пр. Нікона-Сухого, пр. Миколи-Святоші (Князя Чернігівського); мозаїку «Свята трійця», «Спас – Нерукотворний», «пр. Серафім Саровський», «пр. Димитрій Ростовський», «пр. Досифій».

У 2015 році спроєктований та виконаний комплекс мозаїчних робіт в храмі Петра і Павла Чернігівської області. За ці твори став лауреатом премії Спілки художників «Митець» ім. Михайла Бойчука.

М. І. Кутняхов представляв Україну на London Art Biennale 2017 .

Незважаючи на багаторічну працю на посаді директора Київської школи мистецтв №6 Микола Іванович постійний учасник виставок, фестивалів, конкурсів учнівської молоді, створив курс лекцій «Мистецький простір та створення художнього образу», живопис, графіка, образотворча композиція. Залюбки працює на пленерах, створюючи самобутні пейзажі з ландшафтними краєвидами. Седнів Канів, Київщина, Дніпро – наповнені особливим світосприйняттям, в якому промовляє унікальна краса рідної землі. Творчі задуми епохальні, а філософське тлумачення надає картинам особливої величності.

Серед численних премій та нагород слід назвати;

– «Знак Пошани» Київського міського голови – 2003 та 2007 років.

– Кавалер двох орденів «Св. Георгія Переможця» І та ІІ ступенів від Української Православної Церкви Київського Патріархату з 2012 року. Почесна відзнака Верховної Ради України ІІІ ступеню – 2015 року.

– Почесна відзнака Верховної Ради України II ступеню за особливі заслуги в розбудові незалежної України – 2017.

– Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. М. Сингаївського, 2017.

– Орден Святого Миколи Чудотворця — український орден УПЦ КП за заслуги у відродженні духовності в Україні, 2017.

– Подяка Міністерства культури України за вагомий особистий внесок у реформування початкової мистецької освіти та просвітницьку діяльність з популяризації сучасної мистецької школи – грудень 2018.

– Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. І. Нечуя-Левицького за високохудожнє втілення в творчості українського національного характеру – 2018.

– Почесна грамота Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка за внесок у справу Українського національного відродження, розвиток української культури, самовіддану працю на теренах духовного утвердження рідного слова – м. Київ, 2019.

– Диплом Міністерства культури України за професійний творчий внесок у розвиток початкової мистецької освіти, формування позитивного іміджу сучасної мистецької школи, сприяння впровадженню прогресивних змін в освітній процес культурно-мистецького спрямування – Київ, 2019.

– Лауреат Міжнародної премії ім. Володимира Винниченка в галузі української літератури і мистецтва за творчі досягнення та за благодійницьку діяльність – Київ, 2021.

– Лауреат VIII Міжнародного кіно- і телевізійного фестивалю «Слов'янська казка в Євразійському просторі» за фільм «Мозаїка долі», Софія, Болгарія, 2021.

– Лауреат премії Київської організації Спілки художників України «Митець». У номінації краща монументальна робота 2015 року.

Винахідник авторського, неповторного стилю в живописі. Визнаного Українськими мистецтвознавцями та арт-критиками, як не маючий аналогів.

Все що автор статті підкреслила в творчості М. Кутняхова, красномовно розкриває його організаторські здібності, вміння працювати в колективі, турбота та відповідальність за доручену справу. На своїй сторінці у Фейсбуці я написала: «Схвильована від Вашої творчої біографії, уподобань, портфоліо трудового шляху. Микола Андрійович супроводжує своїх вихованців з небес. Досвід у вас є, тепер все переформувати на спілчанський рівень. Попередня команда зробила неймовірне, тепер Вам, шановний Миколо Івановичу, продовжувати з притаманною вам культурою, високим фаховим рівнем і досвідом. Ангели-охоронці поруч».

Віковічне

Євпаторійський дворик

Зимові ліхтарі

Любомир Гузар

Святий вечір

Ключовими словами біографії М. І. Кутняхова слід назвати: професійність, самобутність творчого стилю, величність образів, оригінальна вишукана палітра, завершеність композицій, красномовний малюнок. За цим усім постійна творча праця, пошуки нових образів, самовдосконалення. Значні творчі здобутки говорять самі по собі: твори зберігаються у численних картинних галереях, музеях, приватних зібраннях.

Побажаємо новообраному керівнику КОНСХУ сформувати команду вірних працівників, надихнути нову хвилю в творчий процес нашої багатогранної творчої спільноти.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото Вадима Михальчука