«Прийди до Кобзаревої криниці…»

Стежина до Національної спілки художників України для Сергія Кривенка почалася з славетної Сумщини, відомого на ввесь світ Кролевецького краю. Саме з цієї мальовничої української землі вийшов майбутній митець, який з дитинства ввібрав в своє серці оточуючу красу.

А наше знайомство почалося в громадській організації «Сумське земляцтво у місті Києві», коли я запросила Сергія Сергійовича приєднатися до осередку «Мистецька світлиця»… Оскільки вагомою частиною діяльності стала побудова мостів зі столиці до батьківської землі, де народилися художники, ми це стали робити через творчі проєкти. Для творчої діяльності об’єдналися сорок художників – вихідців з Північної пальміри України, які проживають в Києві: В. Шкарупа, Г. Гідора – Суми, М. Стороженко, Н. Велігоцька, О. Масик, С. Ярешко – Конотопський район; Лебедин – О. Басанець, Білопілля – М. Надєждін, Л. Білоус; Тростянець – Г. Ягодкін, Середино-Буда – М. Лебідь, Велика-Писарівка – М. Нечвоглод, Ромни - В. Юдін, Є. Осадчий, Е. Димшиц, В. Єфремова; Шостка – І. Білевич, Т. Ціун, Т. Мельнічук; Кролевець – В. Левченко, М. Шевченко, С. Кривенко; Путивль – Г. Бодякова; Глухів – В. Єрмаков, Ю. Шемшученко, Ю. Поліщук, Ю. Мануйлович. Список можна продовжувати, але мета його оприлюднення – показати палітру одарованих самобутніх талантів, серед яких ім’я Сергія Кривенка. Влаштовувати виставки з такими митцями – суцільне творче задоволення.

Сергій Кривенко приймав участь у всіх проєктах і виставках. Він щедро дарував свої картини і завжди казав, що йому приємно, коли картина комусь сподобалася і він недаремно її створив. Перед нами унікальний митець чистої, прозорої палітри, творець романтичного настрою, отієї поетичної замріяності, яка заполоняє наші серця під час споглядання краси.

С. Кривенко – майстер псіхологічного пейзажу. Він щедро передає свої почуття через сріблясту палітру, виважено формує акценти, створюючи неповторну оазу. Як він каже сам, що живе серед цієї краси і оточуючі краєвиди спонукають його до творчості. Він постійний учасник пленерів і привозить велику кількість творів, в яких вирує його вишукана палітра і щира душа. Серед річок та дубрав, березових гаїв відчуваємо дзвін храмів. Дивна тиша супроводжує вас вуличками села, де в оточенні квітучих садів пораються люди. Гуси, качки, півні, корови неспішно крокують до річок, а навколо вирує квітковий розмай. Де художник вводить людину, яка порається в городах, пасе худобу, йде вуличками села. Але й там, де їх немає, ми відчуваємо присутність людини, її причетність до створеної події.

Натюрморти святкові, в них неймовірно піднесений настрій. Завжди митець доповнює свої композиції калиною, вишитим рушником або розписною керамікою. Ваш погляд зупиниться на прозорих дзвіночках, сонячних ромашках, вишуканих трояндах та півоніях. Трави на луках, то окремий музичний стан, який озвучує пейзаж.

Слава Богу, що в період окупації художнику вдалося зберегти свої твори. Але цей час був неймовірно важким випробовуванням для усієї родини, коли приходилося проситися в загарбників дістати води з власної криниці. Про жахіття життя у погребі я дізналася, коли шукала, художників «Мистецької світлиці» після нападу раші на нашу землю, вдячна, що в цей складний період НСХУ підтримала С. Кривенка.

Дорогий Сергію Сергійовичу, найталановитіший художник Сумщини та й усієї України. Вірний учасник творчих проєктів «Мистецької світлиці». Ви носій світла й краси, а ваші картини суцільне свято. Не кожному дано так любити Україну і бачити її красу в звичайних сільських краєвидах. Від усієї спільчанської громади вітаємо Вас з днем народження, цінуємо, поважаємо, чекаємо нових виставок.

Переді мною, дорогий Сергію Сергійовичу, ваш подарунок – засніжена криниця з кущем калини. На думку припали вірші поета нашого земляка Андрія Кубаха:

«Як заповіт запам’ятай одне:

коли вже все на світі проясниться

І втома шлях, мов камінь, перетне,

Прийди до Кобзаревої криниці…»

Такі почуття навівають твори Сергія Кривенка, і вони дорогого коштують.

З повагою та симпатією

Валентина ЄФРЕМОВА, засновник «Мистецької світлиці», мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото власність художника