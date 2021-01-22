«У пошуках гармонії… Трипільське відлуння»

Національний музей літератури України та фундація W’ART запрошують глибше познайомитися з правдивою історичною спадщиною, наблизити культуру предків (а Трипілля – це 3-4 тисячоліття до н. е.) до сьогодення, привернути увагу до символів, орнаментів, артефактів цивілізації, що існувала на теренах сучасної України кілька тисячоліть тому.

Фундація W’ART (засновниці – економіст, художниця Наталія Ширант та журналіст, художниця Світлана Леонтьєва) створена 2018 року і об’єднує українських жінок різного віку, різних стилів життя і напрямків живопису задля можливості публічно висловлювати спільну конструктивну творчу позицію співпраці, пошуку колективних рішень, миротворчих засад, поваги до національного розмаїття, шляхетного ставлення до історичного минулого, толерантного демократичного діалогу між митцями світу.

Виставка демонструє 50 творів 11 мисткинь з Києва, Житомира, Одеси.

«Головна мета нашої виставки – це синергія добра і світла, - розповідає одна з організаторок і засновниць Світлана Леонтьєва. – Це гармонія, це досі незбагненно прекрасний ідеал чогось, що дає відчуття досконалості, довершеності. Це поєднання кольору, аромату, форми, стилю, енергії… Це те, до чого прагнуть тисячоліттями майстри своєї справи у різних сферах».

Серед майстринь - економіст Наталія Ширант, відома телеведуча Світлана Леонтьєва, актриса театру на Липках, народна артистка України Анжеліка Гирич, лялькарка Аліна Ворошилова, кохана, матір, подруга Ірина Стольникович, професійні художниці Ірина Тарасюк, Ольга Костюченко, Ганна Мандрик, Ольга Галагуз, Наталія Микитенко, Леся Бабляк. Їхнє мистецтво – це часточки їхніх душ, це різнокольоровий світ, яким вони його бачать. Кожна з них – яскрава особистість. Їхні твори підкорили не тільки українців, а й оселилися в приватних колекціях США, Німеччини, Канади, Австрії, Греції, Британії… Охоронницею виставки є лялька Аліни Ворошилової. Аліна – членкиня гільдії художників-професіоналів лялькарів Америки.

«Художник скаже власне слово через картини і піде… а його відчуття саме сьогодення, саме цього відрізку часу в історії лишається на полотні, – говорить Ірина Тарасюк».

Краса полотен поєдналася з фантастичною красою голосу бас-соліста Національної філармонії України Олександра Харламова та чудовою ведучою мистецтвознавцем Оксаною Колодуб. І в умовах пандемії (маска - відстань) неймовірна жага до обміну енергією світла, добра, творчості, гармонії перемогла.

Учасниць жіночого художнього проєкту привітала Раїса Сеннікова, заступниця генеральної директорки музею. Вона подарувала організаторкам виставки роман про Трипілля Докії Гуменної «Минуле пливе в прийдешнє»

лялька Аліни Ворошилової

Наталія Микитенко "скарби минулого"

Ірина Тарасюк "танок весни"

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Організаторки виставки Світлана Леонтьєва і Наталія Ширант