Свято на полотнах ювіляра

Про життя та творчість українських митців можна скласти цілу поему. Есеї кожної біографії наповнені унікальними подіями, зустрічами, самобутніми творчими досягненнями. В когорті сучасних художників Київської школи живопису широковідоме ім’я Юрона Шевченка. Славний ювілей митець відзначив у галереї КОНСХУ «Митець», що розташована у центрі столиці України.

Географія творчих досягнень художника широкоосвітлена в пресі, визнана фахівцями, бо живопис Ю. Шевченка унікальний не тільки за мистецькими досягненнями, а й за яскравістю творчих замислів, сміливих знахідок, образності, філософської забарвленості. Такий «букет» підкреслює і назва виставки «Творчість Юрона Шевченка у дослідженнях мистецтвознавчого цеху».

Оптиміст за характером, митець іскрометного настрою, наповнений іронією та гумором, привертає увагу творчої еліти столиці вже не один рік. Що не виставка або презентація літературних творів, то знакова подія в колі естетів та меломанів. А це провідні фахівці в галузі художньої критики, галерейники, колекціонери, представники преси, літератори, колеги по творчому цеху.

В творчому тандемі з провідним мистецтвознавцем Ганною Яровою, вірною дружиною, Юрон Шевченко впроваджує в життя літературно-мистецькі проєкти. Подружжя вміє наповнити заходи інтригою, позитивом та оригінальністю. Виникає особлива творча оаза, в якій є місце завершеній образності, сміливій думці, вибуховому гумору. Шевченко цікавий співбесідник, вміє задати тональність розмові, наповненій філософському тлумаченню життя.

Він залюбки запрошує глядача до спілкування і частенько влаштовує круглі столи, обговорення, презентації своїх літературних опусів на тлі персональних виставок. Достатньо згадати його знакові виставки в Шоколадному будинку, Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе, музеї Історії Києва та ін. Завжди це очікувана неординарна культурно-мистецька подія, куди поспішають провідні митці, арт-критики, колеги по творчому цеху, оцінювачі його таланту. Музеї та галереї мріють мати його високохудожні твори.

Високу оцінку творчих здобутків висловив голова Національної спілки художників України, кандидат мистецтвознавства, доцент, доктор філософії, заслужений художник України Костянтин Чернявський. Привітав іменинника голова секції критики та мистецтвознавства доктор мистецтвознавства, широковідомий в науковому колі своїми фундаментальними дослідженнями, Олексій Роготченко. Як зазначила директорка галереї мистецтвознавець Карина Кравець, ми потрапляємо у світ краси, оптимізму та оригінальності творчих доробків Ю. Шевченка.

Урочисте відкриття виставки відбулося в колі провідних діячів культури та мистецтва столиці України, серед яких були Олеся Авраменко, Віктор Карпов, Ганна Ярова, Едуард Межул, Сергій Коміссаров, Юрій Кухарчук, Олена Красильникова, Галина Дюговська, Вікторія Джабарова та багато колег по творчому цеху, друзів.

До свого ювілею Юрон Шевченко представив серію творів, в яких вирує краса, життя, талант. На оцих трьох китах побудована експозиція, ніби просто, але за цими словами титанічний творчий процес, який з роками набуває нових мистецьких обертів. Окрема тема - це знайдений власний творчий стиль, який вирізняє гармонійна прозора палітра, наповнення світлом, простором та дивовижною енергетикою. Картини Шевченка миттєво впізнавані завершеною композицією, лаконічністю творчого задуму, філософською забарвленістю, оригінальним сюжетом. Творам притаманна гіперболізація з виваженою лаконічністю, в якій вирує гострота почуттів. Достатньо назвати такі полотна, як «Феєрія Ардеко», «Сонячний день», «Хвилюючі спогади». Чимало творів мають складну композиційну побудову, де поряд з реалістичним існує ілюзорна космічна гіперболізація. Особливо це стосується картин із зображенням машин, які займають особливе місце в житті автора.

Впевнена, що твори мариністичного циклу не залишать байдужими глядачів і за своєю естетичною красою, і за яскравим живописним письмом, наповненим життєдайною енергетикою. Перед нами художник яскравого самобутнього таланту.

На відкритті зібралася елітна публіка столиці України. Кожному було що сказати про творчі досягнення Юрона Шевченка і побажати подальшого успіху на культурно-мистецькому шляху.

Серед 150 державних подій, приурочених до 30-ї річниці Незалежності України, є чимало знакових творчих заходів, серед яких виставки митців Київської організації Національної спілки художників України, в когорті яких Юрон Шевченко.

«Грай музико», твори маестро свої унікальні картини - і все на славу України! З ювілеєм, друже, будь щасливим по повній. Юрону Шевченку - співцю величної краси, з симпатією та побажаннями нових творчих здобутків. З Днем народження, друже!

Біографія

Юрон Шевченко народився у китайському місті Порт-Артур у 1953 році. Закінчив Київський художньо-промисловий технікум за фахом дизайнер. Потім навчався на графічному факультеті Київського державного художнього інституту, нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА). Член Національної Спілки художників України, автор понад 60 персональних виставок в Україні та за кордоном.

Ю. Шевченко - яскравий представник автоарту, вдало поєднує різні живописні стилі, надаючи кожному свою авторську інтерпретацію. Його творам притаманна прозора палітра, оптимістичний настрій, символізм в поєднанні з космополітизмом та сюрреалізмом. Це самобутній впізнаваний автор, який позиціонує красу, життєдайну енергетику, філософське тлумачення життя. Твори художника зберігаються в музеях, галереях та приватних колекціях України, Німеччини, Угорщини, США, Іспанії, Італії, Норвегії.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото Юрія КУХАРЧУКА