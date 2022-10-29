Rendez-vous з Віктором Зарецьким

У 1977 році Віктор Зарецький пише картину «А ми ж тую калину, та й піднімемо…». Не думав він і не гадав, що задум твору стане пророчим.

Під вибухи та скрегіт ракет, позивні сирен Київ намагається жити своїм звичним життям. А на передовій бійці підбадьорюють себе піснею… Нещодавно відкрилася виставка під назвою «Віктор Зарецький. Графіка. Ретроспектива» з приватної колекції Олексія Василенка (творча художня майстерня «Білий Ведмідь»), партнер проєкту – аукціонний дім Goldens.

Творчий проєкт присвячений Віктору Зарецькому (1925–1990). Мені особливо ця подія близька, тому що унікальний живописець народився на моїй рідній Сумщині, у місті Білопіллі. Творчу освіту отримав спочатку в Київській художній школі, потім навчався у Київському художньому інституті (вчителями були І. Штільман, М. Шаронов, К. Трохименко, О. Шовкуненко, К. Єлева, Г. Титов, Г. Мєліхов, С. Григорьєв). Зі студентських років він уже приймав участь у виставках, фестивалях, творчих проєктах. Перші виставкові картини Зарецького зберігаються в НАОМА, як зразок «майстерної композиції та живописного виконання».

У приміщенні «Музею історії Києва» представлені твори, які О. Василенко збирав протягом кількох десятиліть. Це не експеримент, написано в повідомленні, а скоріше, виклик на військову агресію в Україні. Новий виставковий проєкт об’єднав понад 90 графічних творів відомого українського шістдесятника Віктора Зарецького. Український колекціонер серед іншого присвятив творчості Віктора Зарецького книги «Графіка В. Зарецького 1940–1980-х років» та «Контркультура. Графіка «неформальних академіків» 1950–1980-х».

Для виставки обрано понад 90 робіт різних періодів творчості митця, починаючи зі студентських малюнків 1940-х років до зрілих творів кінця 1980-х. В. Зарецький теж зробив виклик історії, суспільству, мистецтву, власному «я», бо все життя намагався вистояти, втілити свої мрії в художні образи, створити свій образний світ як противагу антиприродному політичному правлінню, яке панувало в ті буремні роки.

На виставці можна побачити твори різних жанрів: портрети, пейзажі, замальовки побутових мотивів, сюжети для великих полотен. «Презентована колекція демонструє розмаїття графічних технік, а також діапазон мистецьких зацікавлень художника. Ми можемо простежити коло творчих особистостей, з якими товаришував художник. Не слід забувати, що у Зарецького було чимало учнів, які тепер формують картину сучасного українського мистецтва», – відзначила дослідниця творчості В. Зарецького відома мистецтвознавиця, лауреат премії ім. П. Білецького Олеся Авраменко.

Глядач має нагоду побачити роботи у різних жанрах: портрет, пейзаж, анімалістичні та жанрові сцени, і скласти докладне уявлення про Зарецького-графіка. Серія портретів характеризує коло творчої інтелегенції, яке формувалося в оточенні митця. Це актори, письменники, історики, педагоги, студентська молодь, які згодом стали відомими особистостями Української держави.

Віктор Зарецький – це визначна постать українського мистецтва ХХ століття. Він увійшов в ТОП-10 самих дорогих українських художників по результатам аукціонів. Творчі досягнення митця сприймаються як самобутні живописні твори, але він сам вважав, що малюнок основа основ любого художнього твору.

Представлена графіка характеризує творчу мову автора, вважає організатор проєкту Олесій Василенко. Персоналії, які ми бачимо на представлених творах, то ціла епоха творчої інтелігенції України середини двадцятого століття. Ми можемо в цьому освідчитися, побувавши на виставці, яка буде працювати до 20 листопада.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне