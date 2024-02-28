Твори мистецтва – свідки суворих подій сьогодення

Тему, яку підіймає Костянтин Чернявський в наш напружений драматичний час, досить актуальна. Земля – годувальниця, земля – космос життя та вагома складова формули гідного існування людини. Тому на відкритті виставки з красномовною назвою «Земля – Not for sale» господиня художньої галереї «АВС-арт» мистецтвознавиця Алла Маричевська приділила особливу увагу самій ідеї, яка закладена в концепцію представлених картин. Більшість робіт створені після початку повномасштабного вторгнення рф і є творчою реакцією автора на російську агресію в Україні. К. Чернявський займався волонтерством і миттєво реагував на потреби людей на звільнених територіях, насамперед це були розташовані обласні осередки Національної спілки художників України.



Ґрунтовний аналіз представлених творів звершив доктор мистецтвознавства член-кореспондент НАМУ, професор, заслужений діяч мистецтв України Олексій Роготченко, який зазначив, що виставка об'єднана візією цілісності української землі – найбільшого національного скарбу українців. У пресрелізі до виставки зазначено, що представлені картини говорять про непорушності нашої землі, бо «Вона – не продається. Вона – безцінна. Вона – українська».



Кількість титулованих поважних осіб, які прийшли на вернісаж, була вражаючою. Вчені, урядові посадовці, закордонні представники, колеги по творчому цеху, друзі, шанувальники живопису наповнили виставкові зали артгалереї.



Про роль керманича Національної спілки художників України в масштабних соціальних проєктах, людину щирої душі та активного громадянського діяча, достойного продовжувача династії Чернявських, та роль мистецтва під час війни говорили колеги, друзі, шанувальники творчості К. Чернявського.



Серед присутніх на урочистому відкритті виставки були тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, Надзвичайний і Повноважний Посол В'єтнаму в Україні Нгуєн Хонг Тхач (який вразив прекрасною українською мовою), президент Національної академії мистецтв України Віктор Сидоренко, віце-президент Національної академії наук України, український політичний та громадський діяч Володимир Семиноженко, народний художник України, президент Національної академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Андрій Чебикін, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури заслужений діяч мистецтв України Олександр Цугорка, ректорка Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука Олена Осадча, голова Київської організації НСХУ Микола Кутняхов, митці, науковці, журналісти, друзі, родина.



Р. Карандєєв у вітальному слові наголосив на своєчасне підняття теми, в якій розкривається вся суть сьогоднішньої боротьби за перемогу нашою доблесною армією. Саме через твори мистецтва ми зможемо передати прийдешнім поколінням увесь драматизм кожного дня цього кривавого геноциду українського народу. Представлені картини К. Чернявського якраз демонструють, як митець глибоко відчуває все, що з нами відбувається та чого якнайбільше чекати від країни-агресорки.



У контексті сказаного, М. Кутняхов зазначив, що запропоновані робити відгукуються на ситуації, в яких опинилася українська спільнота. В кожній картині відчувається, як автор прагне зупинити війну, показує її жахливі наслідки. Досить назвати такі полотна, як «Украдене дитинство», «Березень 22», «Евакопоїзд. Останній», «Чернігів у вогні», саме вони стали свідками ракетних обстрілів, окупації, руйнування, пролитої крові мирних мешканців. А ще очі дітей, у яких украли дитинство… Правда, гірка й жорстока, викликала рефлексії К. Чернявського на кривавий геноцид української нації, який розкрився у всій повноті через яскраві художні задуми.



Автору статті хотілося б підкреслити досягнення Костянтина Чернявського – живописця, який зумів через завершені композиційні важелі представлених картин створити потужну енергетику, яка позитивно впливає на глядача. Через пережите й побачене автор передає не тільки свої емоції, а й прагне показати силу й величну красу землі мальовничої України, яку так вірогідно вимальовував у своїй поетичній спадщині великий Кобзар. І ось нове прочитання в контексті суворих реалій жахливої війни. Глибока образність, знайдена колірна гама, виважена композиційна побудова картин красномовно розкривають заангажовану тему. Так через панорамний поліптих «Ода Десни» автору вдалося показати глибинний код незламної нації, самобутність української самоідентифікації, єдність та силу народу взагалі. Досить подивитися на такі програмні твори, як «Маріуполь – наш форпост», «Кров мого Азова», «Кривий Ріг нескорений. Сталеве серці України» та ін. Представлена серія картин, створена протягом 2022–2023 років, як рефлексія на кровавий геноцид української нації. Чернявський звершив ряд волонтерських поїздок на звільнені території і увібрав у своє серце увесь біль та страждання людей, які вижили в цій несправедливій бойні. Тому патріотична концепція «Земля – Not for sale» має ще одне непересічне значення – єднати людей засобами мистецтва, виховуючи гуманні принципи існування. І ми всі за це несемо відповідальність.



Безумовно, піднята тема об’єднала присутніх, а свідком добрих справ став Міжнародний благодійний фонд НСХУ, директор якого є Тамара Чернявська, яка вручила Подяки активістам доброчинних справ. Завдяки єдності потужної команди, представники Фонду побували в гарячих точках України з місією допомогти людям, які щойно були визволені з окупованих територій.



«Ця виставка дуже чутлива, вона мені близька і зачіпає, як, власне, і вся творчість Костянтина, з яким ми є соратниками. Адже разом працювали над знаковими мистецькими проєктами, серед яких «Азовсталь», де я починав свій трудовий шлях. Ми вільна нація, яка обов'язково переможе. І твори мого друга і соратника саме про це», – сказав громадський діяч і меценат, засновник галереї АВС, колишній мер Маріуполя Михайло Поживанов.



Піднята тема на представленій виставці красномовно підтверджує незламність української нації. Тому в кожного свої обжинки. Для матері – дитинка, для поета – волошки в житі, а для художника «Земля, яка не продається…».



Фото збірне



Витяг з біографії:

Костянтин Чернявський – голова Національної спілки художників України, заслужений художник України (2018), кандидат мистецтвознавства, академік Міжнародної академії освіти і науки, доцент кафедри графічного дизайну НАОМА, волонтер, засновник МБФ, член НСХУ (2008).

2003 закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет образотворчого мистецтва та реставрації. Учасник виставок з 1998 року. Твори зберігаються в численних музеях і галереях України та закордоння. Має вагомі нагороди, серед яких медалі, Почесні грамоти, Дипломи, Подяки… Волонтер, засновник Міжнародного благодійного фонду НСХУ, член опікунської ради Міжнародного благодійного фонду «Добра і любові».