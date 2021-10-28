Нещодавно Музей-майстерня Івана Кавалерідзе гостинно презентувала колективну виставку трьох грузинських художників «Тепле джерело: Тбілісі». Цей захід відбувся за підтримки Посольства Грузії в Україні і підтвердив ряд творчих спільних з Музеєм проєктів на майбутнє.

В столиці України, саме на Андріївському узвозі, вже десятий раз проходять фестивалі, присвячені столиці Грузії Тбілісі з багатовіковою історією. Виставка перекинула місток у часі й просторі, поєднала два братніх народи, які споконвіків підтримують добрі дружні відносини. Для багатьох присутніх на вернісажі місто знайомо, а деякі відкрили для себе його красу заново, відчули багато спільного з куточками старовинного Києва. Колективна виставка художників: Важі Мансурадзе, Віктора Маргішвілі та Тамазі Арабові запросила до мандрів, навіяла спогади, наповнила позитивним настроєм.

Завдяки представленим творам ми занурюємося в історію грузинського народу, відкриваємо для себе красу архітектурних споруд, самобутність тбіліських будинків, дворів, кованих огорож, вікон, дверей, прикрашених старовинним різьбленням… Затишні вулички, наповнені аурою гостинності, доброзичливості, які притаманні грузинському народові.

Тамазі Арабові - колекціонер, художник-аматор, але його творче портфоліо наповнене красою романтичних пейзажів. Він автор двох книг, 500 прислів’їв, 50 картин, актор кіно та бізнесмен. Його філософія пов’язана з біблійними принципами, в яких любов перемагає все. Зачаровують картини з панорамними краєвидами Тбілісі, в яких художник робить акцент до небесного простору з високим горизонтом. У ритміці будівель, вікон, балконів вирує буденне життя, але з краплинами ностальгії про минуле, як на картинах «Абсент Мирослави у Тбілісі» або «Кафедральному соборі Цмінда Самеба». Художник стверджує, що настав час для неординарних, розумних та чесних політиків. І підтверджує свою думку через відкриті образи, в яких розкриває свою любов до людства. Акценти, на які спрямовує свою увагу художник, свідчать, що він тяжіє до філософського тлумачення подій, як на картині «Абсент Мирослави у Тбілісі».

Вікторія Муха з Томазі Арабові

Тамазі Арабові Абстракція Тбілісі

Для Важі Майсурадзе притаманні риси сміливих живописних інновацій, в яких вирує особливий грузинський темперамент. Художник має солідну фахову підготовку в Державній художній академії у Тбілісі. Він учасник Міжнародних фестивалів, виставок, в яких презентує культуру та мистецтво Грузії. Йому притаманне власне споглядання світу, прагнення побачити красу в буденному, як на картині з самотнім двірником або продавцем води. Важа Майсурадзе перекидає мости в історію через вулиці, як мотив «Вулиці царя Іраклія» або величні картини із зображенням святої «Гори Мтацмінда». Він вміє передати романтичний настрій старовинних дверей, як на картині з блакитними дверима, які прикрашені витонченим різьбленням. Привертає нашу увагу до балконів, за якими вирує життя. В цій буденності ми відчуваємо піднесений стан романтики та душевності, яким наповнене серце художника.

Важа Майсурадзе Жовтий дім

Віктор Маргішвілі представив картини в монохромній палітрі, яка так зворушливо сприяє його творам - есе. Віктор Отарович закінчив Тбіліську державну академію за фахом реставрації. Тому він володіє усіма техніками живопису, але для виставки відібрав серію творів, в яких вирує ностальгія по історичному минулому Грузії. Згадується «Витязь у тигровій шкурі» Шота Руставелі, вірші Давида Гурамішвілі, «золотий вік» царя Давида та цариці Тамари. Через обрані мотиви художника ми дізнаємося про його улюблені куточки столиці Грузії, в яких вирує історія, тепло та гостинність грузинського народу.

Віктор Марчишвілі міські мотиви

На виставці зібралися шанувальники Музею-майстерні Івана Кавалерідзе, друзі, колеги по творчості, журналісти. Музикальний супровід доповнював романтичний настрій, а келих чудового грузинського вина сприяв дружній розмові.

Привітав митців Надзвичайний та Повноважний Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашидзе з дружиною. Відбулася розмова про подальші творчі проєкти з Музеєм, які сприятимуть розкриттю культури та мистецтва грузинського народу в Україні. Заплановані пленери за участю українських художників в Грузії, розповів генеральний директор музею Олександр Юнін.

Історія грузинського народу наповнена вагомими іменами і подіями, серед яких поема Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі», твори Давида Гурамішвілі, унікальний живопис Нако Піромані, пам’ятник Карттис Деда – матері грузинського народу з мечем та бокалом вина, символами захисту та гостинності, самобутній голос Ніни Брегвадзе, літературні труди письменника, громадського діяча, поета Рауля Чілачави та багатьох інших представників історичної Грузії.

Золота скарбниця грузинської культури наповнилася новими іменами, які розкрили тепло старовинного міста Тбілісі через свої живописні твори. В ми відчули культуру старовинного народу, його історію, життя предків. «Сьогодні сонячний осінній день і я живий, то цей день самий щасливий у моєму житті», - сказав би Іван Петрович Кавалерідзе.

Завітайте в Музей і відчуйте ауру гостинності грузинського народу, наповніть своє серце почуттям щастя.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

фото І. Лісицького