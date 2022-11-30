Пробудження мудрості

«Мовою мистецтва ми хочемо розповісти про те,

що неможливо сказати словами…»

Юрій Нагулко, художник

«Відкриття проєкту «Пробудження у мудрості», попри війну і кризу, попри відключення світла сталося... Тим, хто подарував мені безцінні години свого часу, безмірно вдячний. Як на мене, початок в темряві, коли картини люди розглядали при світлі ліхтариків, і це дивна і пам'ятна інсталяція, що виникла спонтанно від війни, проєкт відбувся. Будьте крепкі і здорові. Український дух незламний. Я запам'ятав лиця всіх, хоча людей було дуже багато, запам'ятав до скону. Ви мої друзі, і я вам друг… Особлива подяка Інесі Кравченко, спікерам, прекрасним музикантам та всій чудовій команді, що працювала зі мною над проєктом. Давайте разом творити майбутнє вільної України!» — так написав на своїй сторінці у фейсбуці автор персональної виставки живопису, заслужений художник України Юрій Нагулко. А ми спробуємо почерпнути з джерела його мудрості й собі, отієї могутньої енергетики, чистоти думок, щирості серця, яким наповнений талановитий митець.

Кожна виставка, зустріч з творами художника, то вікно в історію українського народу, вагома культурно-мистецька подія для соціуму. Ось і зараз розгорнута широка панорамна експозиція, з величезного формату картинами, в якій крок за кроком можна простежити тернистий історичний шлях ствердження самоідентичності українського народу. Автор констатує, що українців споконвіку пригнічували, намагалися знищити як етнос, але його серце не може змиритися з перекрученою історією, тому він намагається звершити ґрунтовне дослідження всіх етапів розвитку української державності. Так, піднімаючи цілі пласти історичної спадщини, митець створює глобальні художні образи, через них передає, як формується духовне підґрунтя великої нації. Автор шукає сенс життя людини, в якому червоною стрічкою стверджуються гуманні цінності.

Недаремно на багатьох картинах митця в центрі зображені двері. Вони відкриті й запрошують глядача увійти і розчинитися в світі краси, любові, добра і гуманності. Ти приймаєш запрошення і виникає магічний стан причастя, дивна співучасть у дійствах, які створює Юрій Нагулко. Жінка чекає дитинку, сіяч засіває ріллю, вояк готується у похід, лелеки в’ють гнізда… Всі змістовні композиції гармонійні за побудовою, з вдалими акцентами, вишуканою палітрою, де так багато сонця, світла, мережива орнаментів і закодованих формул.

У своїх творах, носіях гуманних цінностей, глибоких по суті та психологічних за настроєм, Юрій Нагулко постає як вірний син свого народу, своєї держави, своєї нації. Слід згадати такі виставки «Творення» (Страсбург), Bonhams (Лондон), «Наше наследие» (Нью-Йорк), Creation (Париж), «Мережево на гранях часу», «Ковчег» та «Код нації» (Київ), та й сьогоднішню епічну, яка спонукає нас до переосмислення життєвих цінностей.

У його уявленні автентичні традиції української спільноти перетворюються у змістовні художні есеї, де головною героїнею стає Жінка-Берегиня. Так, саме вона народжує і виховує дітей, зберігає дім, стає оберегом роду людського, носієм гуманності, творцем краси.

Ось і зараз автор не може бути осторонь драматичних подій, які звалилися на український народ. Він б’є в набат, закликає єднатися і створювати супротив варварській раші, що створила геноцид цілої нації. Через свої творчі роздуми художник пробуджує людей стати будівниками довгоочікуваної перемоги. Юрій Нагулко відгукується на заклик Кобзаря «Та не однаково мені…», пробуджуючи нас, нині сущих, до активної життєвої позиції.

Юрій Нагулко представив 140 картин великого формату, і це не гіперболізація, а навпаки, показ величності Людини, це як аксіома вічного, цінного, гуманного. Мовою мистецтва автор намагається розповісти про те, що неможливо сказати словами. Прискіпливе ставлення до обрядів, національної символіки роблять його героїв пізнаваними і потужними за образністю, композиційні побудови монументальні, колоритне рішення гармонійне. Ми відчуваємо терпкі пахощі чорнобривців, чебрецю, м’яти, тепло соняшників, хлібних полів, безкрайні степи, покриті ковилом. Автор багато разів звертається до птахів. Вони парять у блакитній висі, вирощують пташенят, підтримують сили, вселяють надію на перемогу. На думку спадає поема «Сон» Кобзаря, наповнена любов’ю до України. Оця велич і глибина українського коріння проростає у митця навіть у назвах картин: «Терези долі», «Горщик мудрості», «Ріка життя», «Тарасова осінь», «Політ сокола», «Три сонати», «Світло» та багато ін. Перед нами артефакти, по яким не тільки можна осмислювати власну історію, вони додають впевненості, що зійде сонце миру, спокою та вільного життя над нашою Україною...

Перед нами патріот свого народу, без фальші і пафосу, який стверджує, що ми всі зараз на війні: і ті, хто в бомбосховищі, і хто на передовій або в розпачі з валізами на чужині. Через свої твори Юрій Нагулко передає велич держави, яка прагне мирного справедливого існування. А завдання усього народу консолідуватися в непорушній єдності, зберігаючи мудрість, силу духу і тіла та віру в перемогу.

Щирі вітання Юрію Олександровичу Нагулку з приводу чергової презентації художніх творів «Пробудження мудрості». Через свої творчі задуми автор відкриває вікно в українську історію. «Не скаржіться на життя, робіть його самі. Будьте крепкі. Як людина дивиться на світ, так і світ дивиться на неї...», — стверджує ювіляр. А світ митця сповнений гуманності й добра, миру і родинного тепла, гордості за свою вільну Україну. Тому кошти від продажу картин підуть на допомогу ЗСУ.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне

З біографії. Ю. О. Нагулко народився у 1954 році в м. Здолбунівка Рівненської області. Закінчив Національний інститут водного господарства, став успішним бізнесменом, президентом будівельної компанії «Південенергобуд». Але потяг до мистецтва переважив, і Юрій Нагулко поступово перейшов до творчої діяльності. Його живописні полотна наповнені силою духу, на історичній канві якої вирує життя незалежної нації.