Таємниці майстерності

Валентина Кравчук із Тернополя ― майстриня вишивки…

Вона народилася на Житомирщині у мальовничому робітничому селищі Червоному. Її мама кохалася у квітах. На клумбах біля їхнього будинку в осінню пору завжди майоріли різнокольорові айстри й розкішні мальви, сонячні чорнобривці й жоржини, а навесні синявою неба усміхалися фіалки й незабудки.

І всю цю красу та розкіш природи рідного краю Валентина Кравчук увібрала своїм дитячим серцем, яке згодом переросло у щире захоплення передавати оцю красу вишиванням на полотні.

Скатертини й вишиті рушники, виплекані маминими й бабусиними руками, радували око в її дитячій кімнаті. А ми, малі діти, її подружки, також виколихували у своїх серцях оцю красу світу, яка оточувала нас і згодом переросла у найдорожчі спогади дитинства.

Ми вишивали на уроках праці в школі, обмінювалися своїми здобутками й раділи, що дитячі руки теж уміють творити красу.

Та згодом наші шляхи розійшлися і ми лише зрідка зустрічалися. Вона дарувала нам вишиті вже майстерними руками рушники й серветки. І хоча працювала у державній установі поважним службовцем, все ж у вільний час займалася улюбленою справою.

І ось тепер, коли промайнуло багато років, вона має великий набуток своєї праці: майстерно вишиті бісером розкішні рушники й серветки, сорочки-вишиванки й картини…

Які сюжети? Різноманітні! Це розкіш рідної природи: квіти й дерева, пейзажі, багатий рослинний і тваринний світ.

Буйноцвіття жовтих троянд, палахкотіння червоних маків, волошки між пшеничних колосків ― це краса нашої України, яка милує око і ніжить почуття.

В її картинах ми бачимо історію нашої держави, уславлених постатей видатних діячів науки й культури. Ось перед нами величний образ Кобзаря, який оспівує долю рідної України.

Серед картин українського побуту він пророкує нашу долю і до щему бентежить серця справжніх патріотів. Відчуття майстерної мисткині передаються добором і поєднанням кольорів, дібраних бісеринками (бо ця картина вишита бісером), які дуже тонко й чуттєво відображають рідний край, а також мужню постать народного співця. Внутрішнім відчуттям прекрасного вона доповнює картину вдало дібраним багетом, який є її продовженням і створює величну й майстерну композицію. Вона була достойно представлена на Міжнародному проєкті-конкурсі «Тарас Шевченко єднає народи» і відзначена високою нагородою.

А чого лишень варті картини на релігійну тему!

«Тайна вечеря», ікони Божої матері та Ісуса Христа змушують кожного віруючого підносити очі до неба й осмислювати сенс свого буття.

До Великодніх свят вона готує велику кількість пасхальних сюжетів, які світлими променями осявають наше життя.

Її великодні рушники й серветки до кошиків для освячення пасок на Великдень у таємничому мерехтінні свічок несуть людям світлу ідею Воскресіння, наповнюючи серця співвітчизників трепетом і благоговінням…

Вражають своєю величчю й картини звірів: ось перед нами їхній цар ― лев!

Велика голова, розкішна грива, гордовита королівська постава, густа шерсть переливаються сонячними барвами бісеру. А ось ― вовки ― сірі лісівники з хижим оскалом зубів…

Цікаві, радісні й веселі картинки для дітей: тут персонажі відомих казок, яскраві квіти. Ось трояндова фея, а це фея фіалкова, а це Мікі-Маус, а це - кіт Леопольд. Вся стіна дитячої кімнати її онучка Нільса прикрашена отакими картинками, вишитими бабусиними руками.

Нільс навіть у дитячий садочок відніс одну з них, щоб у Нідерландах, де він зараз мешкає, діти теж милувалися бабусиною майстерністю.

Велика і щира душа української майстрині Валентини Кравчук і її високохудожні твори свідчать про те, що Україна, соборна держава, живе, розвиває свою культуру, зберігає народні традиції, збагачує їх, прославляючись на ввесь світ!

Зоя ПАЦАЛО