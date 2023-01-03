«Тибетський щоденник»

Галерея Vakulenko Art Consulting представляє виставку «Щоденники Тибету» відомого сучасного українського митця Андрія Блудова. Це була єдина подорож до Тибету влітку 2014-го року, яка залишила слід у свідомості та творчій практиці митця.

Тибет притягує людей, які шукають відповіді на вирішенні важливих проблем, прагнуть знайти себе, свій власний шлях у житті та творчості. Культура та релігія Тибету пов’язані з буддизмом, який сягає сивочолої давнини. Більшість людей дивляться на буддизм, як цікаву малознайому культуру, своєрідний релігійний культ. Але Тибет має свою філософію, тибетцям притаманний особливий засіб життя, риси власного світогляду, віросповідання гуманних духовних принципів. Досить згадати Миколу Реріха, який вніс перші глибокі тлумачення тибетської духовності та культури і створив Пакт миру.

Тибет не тільки є місцем духовної сили та особливого світогляду, а й місцем виведеного з гармонії, втратою незалежності. Ця дисгармонійність присутня у представлених картинах «Тибетського щоденника» А. Блудова та підсилена українським сучасним досвідом боротьби за незалежність.

Персональна виставка художника, який уже має український сучасний досвід, наповнена прагненням показати дисгармонію людського буття. Особливо зараз в час варварської агресії раші на нашу мирну державу, ми гостро відчуваємо отой хаос, що твориться у свідомості загарбників. По суті, це як цунамі, змітає все підряд на нашій землі, руйнуючи сталі закони гуманного суспільства.

Художник показує хаос і порядок – протистояння, що існує у західній традиції, але не у тибетській. Крізь червону, виведену з врівноваження призму хаосу, пробивається холодний порядок. Тут є Порожнеча, що є початком і кінцем, вона і є Вічністю, у якій розчиняються образи тибетських гір, монахів та архітектури. Усе видиме - ілюзія. Каліграфія - ритуал медитації. Дхармачакра - колесо закону, Нескінченний вузол, парасольки, золоті рибки, дорогоцінна ваза, лотос, біла мушля, прапор перемоги – вісім символів будизму , що концентруються навколо тих, хто молиться, утворюючи особливий вимір благочестя. Монахи - це провідники до наступного втілення або стану нірвани, як боротьби за незалежність.

У всякому разі виставка заслуговує особливої уваги для тих, хто шукає відповіді на складні життєві запитання, прагне збагатити свій духовний стан, наповнитися силою незламного духу та могутніх життєвих принципів.

Гарний подарунок до Різдва Христового та Нового року киянам та гостям столиці.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото з інтернету С. Удовіка